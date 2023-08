Interviu cu Raluca Mazilu, șefa de promoție Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

Distribuie

Munca susținută și perseverența depusă în anii de facultate i-au fost răsplătite din plin. Titlul de ”Șefă de promoţie” este un privilegiu venind ca o recunoaştere a performanțelor academice. Raluca Mazilu a încheiat Programul de studii de Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic din cadrul UMFST cu media 9,71, motiv pentru care am vrut să aflăm mai multe detalii despre ea, într-un scurt interviu.

Bună, Raluca! Am vrea tare mult să aflăm câte ceva despre tine.

Mă numesc Mazilu (Sandor) Raluca-Daniela, am 29 de ani și în urmă cu 10 ani, când am terminat liceul și am abandonat prima facultate de care mă apucasem, nu credeam că acest vis al meu, și anume de a termina o facultate, se va realiza. Dar, în urmă cu trei ani, am început din nou o facultate, determinată să o termin și determinată să acumulez cât mai mult din cunoștințele pe care cadrele didactice ni le vor împărtăși. Zis și făcut. Astăzi, sunt mândră de performanțele mele și totodată foarte motivată să continui pe acest drum. Am intrat la masterul de Cosmetologie și demofarmacie din cadrul UMFST “G. E. Palade” unde vreau să îmi sedimentez informația mult mai bine și să continui acest proces de învățare.

Ai încheiat Programul de studii de Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic cu media 9,71. Ce te-a motivat să alegi această facultate?

Din perioada pubertății, de când am început să am primele coșuri și primele pete post acneice, am fost complexată de felul în care arăt și mult timp mi-am acoperit tenul cu make-up. Mi-au trebuie ani să înțeleg că tenul perfect nu există în cazul persoanelor mature, ci doar o rutină de îngrijire corectă și cu ingrediente potrivite, destinate diferitelor probleme. Am ales această facultate din mai multe motive, în primul rând pentru mine, pentru a învăța să îmi îngrijesc corect tenul și pentru a scăpa de problemele care mă deranjau. În al doilea rând, pentru a putea să ajut și alte persoane cu sfaturi despre o îngrijire corectă, iar în al treilea rând, pentru că acest domeniu este în plină dezvoltare și este nevoie de specialiști cu cunoștințe vaste, atât despre piele și modul cum funcționează, cât și despre ingredienții activi care putem să ii utilizăm în diferitele probleme de ordin estetic al pielii.

Ce presupune domeniul cosmeticii medicale și a tehnologiei produsului cosmetic?

Acest domeniu se împarte în două ramuri care se completează una pe cealaltă. Una dintre ramuri este cosmetica medicală, în care învățăm despre diferitele probleme ale pielii de ordin estetic, cum ar fi pete pigmentare, acnee, rozacee, riduri etc. și despre cum putem să ajutăm în tratarea, diminuarea sau estomparea acestora. Cealaltă ramură este tehnologia produsului cosmetic, în care învățăm legislația și tot procesul de fabricație al unui produs cosmetic, până la punerea pe piață a acestuia.

În cadrul facultății ai efectuat și cercetări, anumite rețete pentru diferite produse cosmetice?

În perioada facultății am participat la Congresul internațional Marisiensis 2023 unde am luat mențiune la secțiunea de prezentări, iar în cadrul lucrărilor practice am preparat diverse produse cosmetice, cum ar fi creme, unguente, rujuri și balsamuri pentru buze, pudre, ape aromatice, inclusiv am determinat concentrații ale diferitelor ingrediente active din produsele existente pe piață.

Ai un model care te motivează să faci tot mai mult și tot mai bine?

Da, am un model care mă motivează chiar în cadrul facultății. Este vorba despre Prof. univ. dr. Aura Rusu, o doamnă demnă de urmat. Am cunoscut-o în cadrul cursurilor de Chimia ingredientelor cosmetice și Elemente și tehnici de comunicare, mai apoi ca și coordonator în cadrul congresului Marisiensis și al lucrării de licență. Am ajuns să apreciez determinarea și totodată, pasiunea cu care predă și se implică în tot ceea ce înseamnă mediul universitar, dar și modul în care știe să motiveze studenții.

Ce sfat de îngrijire al pielii ne poți oferi pentru perioada verii?

Pe perioada verii cea mai importantă este protecția solară aplicată corect, din doua în două ore pe perioada zilei, iar seara o curățare cu produse destinate tipului de ten al fiecărei persoane pentru a îndepărta sebumul, praful, dar și crema cu SPF de pe față. Tot seara, putem aplica înainte de crema obijnuită, seruri cu ingredienți activi care nu sensibilizează și care ajută în diverse moduri pielea, cum ar fi niacinamide, peptide, antioxidanți, acid hialuronic etc.

Ce anume te-ar face în acest moment într-atât de fericită încât ai vrea să stea timpul în loc?

Eu sunt fericită în fiecare zi cu ceea ce am și mi-aș dori măcar să nu mai zboare zilele, asemeni orelor. Pentru viitor îmi doresc să fac un doctorat și să continui pe partea aceasta, a cercetării în domeniul cosmetologiei, pentru că încă sunt multe de învățat și de descoperit.

Mulțumim, Raluca.