Dansul, forma artistică a cutumelor maghiare

Stațiunea Sovata din județul Mureș este un pol turistic renumit pentru lacurile helioterme care prezintă proprietăți terapeutice, motiv pentru care zeci de mii de turiști optează pentru a-și petrece concediul în această frumoasă destinație transilvăneană. Dincolo de facilitățile medicale și de frumusețea peisagistică, turiștii se pot încânta și cu numeroasele programe culturale organizate de către Primăria Sovata în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, pe tot parcursul sezonului estival.

Sâmbătă, 19 august, turiștii stațiunii au avut ocazia de a se veseli asistând la demonstrații de joc popular unguresc ale artiștilor de pe scena din parcul Petőfi. Dansul și muzica tradițional ungurească s-au îmbinat armonios în țesătura festivă cu portul autentic al culturii maghiare. Întreaga reprezentație scenică a prevăzut jocul cromatic al tinerilor care și-a degajat energia adolescentină în dansul entuziast prin care promovează atuurile culturii lor materne. Atmosfera este una de sărbătoare și este un prilej prin care românii de pretutindeni se apropie cu sufletul de această cultură pitorească.

„Pentru noi ca moldoveni, acest spectacol este ceva foarte interesant. La noi costumele populare sunt puțin diferite, dar acestea sunt foarte frumoase, sunt ceva inedit pentru noi”, a precizat, pentru cotidianul Zi de Zi, Valeria Iacovlev, cetățeană a Republicii Moldova.

Turiștii și-au manifestat bucuria prin cuvinte laudative adresate tinerilor artiști care au animat scena din centru stațiunii Sovata.

„Am venit doar în trecere. Am aflat de acest eveniment doar când am ajuns. Se vede că tinerii au muncit din greu și se vede că au pus suflet în ceea ce fac. Au o cultură foarte bogată din care fiecare avem câte ceva de învățat. Din ce am cunoscut eu, maghiarii sunt oameni cumsecade”, a afirmat Hrișcă Paula, în timp ce Molnar Mihaela a complimentat datinile acestei culturi care este atât de aproape de sufletele noastre: „Am văzut că este spectacol și am venit să ne bucurăm și noi. Este foarte frumos. Ne bucurăm că tradițiile ungurești și portul popular al zonei este făcut cunoscut tuturor turiștilor care au venit la Sovata din diferite zone ale țării. Costumul popular este foarte viu colorat, îmi place atât muzica populară ungurească cât și portul lor, căci mie îmi curge sânge unguresc prin vene, fiind jumătate maghiară”.

După cum spuneam anterior, spectacolul desfășurat în data de 19 august a conferit turiștilor de pretutindeni prilejul de a empatiza cu obiceiurile locale și cu frumoasele cutume ungurești.

„Mi-a plăcut foarte mult spectacolul și mi-ar fi plăcut foarte mult dacă aș fi înțeles și versurile melodiilor, deoarece sunt tradiții legate de cântecele menționate. Suntem din zona Moldovei. Este foarte frumos faptul că avem ocazia de a lua contact cu alte culturi”, a relatat Alina Grigoraș, în timp ce Maria Stoia a dorit să-i felicite pe dansatori: „Mie îmi plac foarte mult dansurile ungurești. Se aseamănă cu ale românilor. Maghiarii sunt oameni de omenie, frumoși. Costumele lor sunt autentice și frumoase. Susțin comunitatea maghiară. Suntem în concediu de la Sibiu și este pentru a treia oară când venim aici”.

Mădălina ROHAN

Foto: Facebook – Primăria Orașului Sovata