Antrenamente caritabile de Kangoo Jumps

Preşedinta Kangoo Jumps România, trainerul internaţional Kinga Sebestyén, a făcut un apel la toţi instructorii de Kangoo Jumps din ţară să organizeze, în fiecare zi rămasă din această lună, antrenamente caritabile, pentru strângerea fondurilor necesare acoperirii serviciilor de consiliere, suport şi recuperare psiho-socio-medicală a copiilor bolnavi, îngrijiţi în cadrul Centrului Steluţelor al Asociaţiei M.A.M.E.

„Recent, a avut loc evenimentul ‘Kangoo Jumps Salvează Vieţi’, organizat de Kangoo Club România şi Asociaţia M.A.M.E., ediţia a 13-a, la Iaşi. Ca în fiecare an, traineri, presenteri, instructori şi fani Kangoo Jumps şi-au unit forţele pentru a veni în sprijinul copiilor grav bolnavi la evenimentul caritabil al anului. Încurajez instructorii KJ de pretutindeni să organizeze, în fiecare zi rămasă din această lună, antrenamente caritabile pentru strângere de fonduri pentru acoperirea serviciilor de consiliere, suport şi recuperare psiho-socio-medicală în cadrul Centrului Steluţelor, înfiinţat de Asociaţia M.A.M.E. Împreună putem să oferim o şansă în plus la viaţă copiilor bolnavi. De 13 ani suntem alături de Asociaţia M.A.M.E., iar anul acesta ne-am unit forţele şi cu Federaţia Naţională de Taekwondo”, a declarat, pentru Agerpres, preşedinta Kangoo Jumps România, Kinga Sebestyén.

Preşedinta Asociaţiei M.A.M.E., Maria Culescu, a precizat, pentru Agerpres, că în cei 14 ani de la înfiinţarea asociaţiei, peste 10.000 de copii grav bolnavi au beneficiat de consiliere, suport material necesar tratamentelor şi de recuperare, iar cooperarea în scopuri caritabile cu Kangoo Club România este deja o tradiţie.

„Kangoo Jumps Salvează Vieţi este un eveniment sportiv caritabil pe care îl organizăm noi, Asociaţia M.A.M.E împreună cu Kangoo Club România, reprezentat Kinga Sebestyén. De 13 ani organizăm acest eveniment cu scopul de a strânge fonduri, bani pe care îi utilizăm pentru a susţine copiii bolnavi pe care îi avem în atenţie, pentru plăţi cu tratamente medicale, susţinem diverse terapii complementare tratamentului medical, adică le oferim gratuit consiliere psihologică individuală şi de grup, kinetoterapie, consiliere nutriţională, consiliere medicală, logopedie şi multe, multe alte tipuri de terapii care vin cumva şi închid cercul cu serviciile medicale de care beneficiază în spitale. Iată-ne ajunşi la 13-a ediţie (…) Am înfiinţat organizaţia în urmă cu 14 ani şi avem peste 10.000 de beneficiari, copii şi tineri diagnosticaţi cu diverse boli grave, care au beneficiat de tot ceea ce noi am oferit de-a lungul timpului. Cel mai important proiect al organizaţiei se numeşte ‘Centrul Steluţelor’ şi este centru în care noi oferim terapiile de care aminteam mai devreme copiilor bolnavi. În momentul acesta sunt 124 de copii bolnavi care calcă zilnic pragul Centrul Steluţelor şi vin la terapie”, a declarat Maria Culescu.

Preşedinta M.A.M.E. a spus că în momentul în care într-o familie vine un diagnostic atât de grav pentru un copil, întreaga viaţă a membrilor acesteia este perturbată, întrucât, de cele mai multe ori, mama îşi pierde serviciul, fiind nevoită să stea perioade lungi internată în spital cu copilul.

„Se întâmplă deseori ca familii care până la momentul îmbolnăvirii copilului se descurcau bine din punct de vedere financiar, să ajungă să aibă probleme şi atunci este mai greu să acceseze serviciile de care au nevoie. Practic, noi nu oferim bani părinţilor şi copiilor, noi le oferim servicii care vin şi ajută, suplinim şi acoperim anumite nevoi care apar odată cu un asemenea diagnostic. Părinţii vin şi ne cer ajutorul, fie că află de la alţi părinţi că au fost ajutaţi de noi, fie sunt trimişi de medicii care ne cunosc activitatea şi ştiu ceea ce facem: din secţiile de oncopediatrie din Bucureşti şi din ţară, sunt trimişi de direcţiile de protecţia copilului sau de către alte ONG-uri care ne cunosc activitatea şi ştiu că noi oferim diverse servicii gratuite copiilor”, a arătat fondatoarea M.A.M.E.

