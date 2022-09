Proiectul Erasmus+ GE-STEAM a ajuns la final

Distribuie

Proiectul european Erasmus+, Acțiune cheie 2 – Parteneriate strategice în domeniul educație școlară KA201, cu titlul GE-STEAM: „Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, 2020-1-RO01-KA201-080189”, a ajuns la final.

Casa Corpului Didactic Mureș în calitate de beneficiar, a organizat în ziua de luni, 29 august 2022, începând cu ora 15.00, în Sala de Conferințe a Pensiunii Europa, evenimentul de multiplicare, cu participarea a 50 de persoane din diferite domenii de activitate. Un cuvânt de deschidere a rostit profesor Fodor Alexandru-Iosif, directorul CCD Mureș, care a transmis mulțumiri participanților, echipei de proiect, colaboratorilor, conducerilor unităților de învățământ și cadrelor didactice din județ, care au acceptat să facă parte din acest proiect, celor din presa locală și județeană – pentru promovarea proiectului, și nu în ultimul rând conducerii și colegilor de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Cotoară Angela, președintele Fundației Professional-ProF, partener în cadrul proiectului și responsabil cu realizarea produsului intelectual IO1 – Program de instruire pentru combaterea prejudecăților de gen în STEAM, a prezentat tuturor celor prezenți conținutul produsului, produs ce presupunea elaborarea unui program de instruire pentru combaterea stereotipurilor de gen în predarea disciplinelor STEAM. După implementarea acestui program în rândul cadrelor didactice, în baza observațiilor acestora, programul a fost reactualizat. Totodată, Angela Cotoară a prezentat în detaliu structura programului de formare și importanța acestuia, îndemnând la utilizarea cursului în actul educațional.

Prof. Toth Domokos, cercetător în cadrul proiectului din partea beneficiarului, a prezentat partenerii din cadrul proiectului: Professional Foundation – ProF (RO), First Private School Leonardo da Vinci Ltd – FPSLD (BG), Future In Perspective Limited – FIPL (IR), Postal Academy 3 Vigo S.L. – Postal3 (ES), a menționat obiectivul principal al proiectului, vorbind în egală măsură despre prioritatea proiectului și a rezultatelor așteptate. În plus, a prezentat participanților toate celelalte produse intelectuale realizate, dezvoltând pe rând fiecare produs în parte, punând accent pe aspectele inovatoare și creative a acestora:

IO2-„Platformă de asistență” (AP) – resurse pentru profesori: acest produs intelectual a constat în realizarea propriu-zisă a platformei pe site-ul proiectului, realizarea a 13 resurse educaționale deschise, respectiv a unui chestionar de autoevaluare cu scopul de a identifica nivelul de gestionare a prejudecăților de gen. Cele 13 resurse educaționale deschise sunt concepute ca suport pentru cadrele didactice în vederea combaterii prejudecăților de gen.

IO3-Introducerea ARTE-i în STEM – Ghid pentru profesori și Kit-hands-on pentru activități de auto-predare pentru copii, folosind învățarea bazată pe proiecte și activitățile practice de auto-învățare: este produsul cu numărul 3 în cadrul căruia a fost realizat un ghid pentru profesori și activități de pictură, desen, ascultare, reinterpretare etc., activități care promovează metoda învățării bazată pe proiect (PBL), o metodă inovativă de învățare centrată pe elevi care presupune o abordare dinamică și interactivă. În acest fel elevii dobândesc cunoștințe aprofundate prin explicație activă.

IO4-Mentoratul Egalității și Scheme pentru Mentoratul Afacerilor: al patrulea produs intelectual, a presupus realizarea activităților de mentorat atât interne, la nivelul școlii, cât și externe prin abordarea femeilor de afaceri de succes.

IO5-Adaptare, traducere și testare/pilotarea programului de formare GE-STEAM însoțit de platforma de asistență (E-book): cel mai important rezultat obținute în cadrul acestui produs intelectual a fost tocmai revizuirea a IO1, obținând astfel o versiune finală a programului de formare și transferul acestuia pe o carte electronică în engleză și în alte limbi ale consorțiului.

La finalul prezentării, din partea echipei de implementare a proiectului a fost făcută o demonstrație a funcționalității Platformei de Asistență, cei prezenți putând observa că platforma este foarte bogată în resurse, este flexibilă, prietenoasă și utilă. Platforma de Asistență permite utilizatorilor să își facă un inventar al propriilor practici educaționale bazate pe gen. După completarea chestionarului utilizatorii sunt redirecționați către recomandări personalizate de conținut de învățare pentru a fi ajutați în a gestiona mai bine diversitatea de gen în sălile de clasă sau în timpul activităților de conștientizare a genului, fiind puse la dispoziție resurse educaționale deschise clasificate pe trei niveluri: începător, intermediar și avansat. Pe lângă caracterul inovativ al acestei platforme, un beneficiu major adus în mijlocul comunității educaționale este dat tocmai de diversitatea resurselor educaționale deschise deoarece acestea au fost elaborate în colaborare cu partenerii din celelalte țări.