INTERVIU: Dan Rădulescu, noul director artistic al Companiei „Liviu Rebreanu” a Teatrului Național. Despre continuitate.

Actorul Dan Rădulescu ocupă funcția de director artistic al Companiei „Liviu Rebreanu” a Teatrului Național din Târgu Mureș, pe o perioadă determinată de un an de zile. În acest sens, un reporter Zi de ZI a realizat un interviu cu noul director artistic, interviu ce vizează situația actuală și obiectivele ce trebuie îndeplinite în stagiunea 2022-2023.

Reporter: Care este situația în prezent la Teatrul Național?

Dan Rădulescu: Din punctul meu de vedere, cred că schimbările în orice instituție, la un moment dat sunt normale. Ele depind de factori subiectivi sau obiectivi. Rolul meu în noua configurație a managementului Teatrului Național Târgu Mureș este acela de a continua construcția pe care am avut-o până acum și de a oferi stabilitate în această perioadă de tranziție. Mă refer strict la ceea ce se va întâmpla până la sfârșitul acestui an pentru că pentru anul viitor vom avea un alt buget. De asemenea, așteptăm o decizie care să aducă stabilitate la nivelul conducerii generale a Teatrului. Aceasta presupune organizarea de către Minister a concursului pentru postul de director general. După ce toate acestea se vor fi întâmplat, vom putea discuta mult mai detaliat despre planuri de viitor.

Rep.: Există ceva ce doriți să aduceți în plus?

D.R.: Deocamdată, până în martie, aprilie continuăm ceea ce s-a antamat deja, inclusiv discuțiile cu viitorii regizori care vor monta spectacole în stagiunea curentă. Cel mai important lucru, după părerea mea, este faptul că am reușit să deschidem această stagiune cu un spectacol minunat, „Ierbar” al lui Radu Afrim, care a fost o încântare pentru publicul mureșean, motiv pentru care îi felicit pe colegii mei implicați în proiect. Deja ne gândim la următoarea provocare și anume, aniversarea a 60 de ani de la înființarea secției române. În acest sens, pregătim un program atractiv pe care îl vom anunța detaliat la momentul oportun. Ne așteaptă o sărbătoare mare pe care vrem să o tratăm așa cum merită această trupă a Teatrului Național Târgu-Mureș precum și spectatorii noștri care ne sunt alături de atâta timp.

Rep.: Ce regizori urmează să vină în această stagiune?

D.R.: În acest moment, pot să menționez două nume. Este vorba despre regizorii Theodor Cristian Popescu și Gianina Cărbunariu. Și, desigur, în această lună vom începe repetițiile pentru spectacolul „Jocul ielelor” de Camil Petrescu, în regia lui Adi Iclenzan.

Rep.: Organigrama este completă, sau există planuri pentru concursuri de angajare?

D.R.: Din punct de vedere al trupei de actori, organigrama este completă. Nu s-a întâmplat nimic și nici nu se va întâmpla nimic în acest sens, cel puțin până la finalul stagiunii în curs. Un concurs nu ține neapărat de directorul artistic, ține de maleabilitatea organigramei în primul rând. În acest moment toate posturile de actori sunt ocupate, deci nu avem cum să organizăm vreun concurs în acest sens. Dar, nu se știe niciodată. Sigur că, uneori schimbările sunt necesare. Dar eu nu am venit în direcție, nu am acceptat funcția aceasta pentru a face modificări radicale. Nu despre asta e vorba. Eu sunt pentru continuitate și pentru a continua construcția începută, care nu a fost deloc una greșită, din contră. Au fost puse bazele unui drum foarte frumos și foarte bun. Sigur că da, în momentul în care vom avea un buget anul viitor, va trebui să stăm liniștiți, întreaga trupă și să vedem în ce direcție o vom lua. Până anul viitor însă, vom sta în această liniște aparentă, vorbesc despre aspectul financiar, pentru că în momentul în care vrei să construiești trebuie să știi pe ce te bazezi, din punct de bugetar. Deocamdată, până la sfârșitul anului știm pe ce buget de producții ne bazăm, atât secția română cât și secția maghiară. Trebuie spus că Ministerul Culturii ne-a ajutat în acest sens, la această oră având alocați bani atât pentru programul Aniversării de 60 de ani cât și pentru premiera spectacolului „Jocul Ielelor”. Din punctul acesta de vedere suntem liniștiți, important este să ne continuăm activitatea, să jucăm spectacole pentru publicul nostru și să mergem mai departe.

