Desertul copilăriei: inimioarele de turtă dulce de la Sânmărtin

Distribuie

Nu ştiu alţii cum sunt, dar mie mi-a plăcut mereu turta dulce. Nu am neapărat amintiri specifice din copilărie cu acest desert, dar l-am apreciat mereu. Doar că, de multe ori, când mergi pe la bâlciuri sau diverse festivaluri, turta dulce pe care o găseşti nu e chiar cea mai bună pentru că nu este destul de pufoasă.

Duminică, 20 august, am fost în satul Ulieş la o zi de sărbătoare, fiii satului, şi de cum am intrat mi-a atras atenţia o doamnă care avea o masă cu turtă dulce. După deschiderea oficială a evenimentului m-am dus să vorbesc cu ea şi, spre bucuria mea, a fost de acord să ne împărtăşească secretul unei turte dulci moale şi pufoasă.

Rita Ruja pe numele ei a început de puţin timp să prepare şi să comercializeze turtă dulce, dar mă puteţi crede pe cuvânt pentru că am gustat, produsele care ies din mâna ei sunt delicioase.

„În primul rând amestecăm ingredientele uscate, adică făina, zahăr pudră, numai zahăr pudră se foloseşte şi condimentele specifice pentru turtă dulce ca scorțișoara cuișoarele și neapărat un pic de ghimbir care dă gustul specific. Mierea se încălzeşte, în miere se topeşte grăsimea, dar nu aducem la o temperatură foarte înaltă pentru că atunci se va carameliza în cuptor. Adăugăm ouăle în această compoziție și se toarnă peste făină amestecată cu zahăr și cu mirodenii. În această compoziţie se adaugă bicarbonat ca agent de afânare şi se lasă să se odihnească cel puţin o oră. Secretul este că cu cât mai mult se odihneşte aluatul cu atât va fi mai fraged și în timp deci nu se va întări aluatul şi turta va fi mai pufoasă”, ne-a povestit Rita Ruja.

După ce a lucrat 12 ani în Italia, la bucătărie, după cum ne-a spus chiar ea, Rita Ruja s-a întors în ţară. Are o casă la Târgu-Mureş, dar a dorit şi să găsească o zonă liniştită, la ţară şi şi-a îndeplinit acestă dorinţă. Şi-a cumpărat o casă ţărănească la Sânmărtin în comuna Râciu. A început să facă turtă dulce după ce a primit un cadou delicios de la o cumnată.

„ Eu am lucrat 12 ani în Italia, la bucătărie, și o dată venind în concediu de Crăciun am primit de la o cumnată o căsuță de turtă dulce făcută de ea și a fost cel mai frumos cadou din viața mea. M-am întors în ţară din 2019 am mai mers două stagiuni anul trecut și acum 2 ani, dar anul trecut am venit așa hotărâtă că nu mai plec. Am o casă în Târgu Mureș, dar am zis că vreau ceva la țară am cumpărat o casă țărănească la Sânmărtin şi m-am apucat de treabă”, ne-a mai povestit aceasta.

Turta dulce de la Sânmărtin e decorată cu albuş de ou sau coloranţi alimentari şi, după cum ne-a spus doamna Rita, cel mai bine se vând inimioarele. Primarul comunei Râciu a promovat-o pe doamna Rita ca producător local în comună şi asta o ajută să participe la târguri şi evenimente.

Sanda VIŢELAR