Maria Culescu este plină de speranţă şi ştie că aceste eforturi nu sunt zadarnice, fiindcă în cazul copiilor cu afecţiuni grave, gradul de recuperare este destul de mare, factorul psihologic fiind extrem de important.

„Din 10 adulţi, cam şapte pierd într-un anumit timp lupta cu boala, dar la copii cumva este invers. Se întâmplă lucrurile invers. Aproape şapte câştigă lupta cu boala. Şi poate pentru că ei nu iau atât de în serios boala, poate pentru că ei au o altă stare psihică. Toate studiile şi cercetările arată în ultimul timp cât de importantă este în orice vindecare starea psihică. Aproape 50% din recuperare face starea psihică. Şi credem că pentru ei contează lucrul ăsta şi îi ajută foarte mult, cu atât mai mult cu cât sunt diagnosticaţi la timp şi beneficiază de tratamente adecvate în proporţie de peste 90% reuşesc să învingă boala. Noi oferim terapii complementare tratamentului medical, adică psihoterapie, kinetoterapie, sunt conexe actului medical şi sunt absolut necesare dacă vorbim de o îngrijire multidisciplinară a copilului diagnosticat cu cancer. Noi încurajăm părinţii şi absolut toţi pacienţii care intră în contact cu noi să apeleze la medicina alopată şi să beneficieze de tratamentul de care au nevoie. Dacă pe lângă chimioterapie şi radioterapie şi tratamentul de care beneficiezi mai bei şi un ceai care te ajută să ai o stare de bine, te duci şi la un terapeut care te ajută din punct de vedere energetic, să îţi echilibrezi cumva energia, e foarte bine. Am fost deschişi la minte şi i-am încurajat pe toţi ca să apeleze, pe lângă partea medicală, la tot ceea ce ne oferă natura”, ne-a relatat Maria.

M.A.M.E sunt iniţiale de la patru domenii strategice pe care asociaţia îşi derulează activitatea: „M” de la „Medicină”, fiindcă derulează activităţi şi proiecte pe zona de medicină şi susţine pacienţii şi medicii; „A” de la „Advocacy” pentru că derulează proiecte şi campanii de apărare a drepturilor ale pacientului; „M” de la „Maternitate”, pentru că susţine viaţa şi mama în perioada în care îşi poartă sarcina, dar şi după aceea când are grijă de copil; „E” de la „Educaţie” pentru sănătate, fiindcă derulează campanii de informare şi prevenire în şcoli.

Iniţiativa fondării Asociaţiei M.A.M.E i-a venit Mariei Culescu după ce ea însăşi s-a luptat cu cancerul şi a reuşit să învingă boala, iar astfel a decis să îi ajute şi pe ceilalţi.

„A fost o alegere în viaţă, la un moment dat, după ce personal am luptat cu cancerul şi după ce am reuşit să înving, am ales să-mi ridic viaţa spre a-i ajuta şi pe alţii. Este forma mea de a mulţumi Universului pentru faptul că mi-a dat şansa să trăiesc, atunci când medicii nu mi-o mai dădeau. Slavă Domnului, sunt cumva privilegiată pentru că pot să fac asta benevol şi voluntar de 14 ani, având o situaţie materială care îmi permite să mă implic în astfel de activităţi. Avem o mulţime de oameni care s-au alăturat cauzei noastre de-a lungul timpului sponsori, donatori, avem peste 300 de voluntari, dintre care 80 sunt extrem de implicaţi, de la medici, psihologi, kinetoterapeuţi, oameni de comunicare. Fără sponsori şi donatori nu am putea să mergem mai departe şi nu am putea să oferim tot ceea ce oferim copiilor pe care îi ajutăm, pentru că noi oferim totul gratuit, părintele cu un copil bolnav beneficiază de la noi de toate aceste servicii gratuit, dar în spate sunt costuri imense ca să putem să punem la dispoziţia lor terapiile, materialele, aparatura medicală pe care noi am achiziţionat-o şi cu care am dotat centrul”, a afirmat Maria Culescu.

În plus, M.A.M.E plăteşte copiilor bolnavi inclusiv tratamentele şi investigaţiile medicale de care au nevoie şi nu sunt decontate de Casa de Sănătate sau nu sunt acordate în timp util.

„Extrem de important este aportul voluntarilor. La fel, îi considerăm o mină de aur a organizaţiei, pentru că voluntarii vin şi-şi oferă din timpul lor, din expertiza pe care o au fiecare în domeniul lui şi contează enorm de mult”, a precizat Maria Culescu.

