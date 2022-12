2022 cu de toate la Batoș

Distribuie

După un an destul de anevoios, comuna Batoș se pregătește să încheie anul într-o optimistă caracteristică celor care încercă și reușesc, cum e cazul primarului Dumitru Dinu Cotoi care ne-a făcut o radiografie a anului 2022 la nivelul comunei Batoș.

Reporter: Cum a fost anul 2022 pentru comuna Batoș?

Dumitru Dinu Cotoi: Despre anul 2022 nu putem să ne referim doar la aspecte pozitive. Ne apropiem de încheierea unui an cu probleme, cu tot felul de situații, cu realizări și nerealizări, așa cum e în viață de altfel. Sigur, de departe cea mai grea problemă din anul 2022 a fost seceta care a afectat foarte tare comuna noastră, dat fiind faptul că ocupația principală a locuitorilor este agricultura. Până la urmă Dumnezeu tot a avut grijă de noi și în ultimul moment a dat ploaie, care au mai salvat din producție, a mai salvat crescătorii de animale din riscul de a rămâne fără nutrețuri pentru animale. Seceta a provocat și o lipsă a apei la rețeaua de apă. Noroc că am dat în funcțiune anul acesta rezervorul de apă de la Dedrad, investiție realizată din bugetul local. I-aș îndrumat pe oameni, pentru că au fost probleme mari în special la cei care și-au astupat fântânile, să nu renunțe la sursele alternative.

Rep.: Cum stați la capitolul investiții?

D.D.C.: În ce privește activitatea primăriei, am reușit ca de fiecare dată să realizăm mare parte din ceea ce ne-am propus. Sigur, sunt și lucruri pe care nu am putut să le ducem la bun sfârșit. Amintesc aici o licitație care s-a întins pună până acum, chiar suntem în perioada în care să semnăm un contract de executare a unei lucrări de asfaltare a străzilor. Tot e bine că s-a finalizat licitația și vom realiza în primăvară această lucrare de asfaltare a străzilor. Investiția prevede asfaltarea unei lungimi de 3 kilometri de străzi în comuna Batoș, lucrare finanțată din bugetul local. Legat de proiecte, am depus pe diferite programe de finanțări solicitări. Unele dintre ele au și fost aprobate. Urmează la începutul anului viitor să le anunțăm. De asemenea, continuăm să depunem proiecte pe orice finanțare care ne ajută și pe care ne încadrăm. Un aspect pozitiv pentru acest an este dat de faptul că ne-a fost aprobat proiectul privind canalizarea. Suntem în perioada în care mai avem un singur aviz de obținut de la Apele Române și putem emite autorizația de construire pentru această lucrare de canalizare și stație de epurare. Este o investiție mult așteptată și extrem de necesară. În ultimii ani am făcut de toate, școli, cămine, rețea de apă, iluminat, asfalt, trotuare și multe alte lucrări și era extrem de important să avem și canalizare. Noi de 10 ani tot depunem solicitare de finanțare pentru canalizare. Anul acesta am fost chemat la București unde mi s-a spus direct: domnule primar, dacă nu începeți dintr-o margine, din locul unde e stația de epurare, nu veți primi niciodată deodată bani pentru întreaga comună. Trebuie început dintr-un loc după care se face o extindere pentru a acoperi întreaga comună. În ce ne privește, vom începe acest proiect de canalizare cu satul Dedrad, unde va fi amplasată stația de epurare. Conform proiectului, stația de epurare se amplasează în punctul cel mai jos al comunei și acesta este la Dedradul. Am convingerea că după ce vom face acest prim pas vom continua cu toată comuna.

Rep.: Ce probleme întâmpinați în această perioadă?

D.D.C.: O problemă de sezon este cea legată de drumurile din comună. Agricultorii, că tot i-am pomenit că o duc destul de greu, trebuie să țină cont de următorul lucru: am reușit să asfaltăm unele străzi, am și pietruit în toamna asta și pietruit mereu, dar trebuie și ei un pic să îngrijească drumurile pe care le avem, străzile din comună. Merg pe câmp pe vreme ploiasă, se întorc cu tractoare și utilajele pline de noroi. Nu e tocmai ok, trebuie să se gândească și la ceilalți locuitori ai comunei. La fel mă adresez și crescătorilor de animale. Le recomand, pentru a nu ajunge la alte probleme, să-și lege câinii. Înțelegem că nu pot sta pe pășune fără ei, în condițiile în care animalele sălbatice sunt tot mai multe, dar acasă în localitate trebuie să se îngrijească și de ceilalți locuitori.

Rep.: Cum veți gestiona acest final de an din prisma sărbătorilor care bat la ușă?

D.D.C.: Dacă pe parcursul acestui an am continuat programul de alocare de produse locale pentru elevii din școlile și grădinițele din comuna Batoș, mere, miere și suc din mere de la producători locali, program finanțat din bugetul local, tot pentru cei mici vom oferi o bucurie cu ocazia acestor sărbători. În această săptămână Moș Crăciun vine ca de fiecare dată la copiii de la 0 la 14 ani indiferent că sunt la școala din comună sau la alte școli. Consiliu Local s-a preocupat să fie suma necesară pentru aceste cadouri de Crăciun. Aflându-ne în preajma sărbătorilor, nu pot decât să le mulțumesc tuturor care ne-au fost alături și ne-au susținut. Le doresc tuturor să aibă parte de sănătate, să fie pace și să se bucure de sărbători alături de cei dragi.

A consemnat Alin ZAHARIE