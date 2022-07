Târg sau expoziție de animale: mod de viață sau hobby!?

Share



Se pare că la Reghin, cineva este frământat de acest subiect și insistă de câteva luni și bate la toate ușile, pentru ca ideea să prindă rădăcini și să se dezvolte într-un proiect pentru bunăstarea crescătorilor și fermierilor mureșeni. Îl cunoașteți deja, pentru că se implică în multe proiecte, reușește să-și atingă țintele, când nu este împiedicat, și reușește să livreze proiecte frumoase. Este consilier local la Reghin, este antreprenor în primul rând, dar în această inițiativă l-am auzit prezentându-se ca fiind un cetățean îngrijorat de soarta bogățiilor naturale desconsiderate ale României. În cele ce urmează aflăm mai multe despre acest subiect, de la ing. Farcaș Mihai-Dan.

Reporter: Ciobani și țărani, târguri de animale și expoziții, bogății naturale sau animale?! De ce această grijă, de ce interesul manifestat public?

Farcaș Mihai-Dan: Sunt implicat în multe proiecte, fapt pentru care văd și aflu tot mai multe despre condiția noastră actuală, a poporului român. Adică frustrarea aceea, pe care o împărtășesc și eu de multe ori, cum că, parcă, la noi nu se face nimic, la noi nu se poate, la noi nu vin vremuri mai bune, politicienii (dintre ei) că-i vezi cum fug după interese, funcții și putere, iar dintre cei care doresc să facă ceva, parcă nu li se arată să fie încurajați să muncească, să fie sprijiniți să producă și să prospere la noi în țară. Și discut cu multă lume, fie că e cioban cu 4 clase, dar știe meserie cum nu se mai predă în multe dintre școli, dar și cu politicieni care ar putea face ceva, dar au multe școli și nu știu să facă nimic! Și înțeleg atunci ce trebuie făcut!

Rep.: Păi, ce trebuie făcut? Vă referiți în general sau în acest caz particular?

F.M.D.: Concluzia este valabilă în mod general, dar încerc să o aplic în mod particular și pe acest viitor proiect, târgul de animale! Ascultă omul, omul ce muncește! Ascultă-l acolo, la firul ierbii, de unde neam ridicat majoritatea, prin muncă și prin trudă, cum ne-au învățat părinții! Cuvântul lui, alături de cuvântul celorlalți care practică acea meserie, este lecție de viață și trebuie să fie parte din toate reformele pe care ne dorim a le aplica în țara noastră. Pentru că teoria e una, iar practica e alta, iar de la birou, până la munca celor din teren, sunt câteva instituții sau departamente care uneori fac telefon fără fir! Adică uită rostul lor acolo! Păi ce e sistemul, ce e guvernul, ce e politicianul, dacă nu reprezentantul și garantul celor ce muncesc la firul ierbii, pentru a-i proteja și a le face viața mai bună! A lor, a celor ce muncesc, că pe spatele lor se ridică țara!

Rep.: Și totuși ce anume nu înțelege sistemul din nevoile omului de rând, ale clasei muncitoare?

F.M.D.: Nu vreau să fiu și eu o trompetă care vorbește despre acele personaje din sistem, datorii politice, sau funcții promise și ocupate de persoane inapte, incompatibile sau chiar de formă pe hârtie, dar într-o lume ideală în care toți aleșii noștri și toți funcționarii publici sunt de bună credință și doresc să facă bine, în primul și în primul rând trebuie să știe ce vor să facă pentru popor, pentru comunități, de ce sunt acolo și să se consulte multidisciplinar cu persoane competente, asupra cum pot îndeplini acele obiective. De exemplu, în cazul târgurilor de animale, care au tot felul de blocaje pentru crescători, fie la nivel național, județean sau local, acestea au apărut ca bune intenții din partea celor ce le-au propus. Dar mi se pare că nimeni nu a analizat ulterior impactul devastator și efectele negative pe termen lung asupra modului de viață a unora dintre români, dispariția unor meserii, riscului asupra siguranței alimentare a poporului român și, nu în ultimul rând, asupra impactului economic pentru țara noastră. Pentru că dacă ar fi fost făcut acel studiu, ca de fapt cum s-ar preta a se face în orice implementare de proiect.

