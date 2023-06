Cântec, joc și voie bună de Rusalii, la Deda

Distribuie

”Cântec, joc și voie bună la Deda. Sub aceste auspicii comuna Deda și-a cinstit tradiția care spune că în a doua zi de Rusalii lumea se adună la târg și petrece alături de cei dragi. Nu a făcut excepție nici acest an grație spectacolului artistic organizat luni, 5 iunie, de Primăria și Consiliul Local Deda.

După binecuvântarea creștină adusă de părintele Gabriel Fărcaș, gazda sărbătorii, primarul Lucreția Cadar a subliniat avuția de care se bucură comuna pe care o păstorește, la loc de cinste fiind tradițiile, completate armonios cu un nivel de trai în permanentă dezvoltare.

„Soare avem din abundență, după sufletele și gândurile noastre bune, cu o atmosferă deosebită de cântec, joc și voie bună, cu invitați are seamă, cu soliști muzică populară unu și unul unul, tineri dansatori din Ansamblul ”Cununa Călimanilor” aflați în premieră pe scena la acest târg, sub aceste auspicii se desfășoară acest eveniment de Rusalii la Deda. Așezată la poalele Munților Călimani, Deda este cea mai frumoasă comună de pe Valea Mureșului, cu oameni harnici, gospodari și cu o dezvoltare din toate punctele de vedere. În august vom inaugura noul dispensar medical al comunei Deda, vom realiza în perioada următoare o creșă care avea 90 de locuri cu sprijinul doamnei deputat Dumitrița Gliga care ne-a dat suflul necesar pentru a obține această finanțare Pe Valea Mureșului Superior Deda este singura comună care are grădiniță cu program prelungit și care va avea și creșă. Toate acestea înseamnă dezvoltare, înseamnă locuri de muncă și înseamnă lucruri deosebite pentru cetățenii comunei Deda. Pe lângă oameni harnici și gospodari, avem cultură, avem tradiții, avem jocuri populare de care suntem foarte mândri. Va trebui să ducem frumusețea și dezvoltarea comunei noastre pe căi cât mai înalte pentru că așa ne este bine nouă dedenilor. Târgul de Rusalii a fost pentru comunitatea noastră un prilej de bucurie și socializare de-a lungul timpului. Mai de mult, oamenii din toate satele se întâlneau la târgul de Rusalii din Deda, se făcea un joc mare, care marca începutul verii. Vara ca echilibru între muncă și odihnă. Din târg oamenii își cumpărau unelte agricole care le erau necesare la muncile de vară și nu numai. Prin organizarea anuală a târgului de Rusalii ne dorim să păstrăm tradiția și să ne adaptăm vremurilor pe care le trăim”, a spus Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Prezent la deschiderea târgului, deputatul Dumitrița Gliga a subliniat importanța păstrării tradițiilor, misiune de la care comuna Deda nu face rabat. „Ca o completare la cele spuse de doamna primar Lucteția Cadar, Deda este și singura comună de pe Valea Mureșului Superior care are statutul de stațiune turistică de interes local și acest lucru se datorează efortului domniei sale, consilierilor locali și tuturor celor care ați investit în comuna Deda. În ce mă privește, mă bucur că sunt din nou la Deda, loc drag unde vin foarte des. Îmi place să vină aici. mai ales la zi de mare sărbătoare. Rusaliile. Coborârea Sfântului Duh, o însemnată sărbătoare creștinească reprezintă și ziua de naștere a Bisericii Creștine. Cu atât mai important acest moment cu cât noi, ca popor, cu copii plecați în străinătate, este extrem de important să ne păstrăm credința, să ne păstrăm identitatea și împreună, cu ”Balul însuraților” la Reghin, dumneavoastră cu ansamblurile pe care le susțineți aici la Deda cred că vom reuși să păstrăm identitatea noastră, identitatea poporului român și a locuitorilor de pe Valea Mureșului Superior”, a spus deputatul Dumitrița Gliga.

Cântecul și dansul popular, la loc de cinste

A urmat un program artistic pe cinste care a consfințit debutul scenit al celei mai mici grupe de dansatori din cadrul Ansamblului ”Cununa Călimanilor”. De întreaga activitate a ansamblului la Deda se ocupă maestrul coregraf Vasile Gabor un om care si-a dedicat întrega viață jocului popular. Au mai urcat pe scenă Ana Muntean, Maria Butilă, Mădălina Mureșan, Andreea Petruț, Sorina Gabor, precum și tinerii artiști Andreea Alexandrescu, Andrei Iștvan și Eusebiu Pașcan. Spectacolul a fost prezentat de Andrei Romanică, prieten drag comunei Deda.

„Comuna are o tradiție bogată în ceea ce privește cântecele și dansurile populare, care aduc bucurie și energie pozitivă comunității. Cântecele populare au un rol important în păstrarea și promovarea patrimoniului cultural al unei comunități. Ele reflectă istoria și tradițiile locului, transmitând mesaje și emoții profunde. Soliștii care au cântat de Rusalii la Deda au dovedit din plin acest lucru, au reușit să transmită emoții, bucurie și un plus de valoare. Întregul eveniment a fost încununat de jocul popular de pe Valea Mureșului adus de către tânăra generație din Ansamblul Cununa Călimanilor – junior un moment emoționant atât pentru tinerii dansatori cât si pentru părinți sau bunici. Tinerii din Ansamblul Cununa Călimanilor – junior au prezentat o suită de Mureș și au fost un plus de valoare întregului eveniment”, a precizat solista Andreea Petruț, care alături de Mădălina Mureșan a activat mulți ani în Ansamblul Cununa Călimanilor. La ceas de mare sărbătoare cele două și-au adus aminte cu lacrimi în ochi și cu multe emoții de fiecare moment când jucau pe scenă.

„Comuna Deda este un exemplu de comunitate care își păstrează cu mândrie tradițiile și obiceiurile populare, contribuind astfel la diversitatea și bogăția culturală a României. Prin promovarea și păstrarea tradițiilor locale, comuna Deda contribuie la transmiterea patrimoniului cultural către generațiile viitoare și la menținerea identității culturale distincte a regiunii”, a subliniat Andreea Petruț.

Alin ZAHARIE