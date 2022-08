Share



Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, a fost depus un nou proiect de finanțare pentru construirea unei noi creșe în Sângeorgiu de Mureș.

,,Pentru construirea unei noi creșe în Sângeorgiu de Mureș am depus, astăzi după- masă, un nou proiect de finanțare! Fiind numeroase solicitări din partea părinților din localitate, și pentru că, este importantă pentru noi sprijinirea familiilor, am considerat ca fiind foarte utilă construirea unei noi creșe în comuna noastră. La Creșa Îngerașul, existentă în localitate, în fiecare an (de la inaugurarea ei de acum 5 ani) la cele 60 de locuri disponibile au existat cu 30-50 la sută mai multe solicitări decât locurile disponibile, totodată s-au născut mulți copii în fiecare an (peste 100). Astfel, am decis să încercăm să profităm la maxim de posibilitatea oferită de Ministerul Dezvoltării (din fondurile UE oferite prin PNRR) și să intrăm și în acest mare concurs de proiecte de construire de Creșă cu o capacitate de 70 de copii, finanțată în totalitate din bugetul Ministerului. Sunt convins că, vom avea succes și în câștigarea acestui proiect care de-altfel a fost foarte intens și amănunțit pregătit…iar în caz de câștig, lucrările vor putea fi demarate deja la începutul anului viitor!”, a precizat Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Alexandra HAJA

Foto: Facebook – Sófalvi Szabolcs