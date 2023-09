FOTOREPORTAJ: Andrea Kiss, sudorița ce transformă deșeurile metalice în artă

Distribuie

Andrea Kiss este un artistă în vârstă de 31 ani din județul Mureș, satul Ceuașu de Câmpie, a cărei pasiune constă în refolosirea deșeurilor metalice pentru a crea diverse și frumoase opere de artă. Începutul pasiunii sale stă sub semnul transformării materialelor feroase în artă pură, prin reciclare fiind adepta reutilizării obiectelor aruncate de alții pentru a crea obiecte de artă. Am discutat cu Andrea despre motivația din spatele pasiunii sale, despre materialele din care sunt create operele și despre modul în care această pasiune reprezintă pentru ea o oază de liniște.

Andrea m-a primit în micul său atelier înțesat de opere finalizate – busturi, mașinuțe, tablouri, de opere aflate încă în stadiul de lucru și altele prezentate doar ca idei – deocamdată. „Abia anul trecut m-am regăsit în această profesie pe care o iubesc din tot sufletul. Am lucrat într-o farmacie, am demisionat pentru a fi alături de soțul meu și am dezvoltat această afacere de confecții metalice în 2018. Abia anul trecut m-am alăturat lui”, mi-a spus Andrea.

„Fac rai din ce am”

„Am început apoi să învăț grafică 2D, 3D, apoi design interior – toate acestea pentru a crea un produs al nostru. M-am gândit la mobilier metalic și, pentru a fi aproape și de beneficiar și de prelucrare, am vrut să învâț cât de multe lucruri. Între timp, când învățam – eu sunt o persoană foarte energică și activă -, simțeam nevoia să fac propriu-zis „ceva”. Așa am intrat în atelier. L-am rugat pe soțul meu să mă învețe câteva tehnici de sudură și când rămâneam singură, mă apucam să așez bucăți lângă bucăți și așa au ieșit forme care m-au încântat atât de tare încât am observat că le pot folosi ca o formă de exprimare”, mi-a povestit Andrea.

Deși ea nu se consideră o artistă în întregul sens al cuvântului, pentru ea fiind doar o pasiune, obiectele pe care le creează spun cu totul altceva. Ceea ce m-a fascinat a fost modestia artistei și modul în care transformă „gunoiul” și sudura – un domeniu oarecum anost – într-o frumoasă artă.

Pentru Andrea, crearea acestor obiecte de artă reprezintă o plăcere enormă, implicând, bineînțeles, și latura ei artistică. Artista a fost premiată în cadrul Galei „România ești tu”, obținând Diploma de Excelență în ediția „Îngeri pentru România” pentru contribuția sa la dezvoltarea artei contemporane prin creațiile sale unice de tablouri 3D din fier. Premiul i-a oferit șansa de a face parte dintr-o comunitate unde are posibilitatea de a se întâlni cu alți antreprenori. Andrea a apărut și într-o cărticică – „100 îngeri pentru România” scrisă de Tatiana Tuță.

Povestea din spatele artei

Piesa sa preferată este cea creată cel mai recent, înfățișând un om care se chinuie să oprească cu propriile mâini mișcarea globului pământesc, o operă a cărei inspirație provine din piesa cântărețului Puya, „Opriți planeta”. Toate operele sale au povești în spate.

„Am început cu busturi, căutând cel mai frumos lucru de pe pământ. Femeia este cea mai frumoasă ființă. După, harta României relevă cât de mult îmi iubesc țara și am vrut să o ilustrez în felul meu. Vreau să creez emoții, în primul rând – atât mie, cât și publicului”, mi-a transmis artista.

În timpul actului creator, Andrea pășește într-o lume a ei, o lume diferită de cotidian.

„Mă simt extraordinar de bine. Dacă nu sunt în atelier două, trei zile, îmi e dor, îmi lipsește, intru în depresie. Sunt dependentă de atelier, de a crea. Dimineața mă trezesc foarte devreme și, savurând cafeaua, îmi vin multe idei. Sunt de neoprit și mai am foarte multe idei, numai să am timp să le și fac”, mi-a spus Andrea.

Arta, prilej de a ajuta mediul înconjurător

Andrea reciclează deșeuri pe care mai târziu le transformă în opere de artă. Multe din operele sale sunt produse din țeavă rectangulară reciclată, unul din ele este realizat din materialul folosit pentru fabricarea antenelor parabolice sau unele chiar din capace de băuturi cu mesaje.

„Mi-au plăcut mult mesajele și am zis că trebuie să fac ceva cu ele. Le ziceam tuturor să cumpere doar sucul acesta pentru că eu aveam nevoie de capace”, mi-a povestit artista.

Andrea are multe proiecte de viitor și este dedicată în totalitate acestei pasiuni.

Alexandra BORDAȘ