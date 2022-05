Florin Vos, un sfert de veac de muzică aniversat printr-un concert caritabil

Share



Solistul reghinean Florin Vos va marca cei 25 de ani de carieră artistică printr-un concert aniversar caritabil care va avea loc miercuri, 1 iunie, de la ora 17.00, la Centrul de Evenimente ”Aroma Wedding Garden” din Reghin. „Cu recunoștință infinită, pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit pe scenă, în cei 25 de ani de activitate muzicală, de când scena mi-a devenit a doua casă și cu speranța la vremuri mai bune, la pace și sănătate, am hotărât să organizez în acest an, un concert aniversar caritabil de excepție, pe care vreau să vi-l dăruiesc, din toată inima. Vor fi prezenți, alături de mine pe scenă, 25 de artiști îndrăgiți, cărora vreau să le mulțumesc din suflet, pentru că au acceptat să îmi fie alături, la această sărbătoare importantă, din cariera mea muzicală”, a precizat Florin Vos.

Alături de Florin Vos, vor cânta pentru o cauză nobilă artiștii: Vlăduța Lupău, Daniela Gyorfi, Boby, Ionela Moruțan, Maria Butilă, Ciprian și Mihaela Istrate, Marina Marina, Anuța Motofelea, Haiducii lui 7 cai, Paul Morar, Szabo Elod, Codruț Bistrițeanul, Bea și Alen Clay, Angela Mariașiu, Andreea Vîlcan, Răzvan Pop, Cora Pop, Anca Branea, Doru Pop, Maria Neag, Sorin Pantea, Raul Moldovan, Școala de Muzică „Roata Stelelor”, Mario Cotoi și Alesia Voșloban. Prezentatorii evenimentului, care se va întinde pe durata a patru ore, vor fi dr. Pavel Mihai, asistat de dr. Andreea Vîlcan și Alesia Voșloban.

„Fiecare bilet cumpărat, reprezintă o donație pentru scopul propus de noi. Ne dorim din suflet, să simțim implicarea dumneavoastră activă la această acțiune și vă așteptăm cu drag, la o serată memorabilă. Toți artiștii pe care i-am invitat, s-au alăturat cu drag inițiativei mele, fără a avea vreo pretenție materială, un gest de apreciat, care evidențiază încă odată, dacă mai era nevoie, că artiștii sunt ca un „pansament”, întotdeauna pregătiți să vindece sufletele noastre, prin cântec și energia minunată, pe care o transmit, atunci când sunt pe scenă. Le mulțumesc din suflet dragilor colegi și îi asigur de enorma mea prețuire”, a conchis Florin Vos.

Acțiune civică în folosul întregii comunități

Cu o zi înaintea marelui eveniment, Florin Vos a transmis un ultim gând de mulțumire celor care au făcut posibil concertul caritabil de miercuri, 1 iunie. „Mai este o zi, până la cel mai mare concert caritabil, organizat în istoria recentă a Reghinului, eveniment prilejuit de aniversarea a 25 de ani de activitate muzicală, pe care l-am donat în totalitate reghinenilor, prin intermediul Asociației Pentru Sănătatea Reghinului (APSR), cu scopul de a sprijini la renovarea Sălii de Operație, din cadrul Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară”. Vă mulțumesc, tuturor celor care ați hotărât să fiți alături de noi, la această acțiune civică, care vine în folosul întregii comunități reghinene și din împrejurimi! Vreau să vă asigur, că toate încasările din bilete sunt în posesia Asociației Pentru Sănătatea Reghinului, iar banii vor fi folosiți, strict în scopul propus de noi. Nu am fi reușit să organizăm acest eveniment atât de mare, fără sprijinul artiștilor care vor fi prezenți pe scenă mâine, 1 Iunie 2022, de la ora 17:00, la Centrul de Evenimente Aroma Wedding Garden din Reghin și fără implicarea sponsorilor noștri, care ne-au ajutat enorm de mult, pentru a elimina toate costurile de organizare. Sunt singur că absolut toată lumea este conștientă că organizarea unui astfel de eveniment cu artiști de top, care vor fi alături de noi, în alte condiții, ar fi costat enorm, dar în situația de față, datorită bunăvoinței și implicării tuturor, avem un concet cu costuri zero, astfel că absolut toți banii din încasări, rămân în contul asociației. Fiind vorba în primul rând de aniversarea mea, sper din suflet să vă văd în public, pe toți cei pentru care am fost și eu prezent de-a lungul anilor, de fiecare dată când mi-ați solicitat serviciile, plecând de multe ori de lângă familie, chiar și în zi de sărbătoare, pentru a vă bucura inimile și a vă aduce zâmbetul pe buze, în multe situații, chiar și gratuit! Dacă eu am putut și voi puteți! Abia aștept să ne vedem mâine și să petrecem împreună, o după amiază de neuitat, care este cadoul meu pentru voi, reghinenii mei dragi! Vă mulțumesc din suflet și vă iubesc!”, a fost mesajul transmis de artistul reghinean.

„Chiar dacă mâine este și ziua mea de naștere, vă rog din suflet, în special pe cei din familie și cei apropiați familiei noaste, să NU veniți cu niciun fel de cadou, flori, sau alte atenții de genul acesta. Cadoul pe care mi-l doresc cel mai mult la această aniversare, este să vă văd pe toți acolo, alături de mine, iar petrecerea de ziua mea o voi organiza într-o altă zi, în cadru restrâns!” – Florin Vos.

