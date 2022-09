Lunca Bradului în sărbătoare, pe acorduri de folclor și rock

Distribuie

După o pauză cauzată de pandemie, Primăria și Consiliul Local al comunei Lunca Bradului organizează sâmbătă, 17 septembrie, o nouă ediție a Zilei Comunei. Intitulat ”Lunca Bradului în sărbătoare”, evenimentul este găzduit și în acest an „Pe rât, la cruce”, cum este cunoscută locația de către localnici.

„După perioadă de pandemie sărbătoarea comunei Lunca Bradului revine în prin plan. De asemenea, este pentru prima dată de când să primar când organizez Ziua Comunei. Oamenii așteaptă cu mare interes acest moment de sărbătoare, având în vedere artiștii care au fost invitați să participe la acest eveniment. Sper ca și vremea să țină cu noi, să avem parte cu adevărat de o zi de sărbătoare”, a declarat Alexandru Bexa, primarul comunei Lunca Bradului.

Program pentru toate gusturile

Programul artistic va debuta începând cu ora 13.00 și va aduce pe scenă ansambluri și artiști locali, alături de artiști îndrăgiți ai cântecului popular și ai muzicii rock. Pe scenă vor urca soliștii Anrei Istvan, Denisa Alungulesei, Sorina Gabor, Serena Frîncu, Ilinca Fărcaș, Syntia, DJ Radu, Dalia Fendrihan, Andreea Petruț, Cristian Pomohaci și Ansamblurile ”Brădulețul” din Lunca Bradului și ”Rapsodia Călimanilor” din Toplița. Invitații special ai sărbătorii de la Lunca Bradului vor fi Paul Ciuci cu trupa Compact. „Am conceput acest eveniment în așa fel încât să fie reprezentativ pentru zona noastră. Așa se explică faptul că în program am introdus ansamblul nostru local, ”Brădulețul”, cu toate cele trei grupe de dansatori, la care se adaugă soliștii care îi avem în comună. Aici mă refer la Andreea Petruț, Andrei Istvan, Denisa Alungulesei. Totodată, am conceput programul acestei zile de sărbătoare încât să mulțumim toate gusturile, atât pe cei tineri cât și pe cei mai puțin tineri. Avem atât muzică populară cât și muzică ușoară. Pe lângă artiștii locali, am încercat să aducem și invitați speciali, Cristian Pomohaci în ce privește muzica populară, respectiv formația Compact, pentru iubitorii muzicii ceva mai altfel decât cea populară. Pe lângă programul artistic, vor mai fi și alte surprize pregătite pentru participanți, diferite activități pentru copii. Ca și noutate, Ziua Comunei fiind de fapt ziua oamenilor din Lunca Bradului, fiecare localnic va beneficia în mod gratuit de câte un meniu, gătit desigur la fața locului. Vrem ca oamenii să se bucure, să simtă că de fapt Ziua Comunei e ziua lor până la urmă. De asemenea, din programul zilei de sâmbătă nu lipsește Nunta de Aur, prilej cu care vom premia familiile care în acest an au împlinit 50 de ani de căsnicie. Este de datoria noastră să-i cinstim așa cum se cuvine, și să le acordăm respectul cuvenit. Astea fiind spuse, invităm toată lumea să ni se alăture la sărbătoarea comunei, la ziua oamenilor din Lunca Bradului, cu mic cu mare să ne bucurăm de o zi frumoasă în compania celor dragi”, a precizat primarul Alexandru Bexa.

Andreea Petruț, în fața publicului de acasă

Printre cei care vor urca pe scena sărbătorii comunei Lunca Bradului se numără și solista Andreea Petruț, prezență constantă la evenimentele din județ unde este pus în valoare cântecul și jocul popular.

„Ziua Comunei reprezintă un prilej de sărbătoare, un moment deosebit de plăcut atunci când te reîntâlnești cu persoane dragi. Am copilărit în acestă comună și ma reîntorc cu drag de fiecare dată când am ocazia. De această dată aduc în fața publicului din Lunca Bradului câteva cântece de pe Valea Mureșului Superior, cântece care mi-au călăuzit pașii oriunde în lume. Astept cu drag să mă reîntâlnesc cu publicul iubitor de folclor din această comună”, a declarat solista Andreea Petruț.

Alin ZAHARIE