Rep.: Care ar fi blocajele menționate pentru organizarea Târgului pentru animale? Sau a unei expoziții cu vânzare cum ați anunțat în alte situații?

F.M.D.: Am mers la crescători de oi cu puțin timp în urmă și i-am ascultat, miam notat sugestiile și doleanțele lor și apoi m-am uitat din nou la sistemul actual. Un târg de animale, cum se făcea cândva, va fi greu de reluat, pentru că normele sanitare și de igienă sunt mai stricte. Atenția și grija pentru condițiile de transport, boxe de prezentare și alimentație cu apă a animalelor sunt mai restrictive. La nivel național avem ordinul nr. 45 din 17 mai 2010, care prevede condițiile de aprobare a târgurilor de animale, observăm că nu mai e voie comercializarea păsărilor vii sau a porcinelor provenite din exploatații nonprofesionale. Condițiile de transport, vânzare/înstrăinare, control și avize sunt mult mai stufoase și mai complexe. Să vă imaginați că fiecare crescător are un identificator de exploatație, iar dacă vrea să ajungă și să vândă un animal la târg, trebuie să îi facă un fel de ”foaie de mișcare”, apoi animalul să fie ”recepționat” la târgul de animale, verificat de veterinar și dat acord pentru a intra în târg, iar în caz de vânzare/înstrăinare, făcută ”înmatriculare” către noul proprietar, ce va duce animalul în noua exploatație nonprofesională. La nivel județean avem un ordin al prefecturii care interzice clar aglomerările de animale, adică a târgurilor de animale. La nivel local, nu avem regulamente, nici structuri care să gestioneze administrarea acestor târguri. Iar cu privire la TÂRG sau EXPOZIȚIE, este foarte ușor de reținut diferențele: târgul include tranzacții comerciale, expoziția include concurs și premii, fără tranzacții. Iar când am ajuns la acest subiect cu reprezentanții unei instituții din județ, am adresat o groază de întrebări și scenarii, pe lege, să văd dacă găsim o soluție care să adreseze nevoile crescătorilor. Încă explorăm scenarii, dar e clar că pentru a oferi ce au nevoie crescătorii, este nevoie de TÂRG DE ANIMALE, nu expoziție.

Rep.: Ar fi încă multe întrebări și curiozități probabil pentru cei interesați, dar în încheiere ce solicitați, ce îndemn oferiți cititorilor?

F.M.D.: Pornind de la ideea că expoziția de animale reprezintă în general un hobby sau o pasiune a iubitorilor de animale, trebuie să înțeleagă toată lumea, fie ca simplu om, fie ca ales local, sau ca funcționar public, că Târgul de Animale reprezintă modul de viață pentru unii, iar când toate se încurcă, când imobiliarele nu mai dau randament și când Bitcoinul pică, pierdem jobul și suntem dezorientați, acel om simplu, acei ciobani, acei țărani, care încep ziua la ora 5, vor aduce în continuare laptele și brânza la piață, ne vor crește porcul ce-l luăm de Crăciun, preparatele de carne de vită și oaie pe care le punem pe masă și toate cele care vin din această bogăție animală națională lăsată de Dumnezeu. Aici, la noi, nu aduse de peste hotare! Ei, care te-au convins că cuvântul unui singur om nu are valoare, indiferent că ești cioban, țăran, elev, inginer, medic, învățător, muncitor, de fapt nu vor să vorbești sau să gândești! Vor să taci, pentru că atunci ajungi să te complaci în condiția poporului nostru, că altceva nu se poate. Eu zic că se poate, dacă vrem! Haideți să sprijinim și acest mod de a trăi! Alătură-te și tu, prin completarea acestui formular: https://forms.office.com/r/56BpvTLP5R

A consemnat Alin ZAHARIE