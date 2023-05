Investiții noi în Educație, în Sâncraiu de Mureș și Nazna

Distribuie

Școlile și grădinițele din localitățile Sâncraiu de Mureș și Nazna vor fi dotate și digitalizate cu bani europeni, a anunțat marți, 23 mai, Petru Ionuț Budian, primarul comunei Sâncraiu de Mureș.

Potrivit acestuia, proiectul ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș”, depus spre finanțare de Primăria Comunei Sâncraiu de Mureș a fost admis la finanțare în urma evaluării calitative.

”Cu o valoare totală eligibilă nerambursabilă de 1.960.834,4 de lei, proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, Componența C15 – Educație”, a precizat primarul comunei Sâncraiu de Mureș.

Proiectul vizează realizarea următoarelor investiții: dotarea sălilor de clasă cu mobilier nou și materiale didactice specifice, dotarea sălilor de clasă cu echipamente IT (display interactiv, sistem All-In-One, sistem sunet, multifunctională, camera videoconferință, scanner documente), dotarea unui Laborator de informatică cu display interactiv, sisteme All-In-One (pentru cadrul didactic și pentru elevi), sistem sunet, multifuncțională, cameră videoconferință, router wifi, dotarea unui Laborator multidisciplinar de fizică, chimie, biologie cu mobilier, materiale didactice specifice și echipamente IT, dotarea unui Cabinet de limbi moderne cu mobilier, materiale didactice specifice și echipamente IT, dotarea unui Cabinet psiho-pedagogic cu mobilier și echipamente specifice și dotarea unei săli de sport cu echipamente și materiale didactice specifice.

”Mulțumim Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș pentru strânsa colaborare avută pentru pregătirea proiectului! Acesta este proiectul cu numărul 10 câștigat de Primăria Sâncraiu de Mureș având sursă de finanțare nerambursabilă, atât din fonduri europene cât și guvernamentale!”, a mai transmis Petru Ionuț Budian.

(Redacția)