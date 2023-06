FOTO: Elevi și dascăli mureșeni, premiați la Gala Excelenței în Matematică

Distribuie

Sala festivă a Colegiului Național ,,Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș a găzduit luni, 12 iunie, premierea elevilor cu rezultate deosebite la etapele județene ale Olimpiadelor Naționale de Matematică și ale Concursurilor Naționale de Matematică ,,Olimpiada Satelor din România” și ,,Adolf Haimovici”.

În total, în cadrul Galei Excelenței în Matematică au fost premiați 162 de elevi, dar și 55 de profesori care i-au susținut și încurajat pentru a ajunge la performanță în anul școlar 2022-2023.

Redăm, în rândurile de mai jos, mesajul transmis elevilor și profesorilor de către prof. Paula Maria Dărăban, inspector școlar pentru matematică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

„Aşa cum aşteptaţi an de an, ne revedem din nou, la întâlnirea noastră de suflet, care reunește deopotrivă dascălii și elevii cei mai merituoși din județul Mureș, pentru a promova și a premia performanța, dar mai ales excelența în matematică. Matematica ne ajută să avem vieți ordonate și să prevenim haosul. Anumite calități cum ar fi creativitatea, gândirea critică, vederea în spațiu și abilitatea de a rezolva probleme sunt dezvoltate și întreținute de gândirea matematică. Mai mult, Grigore Moisil afirma că „Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că ea permite accelerarea maximă a circulației ideilor științifice. Nimic nu costă mai mult decât neștiința. Azi facem matematica ce va fi folosită mâine și mai ales poimâine. Că dacă n-am face-o azi, poimâine ar trebui s-o importăm”.

Aşadar, în acest cadru festiv vreau să aduc un cuvânt de felicitare, dar și de mulțumire în același timp, tuturor iubitorilor matematicii, profesorilor și elevilor din școlile județului nostru şi tuturor acelora care ne susţin, apreciindu-vă strădania și munca neobosită de-a lungul acestui an școlar. Ați muncit mult și cu folos, iar prezența și prestația voastră la olimpiadă și concursurile de matematică ne-au umplut sufletele de satisfacție, bucurându-ne și noi de bucuria voastră. Același cuvânt de felicitare și mulțumire îl adresez și părinților acestor copii minunați, pentru interesul și susținerea lor continuă și necondiționată în vederea unei bune pregătiri și a obținerii de performanțe deosebite în activitatea școlară.

Vă doresc, tuturor, să rămâneți iubitori ai matematicii şi să nu uitaţi că un matematician face matematică fiindcă vede în matematică ceva frumos, ceva interesant, ceva care îi place, ceva care îi e drag, ceva care îl tulbură, îl face să gândească, să mediteze, să viseze, aşa cum afirma Grigore Moisil.

Vă felicit încă o dată pe toți, vă doresc sănătate multă, celor care sunt în faţa examenelor, mult, mult succes și, tuturor, o vacanță minunată!

Vă mulțumesc dragi colegi pentru prezența la activitate și pentru susținerea de care am avut parte în acest an școlar!”.

