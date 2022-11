Două evenimente speciale la Muzeul Județean Mureș

Distribuie

Muzeul Județean Mureș vă invită la un maraton spiritual prin viața monahală a călugărilor paulini și a jazz-ului ritmic, cu invitați speciali, la două evenimente care vor avea loc miercuri, 9 noiembrie 2022, de la ora 18.00 în Cetate și de la ora 19.30 în Palatul Toldalagi.

Participarea la cele două evenimente se va face pe baza biletului de vizitare a Muzeului, în valoare de 12 lei adulți, 3 lei studenți/elevi sau 6 lei pensionari. Locurile sunt limitate, rezervările se fac telefonic la numărul 0749-912.992 sau prin e-mail: pr@muzeulmures.ro

În cadrul seriei de evenimente speciale realizate în expoziţia Paulinii invităm publicul interesat la o întâlnire la care se va discuta despre monahism, comunitate, vocaţie şi alte subiecte. Invitați speciali: călugărul Botond Bátor, priorul mănăstirii din Harghita-Băi şi călugărul iezuit Barnabás Jakabos, conducătorul Curţii iezuite din Târgu Mureş

Serată muzeală cu Botond Bátor, călugăr paulin şi Barnabás Jakabos, călugăr iezuit (eveniment în limba maghiară)

9 noiembrie 2022, 18.00

Clădirea Muzeului Județean Mureș din Cetatea Târgu Mureș, str. Avram Iancu, nr. 2

În cadrul seriei de evenimente speciale realizate în expoziţia Paulinii invităm publicul interesat la o întâlnire la care se va discuta despre monahism, comunitate, vocaţie şi alte subiecte. Invitați speciali: călugărul Botond Bátor, priorul mănăstirii din Harghita-Băi şi călugărul iezuit Barnabás Jakabos, conducătorul Curţii iezuite din Târgu Mureş.

Jazz and Wine at the Museum | Concert Veronika Harcsa & Bálint Gyémánt

9 noiembrie 2022, 19.30

Palatul Toldalagi, Piața Trandafirilor, nr. 11

Pentru prima dată la Târgu Mureș, duo-ul format din cântăreața Veronika Harcsa și chitaristul Bálint Gyémánt va concerta miercuri, 9 noiembrie 2022, de la ora 19.30, în curtea interioară a Palatului Toldalagi, sediul Secției de Etnografie și Artă Populară a Muzeului. Concertul va fi urmat de o degustare de vin asigurată de Crama Villa Vinèa, partenerul oficial al Muzeului Județean Mureș.

O voce devine un duo de chitară și voce, duo-ul devine mai apoi un duo ritmic și astfel se naște o trupă. Acest lucru necesită timp. „About Time” este titlul noului album al cântăreței maghiare Veronika Harcsa împreună cu partenerul ei de lungă durată, chitaristul Bálint Gyémánt. Cei doi au fost colegi de clasă la secția de jazz a Academiei de Muzică Liszt Ferenc. Unul dintre ei a studiat la Bruxelles, iar celălalt la Oslo, colaborarea lor a avut ca rezultat nouă albume și nenumărate concerte în festivaluri și cluburi din douăzeci și cinci de țări din întreaga lume. În triunghiul dintre jazz-ul meditativ, muzica de cameră sofisticată și rock-ul zbuciumat, apare un nou spațiu de exprimare.

Melodiile noului album „About Time” înregistrat în formulă de cvartet, din care fac parte Veronika Harcsa și Gyémánt Bálint, vorbesc despre etapele vieții, despre prezentul nostru, despre importanța unității și a perseverenței. Insiprat și extrem de sincer, duo-ul a înregistrat cântecele cu alți muzicieni belgieni, Nicolas Thys la bas și Antoine Pierre la tobe. Albumul va fi prezentat nu doar în marile orașe din Ungaria, ci și în Germania, Olanda, Belgia rnabás Jakabos, conducătorul Curţii iezuite din Târgu Mureş.