ANIVERSARE. Longevitatea la locul de muncă, premiată de Grupul MAVI. Maria Stavilă, angajatul nr. 1 al MAVIPROD

Distribuie

Cei mai longevivi angajați ai Grupului MAVI din Reghin au fost premiați sâmbătă, 9 septembrie, în cadrul unui eveniment special intitulat Centenarul Grupului MAVI, organizat pe Platforma IRUM, la care au participat aproximativ 600 de angajați ai IRUM și MAVIPROD, firme care au aniversat 70, respectiv 30 de ani de activitate. Un moment special al aniversării l-a constituit premierea primului angajat al societății MAVIPROD, doamna Maria Stavilă, pe care am invitat-o la un scurt dialog.

Reporter: Când ați început activitatea la compania MAVIPROD?

Maria Stavilă: Am început să muncesc la SRL-ul MAVIPROD, la afacerea familiei Mircea Oltean, Violeta și Andrei, din anul 1995. Atunci am fost angajată, am fost primul salariat al acestei firme. Pentru mine a fost și este o mare bucurie că am ajuns în sânul acestei familii care a știut cum să-și gospodărească afacerea. Cu seriozitate, cu râvnă, familia Oltean a câștigat un prestigiu atât în municipiul Reghin, cât și în țară și peste hotare.

Rep.: Cum vă simțiți astăzi, într-un moment în care activitatea dumneavoastră este apreciată de colegi?

M.S.: Mă simt foarte fericită, bucuroasă și cu o împlinire sufletească, de bunătatea și sinceritatea acestei familii care a știut să mă respecte și să îi respecte pe toți angajații.

Rep.: Oamenii își mai schimbă locurile de muncă. Pe dumneavoastră ce v-a determinat să vă mențineți locul de muncă?

M.S.: M-a determinat sinceritatea, loialitatea și fidelitatea acestei firme, acestor oameni care au un suflet larg, bun, omenos.

Rep.: În momentul în care v-ați angajați, ce trebuia să faceți la firmă?

M.S.: În momentul în care m-am angajat am fost gestionară. Pe lângă gestiune, mergeam prin țară și făceam și achiziții, serveam și clienții, am avut o funcție complexă. Pe lângă gestiune, făceam și facturi și vindeam marfa, ne aprovizionam cu diferite materiale care erau necesare pentru clienții noștri.

Rep.: Astăzi cu ce vă ocupați la firmă?

M.S.: Mă ocup tot de recepția de mărfuri și mă simt foarte bine. La început, aveam fișe de magazie, munca era mai greoaie, trebuia scris. Pe urmă, după doi sau trei ani s-au adus calculatoare, firma s-a dezvoltat.

Rep.: Și dumneavoastră v-ați adaptat…

M.S.: M-am adaptat, gestiunea se face acum pe calculatoare care sunt cu programe destul de complexe.

Rep.: Ce vârstă aveți astăzi?

M.S.: 70 de ani.

Rep.: Vă doresc multă sănătate!

M.S.: Multă sănătate vă doresc și eu, și familiei Oltean. Doresc succes firmei și sănătate. M-aș fi bucurat dacă în Reghin ar mai fi existat cel puțin trei sau patru oameni, că întreprinderi am avut, care ar fi dat un alt potențial orașului și mulți oameni ar fi avut unde să lucreze.

A consemnat Alex TOTH