Paşi către energia verde la Aeroporturile din Târgu-Mureş şi Cluj Napoca

Distribuie

Legea europeană a climei instituie obligația juridică de îndeplinire a obiectivului climatic al UE de reducere a emisiilor UE cu cel puțin 55% până în 2030. România va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 12,7% până în 2030, potrivit unei decizii votate de Parlamentul și Consiliul European în cadrul pachetul „Fit for 55 in 2030” la finalul anului trecut.

Prezenţi la Conferinţa organizată de Asociaţia Aeroporturilor din România la Sovata, preşedinţii CA a Aeroporturilor din Cluj Napoca şi Târgu-Mureş, David Ciceo şi Peti Andras, au fost întrebaţi despre paşii care se fac în sensul implementării politicii europene „Fit for 55” la nivelul instituţiilor pe care le conduc.

“Cu ocazia modernizării sistemului de termoficare din aeroport și din terminal, finanțat de către Consiliul Județean Mureş, noi am amplasat deja panouri solare pentru preparare a apei calde și împreună cu Consiliul Județean este în realizare o strategie la nivel județean pentru atingerea acestor obiective în care dintre cele patru obiective urmărite, unul se referă la aeroport, unde se dorește menajarea unui parc fotovoltaic. Dar acest demers este, să zicem, la început, deocamdată. Avem terenul deja achiziționat, este și amplasamentul stabilit, deci am făcut pași foarte importanți, dar va dura desigur acest lucru”, a spus Peti Andras.

Şi Aeroportul din Cluj Napoca are prevăzute măsuri, David Ciceo declarând că este posibil ca Aeroportul să devină independent energetic în umrătorii trei ani. “În ce privește energia verde, la fel la extinderea terminalului, pe care vom finaliza pe la sfârșitul anului, am prevăzut montarea de panouri fotovoltaice, dar avem un proiect pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic. Odată cu finalizarea acestui an, în aproximativ 3 ani vom deveni independenți energetic, deci vom produce noi această energie. Noi deja am impus anumite reguli, de exemplu, pe viitor pentru handling vom folosi doar echipamente electrice și vom avea în vedere ca toate construcțiile să respecte anumite standard”, a declarant acesta.

Sanda VIŢELAR