Dezvoltarea economică durabilă, de la probleme la soluții

Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) – Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) și Fundația Pro Economica au organizat vineri, 17 februarie, în incinta IncubCenter din Târgu Mureș, Conferința Națională cu tema ”Femeia de astăzi: Activ implicată în societate și economie”. Evenimentul a fost structurat în trei paneluri, după cum urmează: ”Care sunt pilonii pe care se bazează o dezvoltare economică regională durabilă?”, ”Abilitatea femeilor: un instrument valoros pentru creșterea economică și socială” și ”Lansarea programului ”Femeia în construcții”.

Cel dintâi panel a fost moderat de către Kozma Mónika, președintele OFA UGIR Târgu Mureș, și i-a avut invitați pe Tánczos Barna – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Andrei Oltean – director de dezvoltare al IRUM SA Reghin, Paul Ilea – director general al Hirschmann Automotive TM SRL Chirileu și Gogolák Zsolt – proprietar și CEO Multinvest Group Târgu Mureș.

”Conferința organizată de OFA UGIR și-a propus să dezbată teme și să caute soluții pentru problemele actuale ale economiei, prin vocea femeilor antreprenori, a invitaților. Avem astăzi în sală 17 județe prezente, din fiecare colț al țării au venit antrepenori și antrepenoare, iar prin ideile și soluțiile pe care o să lea dea ascultătorilor în final, ca și concluzie, o să încercăm să găsim un plan pentru viitorul Mureșului, pentru următorii 5, 10 ani, un plan mai măreț, am dori să vedem ce înseamnă dezvoltarea regiunii și care sunt pilonii pe care ar trebui să ne axăm”, a menționat Kozma Mónika.

Femeile, ingineri de valoare

Femeile sunt mai atente în proiectele în care lucrează, au o atenție sporită la detalii și o capacitate de efort mai mare, au abilități empatice sau de comunicare care le pot face ingineri de valoare, a fost de părere ministrul Mediului.

”Rolul femeii, nu doar în afaceri, ci în viața de zi cu zi este foarte important. Din punctul de vedere al Ministerului Mediului, rolul femeii în afaceri este important pentru că, sensibilitatea femeilor față de problemele de mediu sunt mult mai mare decât a bărbaților, o sensibilitate față de curățenie, față de ordine, față de ce lăsăm în urma noastră. Cred că planeta aceasta poate fi salvată de femei antreprenoare care vin și ajută în implementarea unei politici de mediu, de dezvoltare durabilă în cadrul fiecărei companii. Fiecare companie lasă ceva în urmă, ambalaj, deșeuri din activitatea economică, și modul în care se raportează întreprinderea bussines-ului general la prolemele de mediu, depinde în mare măsură de cum se implică femeile în afaceri”, a afirmat Tánczos Barna.

Totodată, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a arătat că în actualul Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu este prevăzut niciun leu pentru tehnologii prietenoase cu mediul pentru exploatarea forestieră, întrucât forurile europene nu au acordat credibilitate ţării noastre.

”Noi ne-am luptat mult, în 2021, pentru sectorul forestier să putem prevede în PNRR bani pentru instalaţiile forestiere, utilajele forestiere prietenoase cu mediul. Dar datorită faptului că unii şi-au bătut joc de această breaslă şi au ras, au bărbierit munţi întregi şi au tăiat pădurile şi au avut o credibilitate egală cu zero la nivelul Uniunii Europene, răspunsul a fost: ”nu finanţăm hoţi”, motiv pentru care în PNRR avem exact zero euro, zero lei pentru tehnologii prietenoase cu mediul cu consecinţe grave pentru exploatarea forestieră”, a declarat Tánczos Barna.

Nu în ultimul rând, Tánczos Barna a spus că lemnul trebuie extras din păduri pentru a asigura materie minimă pentru industrie şi lemn de foc pentru cetăţeni, dar dacă nu există utilaje moderne şi nu există finanţare, ”este foarte greu să ridicăm nivelul de ambiţie în ceea ce priveşte protecţia mediului.”

Investiții în cercetare și dezvoltare

Sunt multe elemente care trebuie luate în calcul pentru a susține o dezvoltare economică durabilă, a susținut directorul de dezvoltare al IRUM SA Reghin, singurul producător român de utilaje articulate forestiere şi de tractoare agricole autohtone.

”Primul lucru pe care noi l-am făcut a fost să investim într-un Centru de Cercetare și Dezvoltare, un centru unic în Europa de Est pe tipul acesta de utilaje, unde noi am încercat dezvoltarea de utilaje agricole și forestiere care să fie prietenoase cu mediul și să găsim soluții care să fie atât în beneficiul utilizatorului final, cât și în beneficul mediului înconjurător. Nu este ușor să faci asta, dar noi ne putem mândri că avem utilaje care sunt la cele mai înalte standarde, din punct de vedere al emisiilor, și sunt destinate piețelor din Europa de Vest și America”, a precizat Andrei Oltean.

Un alt element important de luat în calcul adus în discuție de către directorul de dezvoltare al IRUM SA Reghin este ”adaptarea rapidă la noile tehnologii, mai ales când e vorba de protecția mediului.”

Proiecte ”verzi”

În alocuțiunea sa, directorul general al Hirschmann Automotive TM SRL Chirileu a subliniat că din cei 2.700 de angajați ai companiei, în jur de 1.800 sunt femei, acestea fiind încurajate în orice funcție ar avea. Dezvoltând tema transformărilor curente și planurile pentru dezvoltare ale companiilor, Paul Ilea a afirmat că Hirschmann Automotive TM SRL Chirileu se bazează pe trei litere, respectiv pe PPC, adică Profit, Planetă și Comunitate.

”Am aplicat în PNRR cu două proiecte mari, vrem să fim ”verzi”, amprenta de carbon să fie redusă la zero în 2030”, a menționat Paul Ilea, în opinia căruia ”mașina electrică va fi viitorul.”

Tehnologia viitorului, smart

În continuare, Gogolák Zsolt a vorbit despre perspectivele investiționale în perioade de criză, subliniind importanța învățării tehnologiei smart, care a devenit esențială în orice domeniu. Tehnologia evoluează acum mult mai rapid față de anii trecuți, a luat un avânt puternic și nu dă semne să se oprească, iar impactul tehnologiei asupra omului și a vieții cotidiene este major, important este să îi ținem pasul, să o învățăm și aplicăm, a arătat Gogolák Zsolt.

”Cred că în următorii zece ani problema va fi cum să conviețuim cu acest smart să nu fie mai inteligent decât noi și să-l folosim pentru noi”, a declarat CEO-ul Multinvest Group Târgu Mureș.

Totodată, Gogolák Zsolt a amintit de clădirile cu consum de energie aproape egale cu zero cunoscute mai multe sub acronimul nZEB. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021 toate clădirile pentru care se emite autorizație de construire trebuie să fie nZEB, să aibă soluții eficiente de economie de energie și să țină cont de toate aspectele legislative, iar în timp acestea vor duce la reducerea consumului de energie din surse fosile și protejarea mediului.

Amalia VASILESCU