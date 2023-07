Female hands rummaing in clothes in a second hand shop

Second-hand-urile, tot mai căutate Distribuie În ultimii ani, perspectiva generală asupra magazinelor second-hand s-a schimbat, devenind chiar status-quo-ul în unele țări. Acest lucru se datorează faptului că reprezintă o alternativă eco-friendly a cumpărării hainelor din industria fast fashion, adică haine la prețuri (relativ) mici, produse în masă. Una din multele probleme ale acestei industrii este legată de schimbarea rapidă a tendințelor din modă. Fast fashion nu face decât să se muleze pe aceste noi tendințe, aflate în continuă metamorfoză. În acest context, hainele care acum câteva săptămâni erau „la modă”, azi au devenit deșeu textil, un lucru dăunător pentru planeta noastră deja profund rănită de încălzirea globală. Așadar, există multe atuu-uri ale second-hand-urilor: achiziționarea de haine la prețuri mici sau foarte mici, refolosirea hainelor care creează un decalaj în industria fast fashion din cauza lipsei cererii, participarea în protejarea mediului înconjurător și, nu în ultimul rând, găsirea unei povești în hainele cumpărate. „Prefer mereu aceste magazine, față de H&M sau Zara sau magazinele de haine asemănătoare. Există o poveste aici. Mi s-a întâmplat de multe ori să găsesc mici rupturi în haine care au fost brodate de cineva înainte. Asta e ideea second-hand-urilor: dai ceva, ceva ce nu mai îți e de folos și devine comoara altcuiva.” ne spune Ioana, care, de aproximativ cinci ani, cumpără haine doar din magazinele second-hand. Ce știm despre hainele din Târgu Mureș? Există multe magazine second-hand în orașul nostru și tot atâtea tipuri de prețuri. Prețurile pot fi cele generale, de tipul „Toate articolele la 1 leu/bucată.” sau cele care sunt particularizate pentru fiecare articol vestimentar. Pentru a afla mai multe, am discutat cu Frunză Nagy Ibolya, care ne-a vorbit despre magazinul „Seky”: „Eu zic că second-hand-ul este o alternativă mai bună, și din punct de vedere calitativ, și din punct de vedere al prețului. Eu zic că merită. Prețurile noastre se încadrează în categoria: nici foarte ieftin, nici foarte scump, iar hainele vin din Anglia. Firma noastră cu sediul în Satu Mare se ocupă cu dezinfectarea, dezinsecția, curățarea, tot”, ne-a spus aceasta. Alexandra BORDAȘ Sursa foto: https://ro.depositphotos.com/home.html

