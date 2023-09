Toamnă bogată în lucrări la Batoș

Distribuie

Toamna anului 2023 în comuna Batoș, ca de altfel pe tot parcursul anului, este marcată de lucrări de investiții menite să asigure locuitorilor un standard de viață cât mai ridicat. Despre acestea ne-a vorbit Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș. Primul subiect vizat a fost cel legat de învățământ, educația fiind unul din domeniile prioritare pe agenda primarului Dumitru Dinu Cotoi.

„Am avut de-a lungul anului diverse proiecte și lucrări. Sigur, a început anul școlar și ne-am preocupat mai tare oarecum de acest aspect, astfel încât să putem duce copiii la grădinița proaspăt reabilitată din localitatea Dedrad, deși mai trebuie curtea grădiniței dotată cu mobilierul de joacă pentru parc. Am considerat că ar fi bine să înceapă copiii grădinița într-o clădire reabilitată, lucru care s-a și întâmplat. Și celelalte școli au fost pregătite pentru acest an școlar și aici mă refer inclusiv la școala mică de aici din Batoș. A fost o lucrare tot din bugetul local, aprobată de Consiliul Local, și anume înlocuirea acoperișului. Era o clădire cu un acoperiș mai mai șubred care a trebuit reabilitat, lucrare de asemenea finalizată. Și dacă tot vine vorba de educație, de învățământ, vreau să spun că pentru școala din Batoș, pentru care avem depus de ceva vreme un proiect la Compania Națională de Investiții – CNI, ni s-a întors proiectul și ne-a fost solicitat să obținem un aviz ISU cu ultimele cerințe. Se știe faptul că pe ISU tot mai mult să înnăspresc cerințele și dotările cerute de ei și așa că am refăcut proiectul așa cum ni s-a cerut, în vederea obținerii avizului după care se poate începe lucrarea de reabilitare a școlii din Batoș. Tot legat de școală, vreau să spun că vom continua programul de acordare de mere, miere și suc de mere pentru fiecare elev și preșcolar din comuna Batoș, produse locale, lucru care nu este tocmai puțin. Ne angajăm ca în anul școlar care a început să continuăm cu acordarea acestor produse prin care, cum să zic eu, împușcăm doi iepuri. În primul rând copiii primesc niște produse bune, sănătoase, ecologice, locale, iar în al doilea rând producătorii sunt stimulați să lucreze în continuare”, ne-a declarat primarul Dumitru Dinu Cotoi.

Investiții multiple

Alte investiții la nivel de comună au în vedere gestionarea eficientă a deșeurilor, dotarea școlilor și nu în ultimul rând revigorarea activității sportive.

„Am avut de-a lungul timpului și alte lucrări pe care le vom continua în perioada următoare. Am făcut trotuare, pietruiri, plus că am mai semnat contracte de finanțare și la alte proiecte pentru comuna noastră. Amintesc de o platformă de colectare a deșeurilor care se va construi aici la Batoș. Mai avem proiecte pentru dotarea în continuare a școlilor cu mobilier, cu aparatură, cu tot ceea ce înseamnă o bază material pusă la punct astfel încât elevii să poată învăța cât mai bine. După cum știți, în ultima vreme s-au întâmplat în țară tot felul de incidente, explozii sau alte necazuri au fost. În acest context, am accesat un proiect prin care am și cumpărat materialele, echipamente PSI, astfel încât Serviciu Voluntar de Situații de Urgență din comuna Batoș este mult mai bine mai dotat cu diverse echipamente cu care să putem interveni atunci când este nevoie. De asemenea, am alocat resurse pentru sport. Amintesc aici faptul că și-a început activitatea Asociația Sportivă Viitorul de aici din Batoș, activitate care pentru câțiva ani a încetat să mai funcționează. Mă bucur că tineretul s-a reactivat, i-am ajutat, i-am sprijinit astfel încât baza sportivă de la noi din comună situate în localitatea Dedrad să redevină funcțională. Spre bucuria noastră s-a reconstituit echipa de fotbal, Viitorul Batoș care a avut deja două meciuri în campionatul județean, respectiv Liga a 4-a Clasic”, a precizat primarul comunei Batoș.

Investițiile cu greutate pentru comuna Batoș la momentul de față sunt cele legate de canalizare și continuarea asfaltării străzilor.

„Cele mai mari lucrări care se derulează la ora asta în comuna Batoș sunt asfaltarea străzilor. Trebuie să menționez aici că asfaltăm 3,5 kilometri de străzi, lucrare cu finanțare din bugetul local. De-a lungul anilor, din ceea ce au contribuit cetățenii am adunat într-o pușculiță o sumă de bani deloc mică, 5 milioane de lei din care să facem investiții. Practic, am făcut economii și acuma asfaltăm. Este vorba de străzi în intravilanul localităților aparținătoare comunei Batoș. O altă mare lucrare care va începe în curând este canalizarea. Începem cu localitatea Dedrad unde se va face rețeaua și stația de epurare pentru întreaga comună. Chiar de câteva minute am vorbit cu firma de consultanță care se ocupă de licitație și mi-a spus că dacă nu sunt contestații, în data de 15 octombrie vom avea desemnat un câștigător al licitației. Sper să fie o firmă serioasă, o firmă bună care să facă treabă”, a spus Dumitru Dinu Cotoi.

Sărbătoarea Mărului

Luna octombrie aduce mult așteptata Sărbătoare a Mărului, eveniment care în acest an, în perioada 7-8 octombrie, ajunge la borna 20.

„În perioada următoare ne pregătim pentru a organiza așa cum o facem de fiecare dată în al doilea weekend din luna octombrie, Sărbătoarea Mărului. Această sărbătoare de tradiție ajunge în acest an la cea de a 20-a ediție, din care, spre mândria mea, 15 ediții au fost organizare de când sunt primarul comunei Batoș. Un aspect care vreau să-l spun este că de fiecare dată nu alocăm sume foarte mari pentru această sărbătoare. Ne descurcăm cu artiștii, cu interpreții locali, cu sprijinul Consiliului Local, cu sprijinul unor voluntari, oameni de bine care iubesc tradițiile, iubesc comuna și se implică în în organizarea Sărbătorii Mărului. Să sperăm că va fi vreme bună, asta este tot ce contează. Sunt convins că vom avea o ofertă bogată și de această dată, mere, legume, zarzavaturi, miere de albină, fermieri, crescători de animale care își vor aduce produsele. Din păcate, în toamna aceasta am avut o mica problemă. A fost o grindină spontană, rapidă, care o afectat într-o mai mare sau mai mică măsură anumiți fermieri. Să sperăm că vor primi un ajutor din partea instituțiilor statului și vor fi despăgubiți. Dincolo de artiști și programul artistic, producătorii agricoli sunt adevărații protagoniști ai acestei sărbători a mărului de la Batoș. Până la urmă aceasta este și scopul sărbătorii, de a promova producătorii și produsele locale. Prin intermediul lor și a publicității în media care s-a făcut, Sărbătoarea Mărului a devenit un punct de atracție. De Sărbătoarea Mărului foarte multă lume vizitează comuna Batoș pentru a se aproviziona cu aproape cu tot ce are nevoie un om în cămară pentru perioada rece. Aici la Batoș avem parte de foarte multe produse. Pot spune că la Batoș toamna reprezintă bogăție”, a conchis primarul comunei Batoș

Alin ZAHARIE