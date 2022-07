Mureșeanul Cosmin Pop, acționar la noua companie Air Connect

Share



Omul de afaceri mureșean Cosmin Pop a anunțat vineri, 8 iulie, efectuarea primului zbor cu aterizare pe Aerportul Internațional ”Transilvania” de către un avion al Air Connect, companie la care deține calitatea de acționar.

”Oportunitatea înființări unei companii aeriene, aici, în România, m-a preocupat ani de zile. Chiar am și așezat-o pe hârtie, de câteva ori. Anul acesta însă, împreună și în asociere cu niște profesioniști de top ai industriei transportului aerian și din turism, am pus bazele a ceea ce cred că, în curând, va deveni cea mai dinamică, activă și utilă companie națională de transport aerian. Una care, așa cum am și denumit-o, Air Connect, să ne conecteze spre a ne îndeplini atât nevoile cât și plăcerile. Ieri a sosit cea dintâi aeronavă a companiei, un ATR 72-600. Cu plăcută emoție am așteptat prima aterizare, acasă. Ne străduim să începem zborurile regulate, cât mai curând, iar Târgu-Mureș este prioritate zero, pentru mine”, a informat, pe pagina sa de Facebook, omul de afaceri mureșean care deține în portofoliu și îndrăgita locație Cocoșul de Aur.

Alex TOTH