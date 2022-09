Încep lucrările pe lotul Autostrăzii “Transilvania” dintre Chețani și Câmpia Turzii!

Distribuie

Veste bună pentru mureșeni și nu numai! Până la sfârșitul anului viitor, vom putea circula pe Autostrada “Transilvania” și între Chețani și Câmpia Turzii.

În urma respingerii contestației depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, din urmă cu o zi, asocierea Strabag-Geiger Transilvania, care a fost desemnată câștigătoare la începutul lunii august a acestui an, va trebui să semneze contractul cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru “Proiectarea și execuția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 2A: Ogra -Câmpia Turzii, Lot 3: Chețani – Câmpia Turzii – Relicitare”, să proiecteze și efectueze lucrările.

Tronsonul are o lungime de 15,70 kilometri și va trebui proiectat în maximum 3 luni de la data emiterii ordinului de începere, iar pentru realizarea lucrărilor, constructorul are alocat un termen de maximum 18 luni. Am convingerea că așa cum a făcut-o și în cazul celorlalte loturi pe care le-a realizat în trecut, constructorul are capacitate de a finaliza lucrările înaintea acestor termene, iar la finalul anului viitor vom putea circula pe acest tronson al autostrăzii A3. Prețul la care s-au atribuit lucrările de proiectare și execuție se ridică la suma de 420.347.903,86 lei fără TVA.

Ervin MOLNAR,

Deputat PNL de Mureș