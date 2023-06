Happy pregnant woman visit gynecologist doctor at hospital or medical clinic for pregnancy consultant. Doctor examine pregnant belly for baby and mother healthcare check up. Gynecology concept.

Caravana medicală ajunge la fetele și femeile din Comuna Mica, județul Mureș Distribuie Specialiștii locali ai Organizației Salvați Copiii Filiala Mureș, alături de medici voluntari din cadrul Asociației Caravana cu Medici vor ajunge sâmbătă, 1 iulie, în Comuna Mica pentru a oferi servicii medicale pentru mame, gravide și gravide minore. „În spațiile puse la dispoziție de Primăria Comunei Mica, fetele și femeile vulnerabile din comunitate vor fi consultate gratuit timp de două zile și vor beneficia de următoarele servicii: recoltări, ecografii transvaginale, ecografii abdominale, ecografii de sân, sesiuni de informare cu privire la sănătatea în timpul sarcinii și îngrijirea nou-născutului şi vor primi un kit de îngrijire pentru mamă și copil”, se arată într-un comunicat transmis de Salvaţi Copiii Filiala Mureş. Evenimentul va începe la ora la ora 11.00 la dispensar – Str. Principală nr.56, Comuna Mica. (S.V.) Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html

