”Festivalul Magiunului”, tradiție respectată la Iara de Mureș

Primăria și Consiliul Local al comunei Gornești organizează la finele acestei săptămâni cea de a X-a ediție a Festivalului Tradițional al Magiunului de la Iara de Mureș (Marosjárai Szilvafőző Fesztivál).

„După pandemie, în sfârșit revenim la evenimentele în care întâlnirile sunt fizice și nu online, dacă putem spune așa. Suntem foarte bucuroși și mândri că se revine la formatul clasic al festivalului prin care se încercă să revenim la acele momente frumoase, tradiționale, esența până la urmă a acestui festival. Pe lângă faptul că îi ajutăm pe localnici, respectiv producătorii locali, și noi la rândul nostru încercăm să ne simțim bine, într-un anturaj de toamnă, cu un miros de fum specific momentelor când se face magiunul sau când se gătește vreo mâncare tradițională la fața locului. Ne-a fost dor de aceste momente, și dacă vremea va ține cu noi, sperăm să avem un festival de succes. După cum am văzut și la alte evenimente organizate în acest an după pandemie, oamenii doresc să se întâlnească și să participe la astfel de evenimente. Țin să mulțumesc Consiliului Județean Mureș pentru sprijinul material acordat. Ne bucurăm de faptul că și dânșii și-au dat seama că este un lucru foarte important, conservarea și perpetuarea tradiției, fapt pentru care acest festival se află pe lista evenimentelor tradiționale. Spre bucuria noastră, și după pandemie neau sprijinit în organizarea acestui eveniment”, a declarat Kolcsár Gyula, primarul comunei Gornești. În cadrul festivalului nu vor lipsi producătorii locali, cei care dau viață magiunului. „Ne-am asigurat de prezența lor în prealabil. Vă dați seama, nu ai cum să fii gata cu magiunul, cu așa cantitate, să fie și vandabilă, în borcane și așa mai departe, în cele două zile de festival, fapt pentru care împreună cu Biserica Catolică ne-am asigurat că acești producători vor prepara magiunul la fața locului. Mulți dintre noi, chiar dacă sunt trecuți de prima tinerețe, poate nu au văzut pe viu cum se prepară magiunul, sau dacă au văzut, cu siguranță vor avea plăcerea să revadă modul de preparare al acestui produs”, a afirmat primarul comunei Gornești.

Oaspeți din Ungaria

Festivalul va fi deschis sâmbătă, ora 14.00, cu marșul Fanfarei Citrom Band din Demecser, Ungaria, localitate înfrățită cu Iara de Mureș.

Fanfara Citrom Band din Demecser, Ungaria

„Acest concept care stă la baza Festivalului Magiunului de la Iara de Mureș a pornit din Ungaria, mai exact din acestă localitate înfrățită cu Iara de Mureș, Demecser situată în nord-estul Ungariei, aproape de Nyíregyháza. În acestă localitate se organiza o sărbătoare tradițională, ”Festivalul verzei”. Până ce nu am ajuns acolo nu ne-am gândit ce diversitate de produse culinare, inclusiv partea de desert, se pot obține din varză. Atunci, și noi ne-am gândit ce-am putea face la Iara de Mureș, ceva care să aibă o legătură cu specificul acestui loc. Cum aici există un microclimat favorabil creșterii prunelor, tradiție care dăinuie de sute de ani, având și această îndeletnicire în ce privește producerea magiunului, s-a ajuns ca la Iara de Mureș să avem în fiecare an o sărbătoare tradițională dedicată acestui produs, ”Festivalul Magiunului” care, spre bucuria noastră în acest an ajunge la cea de a X-a ediție. Existând această tradiție la Iara, cu atât mai mare este motivația pentru a organiza și perpetua acest festival, la fel cum e cazul și Festivalului de Dansuri Populare din Pădureni unde deja am organizat 28 de ediții. Cei din Demecser nu au lipsit de la nicio ediție a ”Festivalului Magiunului” de la Iara de Mureș, iar pentru a fi prezenți și în acest an, au făcut un efort considerabil pentru a fi alături de cei din Iara la sărbătoarea lor tradițională”, a precizat primarul Kolcsár Gyula.

Eveniment pentru toată lumea

Sâmbătă, 24 septembrie, pe scena ”Festivalului Magiunului” de la Iara de Mureș vor urca grupurile de dansuri populare din Iara de Mureș, Periș și Pădureni, Ansamblul Artistic ”Mureșul”, Székely Góbék din Ciucsângeorgiu și solista Cristina Blaga.

Titan

Buna dispoziție și atmosfera plăcută va continua și în ziua de duminică, fiind întreținută de grupurile de dansurii populare ale școlilor din Periș, Aluniș, Voivodeni, Pădureni, Vălenii de Mureș, Călușeri, solistul Szász Csanád, Tibor Ábrám și orchestra, formațiile Dream Flow, și Titan, iar întreaga sărbătoare va fi încununată de focuri de artificii. În cadrul festivalului va exista și o expoziție permanentă de fotografie și pictură semnată Olga Albert și György Vajda. De asemenea, în ziua de sâmbătă, organizatorii vor acorda Diplome de Onoare celor mai vârstinici și mai tineri locuitori din Iara de Mureș.

„Nu sunt premii cu o valoarea materială, sunt mai degrabă premii cu o valoare simbolică, respectiv o Diplomă de Onoare oferită celui mai vârstnic din locuitori, cuplurilor cele mai vârstnice, celor nou născuți și așa mai departe. Este un lucru foarte important din punctul meu de vedere întreg festivalul în sine, atât pentru producătorii locali, dar mai ales pentru cumpărători. Să nu uităm că magiunul are și un efect terapeutic, fiind nu doar un produs natural și gustos dar și unul foarte sănătos care nu conține zahăr, ceea ce iarăși este extrem de important. Toate acestea face din acest Festival al Magiunului un eveniment pentru toată lumea, plus că el aduce și un program artistic bogat adecvat pentru toate vârstele și gusturile”, a subliniat primarul Kolcsar Gyula.

