Nice view of Kyiv, the capital of Ukraine

Un muzeu special Share

Un om de afaceri din Kiev îşi propune să trezească conştiinţa naţională a ucrainenilor, să ridice stima de sine a Ucrainei şi să dezvolte sentimentul de demnitate şi patriotism, prin cel mai mare muzeu privat din această ţară şi unul dintre cele mai mari din lume. Valeriu Galan, al cărui tată este român, originar din Cernăuţi, a înfiinţat la Kiev Muzeul „Formarea Naţiunii Ucrainene”, primul muzeu inovator de istorie din Ucraina, unde trecutul este combinat cu tehnologiile moderne. Muzeul, de ultimă generaţie, cuprinde 25 de expoziţii cu figuri 3D absolut realiste ale unor personaje proeminente din istoria Ucrainei, de la regi şi hatmani, soldaţi şi oameni de ştiinţă, până la artişti câştigători ai Eurovision sau sportivi care au câştigat pentru Ucraina medalii la ultimele competiţii sportive. (www.agerpres.ro) Citeste si: Ucraina vrea să evite un conflict înghețat Share