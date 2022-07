Lunca Bradului, pași importanți pentru obținerea statutului de ”Stațiune Turistică de Interes Local”

Share



Comuna Lunca Bradului continuă demersurile pentru obținerea mult râvnitului statut de ”Stațiune Turistică de Interes Local”. Un pas important a fost făcut recent, prin elaborarea documentației necesare și depunea acesteia la Ministerul Turismului.

„S-a elaborat documentația pentru atestarea comunei Lunca Bradului ca și stațiune turistică de interes local. Știm că la nivel de județ doar orașul Sovata e atestat ca și stațiune turistică de interes național, respectiv Sângeorgiu de Mureș, singura stațiune de interes local din județul Mureș. Noi sperăm să fim cea de-a doua”, ne-a declarat Alexandru Bexa, primarul comunei Lunca Bradului.

Există șanse?

„Am înțeles că și alte localități doresc acest lucru, Ideciu de Jos, Deda. În ce ne privește, îndeplinim toate criteriile care csunt cerute de către Ministerul Turismului, chiar putem spune că depășim punctajul cerut. Pe lângă documentație mai era nevoie inclusiv de un studiu de aer, tot așa pentru pentru emiterea atestării. Pașii următori ar fi ca cei de la Ministerul Turismului să ne ceară anumite clarificări. Problema cea mai mare este cea legată de locurile de cazare, în sensul că e nevoie de un minim de 100 de locuri de cazare la un nivel de 2 margarete, din care 30 % trebuie să fie de 3 margarete. Noi depășim cu mult pragul acesta minimal, inclusiv punctajul pentru alte aspecte, să ai un un serviciu Salvamont, să ai canalizare, să ai apă, multe astfel de lucruri care trebuiesc îndeplinite. Eu zic că va fi o mare realizare pentru comuna noastră având în vedere peisajul existent de care suntem binecuvântați de bunul Dumnezeu, și atunci de ce să nu ne folosim efectiv de ce avem gratuit din partea naturii. Acest statut de stațiune turistică de interes local ar fi pentru noi ceva foarte important. La noi, principala preocupare în zonă este exploatarea lemnului, activitate care scârție să zicem așa, prețul lemnului a dat peste cap piața de exploatare. Cu ajutorul turismului vom face un pas major înainte. După obținerea acestui statut urmează să căutăm investitori care să pună în valoare resursele existente. Noi, în zona Lunca Bradului beneficiem inclusiv de o veche pârtie de schi unde s-ar putea investi. Tot așa, pe teritorul satului Lunca Bradului avem și o sursă de apă termală. Mă gândesc că există o nișă special creată pentru cei care investesc în stațiunile turistice virgine, unde prețurile sunt mult mai mici față de stațiunile binecunoscute”, a precizat primarul comunei Lunca Bradului.

Reabilitarea blocurilor, în atenția primarului Alexandru Bexa

Până să ajungă Lunca Bradului stațiune turistică de interes local, preocuparea primarului Alexandru Bexa o reprezintă punerea la punct a imaginii comunei, respectiv a blocurilor din zona de centru. „Am demarat consultări publice cu cetățenii din localitatea Lunca Bradului privind înființarea unei asociații de proprietari. De la Revoluție încoace s-au perindat multe persoane la conducerea administrației locale, mulți primari care au tot încercat să facă ceva, dar nu s-a ajuns la ceva concret. Ideea mea este să reabilită, blocurile din zona de centru a localității Lunca Bradului. Dacă tot vrem să ajungem la statutul acesta de stațiune turistică, trebuie să avem totuși o imagine corespunzătoare a localității, nu putem sta cu aceste blocuri exact ca pe timpul comunismului. În sensul ăsta, am luat legătura cu o doamnă avocat care o să ne ajute să întocmim documentația ca să înființăm această asociație de proprietari. Aceasta va avea o personalitate juridică, iar în viitor se vor putea accesa fonduri europene pentru anvelopare, pentru reabilitarea totală a blocurilor. Avem trei blocuri care, pe vremuri erau numite blocuri de nefamiliști, unde erau cazați oameni care nu aveau familie, de regulă muncitori din fabrică care beneficiau de o cameră. Erau acele blocuri care aveau o cameră simplă și care erau prevăzute cu băi comune. După revoluție fiecare și-a cumpărat câte o cameră, două, și-au împărțit băile să fie individuale și oamenii s-au descurcat cum au putut. Din păcate starea acestor blocuri în momentul de față e una jalnică, puterea financiară a locatarilor e mult scăzută, fapt pentru care a trebuit să intervenim și noi ca primărie. Singura pârghie pentru a ajuta populația este înființarea unei asociații de proprietare în comuna noastră, strict legată de blocurile din satul Lunca Bradului”, a declarat primarul Alexandru Bexa.

Lemn pentru populație la preț acceptabil

Alt aspect care vine în sprijinul locuitorilor comunei este legat de asigurarea masei lemnoase pentru populație. Cum gazul metan lipsește iar prețul la lemn a crescut Lunca Bradului, pași importanți pentru obținerea statutului de ”Stațiune Turistică de Interes Local” simțitor, primăria s-a gândit să ofere locuitorilor o cantitate de lemn, respectiv 1500 mc.

„În Lunca Bradului lemnul de foc era procurat de către oameni prin diverse persoane fizice, unii aveau pădure proprietate personală sau achiziționau de la Ocolul Silvic sau de la agenți economici. Având în vedere că prețul lemnului a crescut vertiginos din cauza crizei, am zis să ajutăm cetățenii să poată să-și procure lemn de foc. În acest sens, împreună cu Ocolul Silvic Lunca Bradului am demarat procedura de marcare, astfel că în viitorul cât mai apropiat vom exploata și livra lemn de foc către populație. Acest lucru este posibil grației unei hotărâri de consiliu local. S-a stabilit ca fiecare familie să beneficieze de un maxim de 5 mc lemn de foc la un preț de 120 de lei mc în rampă. Cantitatea totală estimată pentru populație este de 1500 mc. Avem o partidă care a fost marcată recent, care are aproximativ 960 de metri cubi la care se adaugă o partidă care, din păcate nu putem exploata în perioada aceasta doar când va veni sezonul rece. Un lucru foarte important, cei care vor exploata masa lemnoasă vor veni cu condiția să asigure și transportul către populație. Am întocmit un model de cerere. Omul doar își completează datele și cantitatea de lemn cerută. E cât se poate de simplu, ia formularul de la primărie, îl completează, prezintă o copie după buletin și o lasă la primărie. Ulterior va fi contactat, ordinea fiind pe principiul primul venit, primul servit. Am insistat ca cel care exploatează să asigure contracost și partea de transport până la beneficiar. Am zis să nu facem un talmeș balmeș, să se înghesuie lumea cu tot felul de căruțe și alte mijloace de transport, să evităm astfel de situații care pot genera discuții. Cel mai bine e cu programare, în ziua cutare 5 oameni, 10 oameni, cât se poate. Omul achită contravaloarea lemnului și pe baza chitanței este servit. Este anunțat ziua și ora când lemnul îi este adus acasă. Mai mult de atât nu putem face, este maximum ce putem face în ce privește asigurarea lemnului de foc pentru populație”, a precizat primarul comunei Lunca Bradului.

Alin ZAHARIE