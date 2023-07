Amenzi de 260 de mii și o solicitare de retragere a licenței provizorii de funcționare după controalele în centrele rezidențiale

Distribuie

În primele două zile ale activităților de control, 10 și 11 iulie, au fost verificate 13 centre rezidențiale, dintre care 12 centre private și un centru public. 9 dintre cele 13 centre sunt destinate persoanelor vârsnice, 3 găzduiesc persoane cu dizabilități și un centru destinat copiilor, se arată într-un comunicat al Instituției Prefectului Jud. Mureș.

Echipele mixte de control au constatat 104 contravenții pentru care au fost aplicate atât amenzi în valoare totală de 257.100 lei, cât și avertismente.

„Instituțiile care au întocmit procesele verbale în urma acțiunilor de control au transmis faptul că deficiențele identificate fac referire la: lipsa unor autorizări (ex. SSM, securitate la incendiu), neasigurarea lenjeriei curate, dezinfectate și călcate, neefectuarea reparațiilor necesare bunei funcționări a unităților de folosință publică, activități de alimentație publică în spații cu igienă necorespunzătoare și neaprobate/neautorizate sanitar veterinar, utilizarea unor proceduri nesigure în prestarea serviciilor de alimentație publică, colectarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, lipsa afișării unor informații importante pentru beneficiari la sediu centrului, la care se adaugă alte deficiențe constatate”, se arată în comunicatul Instituției Prefectului jud. Mureș.

Reprezentanții Instituției Prefectului au mai arătat că a fost notificată Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pentru retragerea licenței provizorii a Asociaţiei Re-Min – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Căsuţa lu Min”.

„Această măsură a fost luată de reprezentanții AJPIS Mureș ca urmare a constatării unor condiții precare de locuit (paturi rupte, igrasie, mucegai). De asemenea, în data de 11 iulie, Direcția de Sănătate Publică Mureș a emis Decizia nr. 148 privind suspendarea activității Centrului de Îngrijire şi Asistenţă “Căsuţa lu Min”, începând cu data comunicării, motivând că funcționarea unității constituie risc iminent pentru sănătatea publică și încalcă prevederile: OMS 1338/2007 Art. 10, OMS 119/2014 Art. 49, OMS 119/2014 Art. 50, OMS 119/2014 Art. 57. În urma deciziei DSP Mureș, potrivit informațiilor furnizate de AJPIS Mureș, cei 28 de beneficiari ai centrului vor fi preluați temporar de către DGASPC Mureș, urmând ca mai apoi să fie transferați în Covasna și Maramureș, prin grija DGASPC-urilor din județele de domiciliu ale persoanelor vizate”, se arată în comunicat.

Pe de altă parte, într-un comunicat remis ieri redacției Zi de Zi de către Asociația Re-Min – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Căsuţa lu Min” se arată că: „Precizăm faptul că, o autoritate din cele 9 sosite in control a comis o eroare incalificabilă reținând în procesul verbal de control faptul că centrul administrat de subscrisa Casuta Lu’Min ar avea o capacitate de 9 beneficiari, iar la data controlului existau in ingrijirea noastră 28 de beneficiari. Astfel cum rezultă din decizia 441 din 03.05.2023 emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, centrul de ingrijire si asistență Căsuța Lu’Min a fost autorizat pentru o capacitate de 40 locuri (Cod Serviciu Social 8790CR-D-1) cu sediul în localitatea Târgu Mureş str. Cornesti nr. 61. jud. Mures. Dorim sa credem faptul ca a fost o eroare de natură umana fără nicio rea credinţă şi nu o croare intentionata. Ataşăm alaturat licienta provizorie nr. 1576 emisă de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, in data de 03.05.2023 valabila pana in 02.05.2024”.

De asemenea, reprezentanții asociației infirmă retragerea licenței de funcționare.

Potrivit ordinului de prefect nr. 177, din comisiile mixte fac parte următoarele instituții: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al Județului Mureș.

Ordinul prin care sunt dispuse controalele vine în urma acțiunii polițiștilor și procurorilor DIICOT care au descins în urmă cu o săptămână în trei azile din Voluntari, jud. Ilfov. În urma perchezițiilor, peste 100 de persoane în vârstă, multe cu dizabilități, au fost salvate. Acestea erau bătute, înfometate şi puse la muncă forţată. 56 de vârstnici găsiţi în condiţii inumane au fost transportaţi de echipajele SMURD la spitale pentru a primi îngrijiri medicale.

Ancheta procurorilor a fost declanșată de seria de investigații realizată de jurnaliștii Bianca Albu – Buletin de București și Ovidiu Vanghele – Centrul de Investigații Media, publicate în lunile ianuarie și februarie a acestui an. Întreaga serie poate fi lecturată pe cele două website-uri din care am inserat câte un link.

Sanda VIȚELAR & Ligia VORO

Sursa foto: https://www.casutalumin.ro/