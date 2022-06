Șapte cetățeni de onoare noi pentru Târgu Mureș

Share



Festivitatea de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Târgu Mureș a avut loc joi, 23 iunie, în incinta Sălii de Oglinzi a Palatului Culturii, și a debutat cu emoționantul și elegantul moment al Cvartetul Tiberius, care a încălzit sufletele celor prezenți. În acest an, titlul s-a acordat unui număr de șapte personalități care și-au adus contribuția la dezvoltarea Târgu Mureșului și a imaginii acestuia și care prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului în țară și în străinătate.

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a adresat câteva cuvinte celor care au reușit să aducă atâta mândrie în orașul său.

„Orașul nostru are din nou ocazia de a-și onora valorile. Începând cu anul 1997, Municipiul Târgu Mureș decernează titlul de ”Cetățean de Onoare” pentru a onora personalitățile marcante ale orașului, care au contribuit și continuă să contribuie la construirea comunității noastre și la îmbunătățirea reputației orașului. În acest an, în cadrul celei de-a 25-a ediție a Zilelor Orașului, vom acorda distincțiile unui număr de șapte personalități târgumureșene. Evenimentul de astăzi este o ocazie de a ne redefini valorile și meritele noastre ca târgumureșeni, de a vedea care ne sunt modelele, cum ne conturăm viitorul, și mai ales ce le vom lăsa urmașilor noștri. Aducem un omogiu muncii dumneavoastre, cu respect și apreciere. Vă mulțumim pentru munca și creativitatea dumneavoastră neobosită”, a specificat primarul orașului în care cultura continuă să fie apreciată și transmisă mai departe.

Cuvinte valoroase de la oameni de valoare

Primul laureat căruia i s-au adresat cuvinte de laudă și i-au fost răsplătite meritele a fost actrița Marinela Popescu. Aceasta a absolvit studiile de actorie, iar apoi s-a remarcat pe parcursul întregii vieți, interpretând diverse roluri și jucând în numeroase producții, obținând diverse premii care i-au onorat munca și talentul.

„Vreau să mulțumesc conducerii Teatrului Național pentru că după atâta vreme și-au amintit de mine și m-au propus conducerii municipiului pentru această onorată distincție. Mulțumesc domnului primar, domnilor consilieri și tuturor celor care au considerat că merit asta. Din 1972 sunt la teatrul din Mureș, atunci am terminat institutul din București, deci se împlinesc 50 de ani, acum pe 2 iulie, de când am venit aici, de când am rămas aici”, a specificat actrița Marinela Popescu.

Prof. Dr. Beres András s-a evidențiat în domeniul învățământului, dar și în cel al artei și al teatrului. A scris de-a lungul vieții cărți despre estetica teatrului și a fondat revista științifică „Symbolon” a Universităţii de Arte din Târgu Mureș, unde a fost și redactor șef.

„Pentru mine într-adevăr reprezintă o surpriză adevărată decernarea acestui titlu. În anii 90 fiind consilier în Consiliul Municipal Târgu Mureș, am participat la reglementarea acordării acestui titlu. Atunci nu m-am gândit că va veni vremea să mi se acorde și mie acest titlu”, a punctat Beres András.

În cadrul aceluiași eveniment, i-a fost acordat titlul de „Cetățean de onoare” lui Zeno Fodor. Fostul director al Teatrului Național Târgu Mureș a activat de asemenea și ca profesor și a publicat aproximativ 2000 de cronici şi studii teatrale şi cinematografice, interviuri şi alte materiale cu caracter cultural, a tradus aproximativ 50 de piese de teatru şi a publicat mai multe volume.

„Sunt târgumureșean de 77 de ani. Iar din 1962, când s-a înființat secția română a Teatrului Național, am venit înapoi la Târgu Mureș de la Oradea, unde mi-am început cariera teatrală și de atunci fac tot ce pot în domeniul culturii, în acest oraș pe care îl iubesc foarte mult, pentru acești cetățeni care iubesc arta, care vin la teatru și se bucură de realizările artiștilor noștri”, a specificat distinsul Zeno Fodor.

Rudolf Moca, actor al cărui nume de scenă cunoscut este Rudy Moca, s-a făcut remarcat de-a lungul vieții prin cele peste 870 de roluri și prin numeroasele premii naționale și internaționale de interpretare, devenind astfel un maestru păpușar.

Actorul Rudy Moca a adresat următoare cuvinte: „Pentru că suntem atât de apropiați, mă simt ca într-o familie. Acest titlu de „Cetățean de Onoare” îmi conferă satisfacția de a constata că până la această vârstă n-am trăit chiar moca”.

Petru Bogdan Rațiu, deși tânăr, s-a remarcat în rândul dascălilor de Limba și Literatura Română. A predat de-a lungul timpului la trei licee de elită din Târgu Mureș și a dobândit multe reușite prin elevii săi, la olimpiade și concursuri școlare, fapt pentru care a și fost încununat adesea cu premii care-i răsplăteau dedicarea.

„Vă mulțumesc mult pentru distincție și pentru invitație, iar cu astfel de personalități, vă dați seama că în acest context îmi schimb total viața și modul în care mi-am gândit destinul de profesor. E adevărat că această distincție vine într-un moment în care chiar simțeam că trebuie să fac mai mult. Acum simt o mare responsabilitate”, a transmis profesorul Bogdan Rațiu.

Două titluri post-mortem

Au fost acordate și două titluri post-mortem, pentru dirijorul Vasile Cazan și pentru revoluţionarul Csurkuly Sándor.

„Vasile Cazan a fost o personalitate de excepţie care şi-a pus amprenta atât asupra vieţii muzicale mureşene, cât şi asupra întregii vieţi culturale din România. Practic, numele său se identifică cu instituţia pe care a slujit-o cu mult drag, Filarmonica de Stat Târgu Mureş”, se punctează în Laudatio.

În Laudatio pentru Csurkuly Sándor s-a precizat: „A fost prezent la protestele din Decembrie 1989 optând pentru libertate, fiind din 23 decembrie printre primii membri ai Frontului Salvării Naţionale. A fost cel care a înfiinţat Uniunea Democratică a Romilor şi Ţiganilor din judeţul Mureş, care a fost una din primele organizaţii rome, prin care cu un leadership excepţional a reuşit ca romii să fie reprezentaţi în foarte multe consilii locale în tot judeţul”.

Prefectul orașului Târgu Mureș, Mara Togănel a adresat câteva gânduri personalităților alese pentru decernarea titlurilor.

„Mă bucur tare mult că sunt părtașă astăzi la această sărbătoare a noastră, a târgumureșenilor. Cred că dincolo de orice mulțumire pe care dumneavoastră ați adresat-o celor care v-au ales pentru acest titlu, noi trebuie să vă mulțumim dumneavoastre și mă bucur tare mult că nu degeaba îi spune acestui titlu „Cetățean de Onoare”, pentru că prin natura dumneavoastre și prin ceea ce ați făcut, sunteți niște persoane onorante, cu care noi ne cinstim, pe care personal le admir foarte mult”, a evidențiat Mara Togănel.

Ioana MĂRGINEAN