Părintele Mihai Seman, din însorita Spanie, pe meleagurile Câmpiei Transilvane

Deseori în deplasările noastre prin județ întâlnim oameni cu povești de viață care mai de care mai interesante și pline de inedit, demne de consemnat, chiar dacă ele nu sparg canoanele extraordinarului, ci mai degrabă se încadrează în acel normal frumos și natural după care tindem din ce în ce mai tare.

Singurul preot român de naționalitate maghiară din România

Un om cu o poveste plină de inedit și frumos este și părintele Mihai Seman, cel care păstorește biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din satul Văleni, comuna Pogăceaua.

Povestea de viață a părintelui Mihai Seman începe în 1967 (17 iulie) la confluența a trei țări, România, Ucraina și Ungaria, mai exact în zona Livada, Negrești-Oaș, județul Satu Mare. Născut într-o familie mixtă, mama unguroaică și tatăl ucrainean, din neamul rutenilor, Mihai Seman avea să devină la momentul respectiv singurul preot român de naționalitate maghiară din România.

Poate părea ciudat, dar e cât se poate de adevărat

Un rol determinant în drumul care avea să-l urmeze părintele Mihai Seman la avut bunica și preotul din sat, Iosif Ștark, de asemenea dintr-o familie mixtă. Neavând copii, părintele l-a luat sub aripa sa pe micuțul Mihai și astfel s-a deschis calea spre haina preoțească și slujirea lui Dumnezeu.

Lucrurile nu au fost chiar atât de simple pentru tânărul Mihai, cel mai greu obstacol fiind limba. Neștiind bine limba română, mai bine zis deloc, concurența mare, 16 pe un loc, a fost oarecum firesc ca tânărul aspirant la preoție să nu intre la seminarul teologic ortodox din Cluj-Napoca în anul 1983. Așa se face că tânărul Mihai a început să se pună la punct cu limba română, îndemnat fiind de Preasfinţitul Vasile Coman, episcop ortodox al Oradei să se izoleze de comunitatea maghiară și ruteană de acasă undeva unde să poată învăța românește la perfecție. Astfel, printr-o înțelegere a Episcopiei Oradea cu Mitropolia Craiovei la conducerea căreia se afla mitropolitul cărturar Nestor Vornicescu, tânărul Mihai a fost închinoviat la Mănăstirea Gură Motrului, județul Mehedinți, loc unde a stat un an de zile, perioadă în care a învățat românește, oltenește chiar, la perfecție. Bariera lingvistică nemaifiind o problemă, Mihai Seman intră la Seminarul Teologic din Craiova, urmând ca în anul 3 să revină în Ardeal, transferat fiind la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj Napoca.

Fidel religiei ortodoxe

Perioada postdecembristă avea să fie marcată de trecerea credincioșilor ortodocși la religia greco-catolică. În tot acest tumultum, Mihai Seman a rămas credincios religiei ortodoxe, fapt pentru care a avut și de pătimit, în special în perioada când a slujit Cuvântul lui Dumnezeu în parohia Silvaș, județul Satu Mare, în perioada anului 5 al studiilor la seminarul din Cluj. Cu aprobarea Înalpreasfințitul Bartolomeu al Clujului, părintele Mihai Seaman a ajuns la parohia ortodoxă Iacobeni, comuna Ceanu Mare unde a slujit Cuvântului lui Dumnezeu vreme de 6 ani de zile, în perioada 1991-1997. A urmat apoi perioada petrecută în parohia Surduc, comuna Iara unde a petrecut alți 6 ani.

Pasul spre vest. Aproape de credincioșii din Spania

Începuturile anilor 2000. Era perioada în care perspectivele de a pleca din țară erau destul de favorabile românilor, fapt pentru care s-a și întâmplat prin exodul masiv al celor care au luat calea vestului. Nu au făcut excepție nici cei din satul Surduc, astfel încât părintele Mihai Seman s-a trezit fără enoriași, excepție făcând câțiva bătrânei rămași în sat. Ce era de făcut? Tot Episcopul Bartolomeu Anania de la Cluj a venit cu soluția: „Dacă au plecat, du-te după ei”, i-a spus tânărului părinte Mihai Seman care, bun și ascultor din fire, i-a urmat îndemnul înțeleptului părinte. Așa se face că părintele Mihai Seman a ajuns în Spania, taman la clopotarul din sat, plecat și el în Spania în căutarea unui trai mai bun.

