Cum e să descoperi dinozaurii la Muzeu

Când eram copii, fiecare am avut jucării, de tot felul, de la clasica păpușă Barbie la mașinuțe, dar sunt convins că aproape toată lumea a avut cel puțin un dinozaur de jucărie.

Așa că nu e de mirare că, în cadrul proiectului “Școală de vară la Muzeu”, vineri, pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani a fost organizat atelierul cu tema “Fascinantele Reptile – dinozaurii”.

În ediția de anul acesta au participat undeva la 30 de copii interesați să afle mai multe despre aceste creaturi preistorice.

Și pentru a avea mai multe informații despre atelier, am vorbit cu un specialist în reptilele care nu mai există, Alexandru Solomon, doctor în geologie, muzeograf la Muzeul Județean Mureș în cadrul Secției de Științele Naturii, dar mai ales paleontolog, ocupându-se în special de studiul fosilelor de dinozaur.

“În cadrul acestui atelier am avut o activitate prin care am vrut să le prezentăm copiilor câteva lucruri despre vasta lume a dinozaurilor. Fiind un subiect foarte larg le-am prezentat o parte mică unde au învățat despre ce sunt dinozaurii, cât de grei, cât de mari, câți dinți aveau. Unii erau cât un porumbel, alții cât un bloc cu șase etaje”, ne-a povestit acesta.

Iar pentru a dinamiza cursurile, pe lângă informații, cei mici au putut să devină ei înșiși dinozauri.

“Împreună cu dragii mei colegi am introdus o parte practică în acest atelier unde copiii și-au confecționat o mască de dinozaur pe care o pot lua acasă și să călătorească împreună cu prietenii lor prin intermediul imaginației în perioada cretacică”.

Lucrul cel mai interesant din punctul meu de vedere a fost că între sesiunea de informare și cea de creație, copiii au putut vedea și chiar atinge niște fosile reale de dinozaur care au fost descoperite în țara noastră.

“Deși colecția de fosile pe care o avem la Muzeu este destul de limitată, ne dorim și sperăm ca în următorii ani să o mărim, am vrut să le oferim copiilor o experiență inedită prin care au putut să facă contact fizic nu doar vizual cum este obișnuit la muzeu, cu niște fosile reale de dinozaur, descoperite la noi, în România.”

Iar atunci când copiii își confecționau măștile am observat doi dintre ei care își tot dădeau coate. Ulterior am aflat că sunt frățiori și am vrut să aflu ce au învățat și ce le-a plăcut.

“Am venit pentru că îmi plac foarte mult dinozaurii, sunt mari și fioroși, dinozaurul meu preferat este T-Rexul pentru că este considerat regele dinozaurilor, el impresionându-mă cel mai tare. Cel mai mult mi-a plăcut partea teoretică unde am învățat multe lucruri, mai ales atunci când am văzut cât de mare poate fi un dinozaur față de un om am rămas mască”, ne-a spus Tudor Gheaja.

“Eu am venit mai mult pentru fratele meu, dinozaurii pentru mine au fost până acum un lucru urât și pentru băieți. Dar după acest atelier am aflat lucruri foarte interesante, iar faptul că acum milioane de ani, înainte să existăm, au fost în România dinozauri m-a dat pe spate. Iar partea mea preferată a fost aceea când am atins fosilele, mi s-a părut fascinant că ce am atins eu este osul unui dinozaur”, a zis Iris Gheaja.

Iar la sfârșitul atelierului a venit Simona Bleahu, reprezentantă a Bibliotecii Județene care a le-a prezentat copiilor cărți cu dinozauri, iar mai apoi le-a citit dintr-una dintre ele.

Adrian MURARIU