Raport 2022 privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Ațintiș.

Stimați cetățeni, raportul activității socio-economice și edilitar-gospodărești al comunei Ațintiș în anul 2022 reprezintă atât o datorie morală, cât și legală a mea, în calitate de primar al acestei comune, ales în data de 27.09.2020. Documentul are menirea de a prezenta ansamblul acțiunilor și activităților întreprinse de către instituția pe care o reprezint și o conduc, pe parcursul unui an calendaristic. Rolul acestui raport este ca împreună cu colegii mei să oferim într-un mod cât mai clar, sintetic și corect o radiografie a întregii activități a primului și administratiei locale din acest an de mandat.

Anul 2022 a fost un an al continuării tuturor activităților și proiectelor începute în anul precedent, dar și un an al al unor noi proiecte și activități pentru toată comunitatea.

Fiecare proiect inițiat, fiecare activitate făcută au avut ca și efect bunăstarea comunității dar și dorința de a evolua spre o socitate închegată și unită.

Principala preocupare a rămas gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor din comuna Ațintiș, vizând dezvoltarea comunei prin găsirea soluțiilor de atargere a fondurilor europene și guvernamentale în vederea realizării obiectivelor propuse la început de mandat dar și obiective născute pe parcursul exercitării mandatului. Un alt aspect important cu care am plecat la drum este și asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică. Nu trebuie să uităm nici de eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor optime de muncă în cadrul Primăriei Ațintiș, cât și relațiile cu cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor servicii.

PROIECTE ÎN CURS DE EXECUȚIE:

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA AȚINTIȘ, COMUNA AȚINTIȘ, JUDEȚUL MUREȘ

Așa arăta căminul cultural din centrul comunei

Astăzi avem o clădire modernă

REABILITARE, MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA CECĂLACA, COMUNA AȚINTIȘ, JUDEȚUL MUREȘ

Căminul cultural înainte de începerea modernizării

Căminul cultural în curs de modernizare

REABILITARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALA AȚINTIȘ DIN LOCALITATEA AȚINTIȘ, JUDEȚUL MUREȘ

Școala din Ațintiș în trecut

Lucrăm la reabilitarea și extinderea școlii din Ațintiș

PROIECTE VIITOARE, CARE AU PRIMIT SURSE DE FINANȚARE:

Înființare rețea de canalizare în comuna Ațintiș – 9.800.000,00 lei. Reabilitare și eficientizare energetică școala primară din loc. Cecălaca – 1.306.805,54 lei. Reabilitare și eficientizare energetică a grădiniței din localitatea Ațintiș – 595.701,26 lei. Relocare și dotare cabinet medical de familie – 352.129,00 lei.

Proiecte depuse la care se așteaptă răspuns:

Modernizare rețea stradală în comuna Ațintiș. Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Ațintiș. Construire teren de sport multifuncțional în sat Cecălaca

Proiecte viitoare, pentru care căutăm surse de finanțare:

Construire cămin cultural în satul Istihaza. Construire capelă mortuară în localitatea Cecălaca. Construire capelă mortuară în localitatea Botez. Amenajare parcuri de joacă în comuna Ațintiș. Construire teren de sport multifuncțional în sat Ațintiș.. Construire sediu administrativ al administrației publice locale în loc. Ațintiș. Construirea unei locuințe de serviciu pentru medic de familie Amenajarea și dotarea unui cabinet stomatologic în loc. Ațintiș.

Chiar înaintea anului nou insituția noastră a depus un proiect la Agenția Fondului de Mediu privind reducerea costurilor la iluminatul public prin trecerea acestuia la iluminatul inteligent prin telegestiune. În prezent proiectul „Creșterea eficienței energetic a infrastructurii de iluminat public în comuna Ațintiș, județul Mureș” este la stadiul de verificare, transmițând pe parcurs și răspunsurile necesare solicitărilor de clarificări.

Sărbătoriile de iarnă au adus cu sine puțină bucurie pentru fiecare copil din comuna noastră deoarece aceștia au primit din partea Primăriei și a Consiliului Local un pachet cu dulciuri, care au adus încântare pe fețele celor mici.

Anul nou a adus cu sine multă muncă, muncă pentru continuarea proiectelor deja demarate dar și muncă pentru implementarea altor proiecte pe care eu împreună cu aparatul administrativ și Consiliul Local le-am găsit importante pentru comuna noastră. Însă, chiar dacă am început în forță, nu am uitat nici de iluminatul festiv, care a adus atât de multă bucurie în sufletele tuturor cetățenilor indiferent de vârstă.

Un alt pas pentru începerea unei activități stabile în ceea ce privește evoluția comunei este continuarea activităților și muncii pentru elaborarea Planului Urbanistic General actualizat.

După cum spuneam anul trecut, nu se poate pleca la drum fără un plan, comuna Ațintiș a avut nevoie de o strategie de dezvoltare locală bine pusă la punct. Anul acesta această strategie a prins contur pentru perioada 2021-2030, a fost aprobată în Consiliul Local și poate fi citită și studiată atât pe site-ul comunei cât și pe pagina de facebook.

Pentru că ne dorim o comună curată, împreună cu elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Ațintiș dar și cu oamenii din satele noastre am organizat activități de curățenie în toată comuna iar la finalul lor s-a organizat câte un mic picnic pentru toți cei care au dat o mână de ajutor.

Tot pentru comună au fost achiziționate țevi corugate pentru podețe care au fost utilizate pentru accesul către extravilan dar și pentru accesul la anumite intrări.

Pe lângă toate aceste proiecte și contracte achiziționate pentru servicii și lucrări, personalul primăriei a realizat și lucrări mici însă importante pentru comunitatea noastră.

În satul Iștihaza s-a realizat împrejmuirea unui teren aflat în proprietatea UAT-ului, teren pe care vrem să construim căminul cultural.

Tot pentru ajutorul comunității au fost introduse străzile localității noastre în Sistemul internațional Google Maps.

A fost decolmatată valea de la Botez și o parte din valea din Cecălaca de către Apele Române, iar pe această cale dorim să le mulțumim pentru lucrarea efectuată și pentru buna colaborare cu instituția noastră.

S-au efectuat reparații de întreținere și indicatoare/marcaje pe Drumul Județean DJ 107G de către Consilul Județean, cu care avem o colaborare foarte bună și dorim să le mulțumim pentru tot ceea ce fac pentru comunitatea noastră.

De asemenea compartimentele de specialitate ale Primăriei: Secretar general U.A.T., Compartimentul financiar – contabil, Compartiment Agricol, Compartiment Urbanism, Cadastru și Carte Funciară, Compartiment Asistență Socială, Compartiment Poliție Locală, Compartiment S.V.S.U. au făcut toate demersurile și acțiunile necesare pentru o bună desfășurare a activității administrative a comunei.

În concluzie, eu împreună cu colegii mei am continuat cu interes proiectele preluate și am dat curs altor proiecte pe care le considerăm o necesitate în comunitatea noastră pentru a atinge un trai decent, asemnea altor comune din România, iar acest lucru trebuie să îl facem împreună deoarece:

Doar împreună reușim!

Primar Jakab Janos Istvan