Rep.: Ați spus că ați acceptat poziția aceasta și nu v-ați gândit la ea până acum. Vă gândiți să continuați de anul viitor?

D.R.: Este vorba despre un contract pe o perioadă determinată, de un an de zile conform legii în vigoare, cu posibilitatea prelungirii. Nu am de unde să știu dacă noul director care va câștiga concursul de management va dori să continue cu mine sau cu altcineva. Ce știu la această oră este că până în luna septembrie a anului viitor voi ocupa această funcție. Ce se va întâmpla după, vom vedea. Important e să ne vedem de treabă. Încă o dată vreau să spun că m-am bucurat foarte mult de premiera recentă a spectacolului „Ierbar” pentru că am văzut o trupă și niște colegi cu o chimie nemaipomenită, o energie specială ce ne dă speranțe pentru noua stagiune. Sigur, aceasta și datorită acestui mare regizor care este Radu Afrim.

Rep.: Credeți că o să mai continue Radu Afrim această colaborare cu secția română? Știm că a revenit la secția română după 20 de ani.

D.R.: Eu cred că da. A fost o revenire de suflet pentru Radu și îi mulțumesc lui Nicu Mihoc pe această cale că l-a convins să facă acest spectacol după două decenii, la Compania „Liviu Rebreanu”. Da, eu cred în continuitate și bănuiesc că după satisfacțiile pe care și el le-a trăit alături de toată lumea, putem continua o colaborare fără niciun fel de probleme.

Rep.: Credeți că această schimbare afectează într-un fel trupa în ceea ce privește creativitatea?

D.R.: Sub nicio formă. De fapt, continuitatea și liniștea trupei pentru a putea munci și crea în condiții firești au fost motivele pentru care eu am acceptat acest post. Altfel nici nu mă gândeam. Din punctul acesta de vedere noi ne vedem de treabă. Teatrul are viața lui. Lucrurile acestea, să spunem accidentale, care se pot întâmpla, sunt oarecum firești. Fiecare ia o decizie la un moment dat pentru că nu mai vrea să continue sau pentru că vrea să fie mai liber. E într-adevăr o funcție cu responsabilitate și când spun responsabilitate mă refer la producțiile pe care le facem, care trebuie să acopere o plajă extrem de întinsă și diversă. Trebuie să fii foarte atent ca trupa să fie mulțumită, ca toată lumea să lucreze. Și asta e puțin dificil, pentru că iarăși ne întoarcem la buget, iar ne întoarcem la posibilitatea de a avea șase-șapte titluri pe stagiune. Să nu uităm că noi îi avem și pe colegii noștri maghiari care și ei au un astfel de program și atunci vorbim de 14 titluri într-o stagiune. Este vorba de împărțit acești timp de repetiții, de spectacole, turnee, festivaluri, deplasări. Din punctul acesta de vedere, directorul artistic are o responsabilitate ca toate aspectele să decurgă cât se poate de firesc și să nu afecteze munca de creație.

Rep.: Un gând final?

D.R.: Deocamdată acestea sunt proiectele concrete la care lucrăm împreună, toți colegii mei, atât actorii cât și personalul tehnic și administrativ care lucrează pentru un spectacol, oameni care se văd mai puțin. Le mulțumesc mult, le mulțumesc încă o dată colegilor, le mulțumesc oamenilor de la tehnic, care sunt anonimi veșnici, pe care nu îi știe nimeni dar fără de care nu se poate crea și face un spectacol. Echipa aceasta, din punctul meu de vedere, trebuie să continue și să fie la fel de bună cum a fost până acum, sau, de ce nu, mai bună.