Gorillaz – moment surpriză cu lăutari la Electric Castle

Să-ți vezi artiștii preferați live în concert e o ocazie care merită celebrată, dar să-i asculți fredonându-și cele mai cunoscute versuri pe muzica lăutarilor din țara ta, e cu adevărat un moment unic în viață. Cel peste 63.000 de participanți prezenți sâmbătă seară la primul concert susținut de Gorillaz în România l-au savurat din plin. Și a asta nu a fost singura surpriză. Rapperii Bootie Brown și POS, trio-ul hip hop De la Sol și Michelle Ndegwa s-au alăturat artiștilor de-a lungul celor două ore și jumătate petrecute pe scena festivalului. Show-ul s-a încheiat cu un moment care a făcut istorie la Electric Castle: hit-ul „Clint Eastwood”- Best Song of the Year, 2001, interpretat în ritmuri de acordeon și țambal, alături de lăutarii Șaraimanic.

Generații întregi de fani, unite într-o singură voce, au cântat împreună cu Gorillaz până la finalul concertului. A fost o seară plină de emoție, care cu siguranță va rămâne în topul amintirilor personale ale tuturor celor prezenți.

Caribou și Disclosure au oferit la rândul lor clipe memorabile pe scena mare.

Sursa foto: Electric Castle Photo Team – Andreea Popa&Labis Bogdan