Pentru părintele Mihai Seman avea să înceapă o nouă perioadă în existența sa ca slujitor a lui Dumnezeu în Regiunea Castilla-La Mancha, cunoscută drept Țara lui Don Quijote. Părintele Mihai Seman a fost al 6-lea preot ortodox român în Spania raportat la 1milion de români cât erau la începutul anilor 2000 în Spania. A fost un adevărat deschizător de drumuri în ce privește constituirea parohiilor ortodoxe românești din Spania. Mergând din sat în sat în toată provincia Castilla-La Mancha, părintele Seman a pus piatra de temelie mai multe parohii ortodoxe, în orașul Ciudad Real precum și în insulele Ibiza, Palma de Mallorca, Menorca, Gran Canaria. Vreme de 22 de ani părintele Seman a slujit Cuvântul lui Dumnezeu pentru românii plecați în Spania, zestrea fiind una cât se poate de impresionantă. A înființat un număr de cinci parohii care funcționează și în prezent, la una din aceastea slujește fiul său Ștefan, cel care calcă frumos pe urmele tatălui, fiind actualmente preot ortodox român în capiata Cataloniei, Barcelona, zona aeroportului El Prat, unde se îngrijește de 6.000 de conaționali români. De precizat că în orașul lui Antonio Gaudi, de credincioșii ortodocși români se mai îngrijește părintele Aurel Bundă.

Cum s-a nimerit ca părintele Seman să poposească pe Câmpie?

Orice poveste frumoasă, fie ea și din Spania, are și un final. Unul deloc trist pentru părintele Seman. Având parohia din Spania pe mâini bune, părintele Seman a decis să se întoarcă în patria mama, de această dată definitiv. Revenit în toamna anului trecut în România, părinele Seman a stat el cât a stat el pe margine, dar parcă ceva îi lipsea, nu era obișnuit în noua postură, așa că a încercat să găsească un loc unde să poată sluji. Era primit cu drag la biserici, la mănăstiri, dar parcă ceva nu era împlinit, un loc unde să se stabilească și o parohie unde să poată sluji Cuvântul lui Dumnezeu. A avut de ales între mai multe parohii unde exista un post vacant de preot. După o muncă de cercetare virtuală a tuturor ofertelor, a optat într-un final zona de Câmpie, mai exact satul Văleni, comuna Pogăceaua, în detrimentul altor parohii vacante din Arhiepiscopia Alba Iuliei. Un lucru important, este faptul că parohia Văleni nu are filie, fapt care a cântărit în alegerea făcută de părinele Seman care, din primăvara acestui an se îngrijește de credincioșii din sat. La acestea se adaugă frumusețea zonei, căldura oamenilor și nu în ultimul rând climatul de liniște existent aici.

Perspective frumoase pentru biserica din Văleni

Biserica ortodoxă din Văleni poartă hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, biserică care, în grija părintelui Seman și cu sprijinul autorităților locale și a oamenilor de bine din zona va beneficia de lucrări de renovare și reabiilitare, astfel ca cei din Văleni să se bucure de un lăcaș de cult frumos și pus la punct. Primul pas a fost renovarea casei parohiale, după care urmează biserica.

Urmează reabilitarea acoperișului, un mobilier bisericesc nou, pictura restaurată, iconostasul cel vechi schimbat cu unul nou, grație prijinului deosebit din partea prim-curatorului bisericii, Dorel Velcherean. La acestea se adaugă o instalație de încălzire nouă și ferestre în vitralii. Lucrările se speră a fi finalizate până la începutul lunii octombrie, după care vor începe demersurile pentru lucrările de reabilitare a exteriorului bisericii. Biserica din Văleni este locul unde credincioșii se adună în fiecare duminică și de sărbători, lăcaș care începe să-și redobândească frumusețea cu ajutorul părintelui Seman, a credincioșilor și autorităților locale care fac front comun ca biserica să fie pusă la punct într-un tip cât mai scurt. 146 de familii, aproximativ 250-300 de suflete se pot bucura de Casa Domnului păstorită de Mihai Seman, care a oficiat prima slujbă în biserica din Văleni în 30 ianuarie anul curent, de Praznicul Sfinților Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gura de Aur.

Dorința cea mare a părintelui este ca slujba de resfințire a bisericii renovate în totalitate să fie făcută cu prilejul Praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Episcopul Alba Iuliei, cel mai probabil în cursul anului viitor.

Până atunci se întrevăd alte lucrări importante pentru biserica din Văleni, reabilitarea exterioară a bisericii realizarea unei parcări, capelă mortuară, lucrări care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu sprijinul credincioșilor și autorităților locale se speră a fi realizate.

Alin ZAHARIE