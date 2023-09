Spitalul Municipal Sighișoara, alături de comunitate

Distribuie

Într-un articol redactat săptămâna aceasta am prezentat proiectele de modernizare și de reabilitare infrastructurală adoptate de către una dintre cele mai importante unități sanitare ale județului Mureș, anume Spitalul Clinic Județean. Se pare că și alte astfel de instituții au preluat inițiativa dezvoltării serviciilor medicale pentru a asigura calitatea actului medical. Este vorba despre Spitalul Municipal Sighișoara, manageriat de către dr. Tanaszi Sarolta, cea care ne-a comunicat câteva dintre îmbunătățirile pe acre le are în vedere conducerea acestei unități medicale, dar și despre alte proiecte înfăptuite sau aflate în curs de desfășurare.

Colectă de sânge

Recent, Spitalul Municipal Sighișoara, în colaborare cu Clubul CFR, a organizat o colectă de sânge care s-a dovedit a fi un succes, însumând un număr de 139 de donatori.

„Scopul este cel comun, de a salva vieți și de a face un gest omenos și sperăm să organizăm această campanie cât de des putem, pentru că sala ni s-a pus la dispoziție pe timp nedeterminat, până când avem nevoie. În colaborare cu Centrul de Transfuzii Târgu Mureș am putea să organizăm, măcar trimestrial, o astfel de colectă, unde să se poată prezenta toți doritorii din Sighișoara și din comunele învecinate pentru a nu face drum până la Târgu Mureș. Putem colecta pentru o persoană anume, dar noi am decis să colectăm și pentru spitalele din județ. Am informat cetățenii despre această colectă atât pe pagina de Facebook a instituției medicale, cât și prin adresări transmise către instituții și către firmele care au mulți angajați, prin radio local, prin foarte multe alte moduri de informare. Din păcate, a trebuit să refuzăm două persoane pentru că nu ne mai încadram în timp, dar sperăm că vor reveni data viitoare. Cu bunăvoința domnului administrator al locației, viitoarea colectă de sânge se va desfășura tot la clubul CFR și tot în aceleași condiții, cu 5-6 paturi de colectare care au fost chiar eficiente. Am văzut că există o deschidere față de acest subiect și încercăm să organizăm astfel de campanii cât de des putem”, a declarat dr. Tanaszi Sarolta.

Proiecte importante

Privind subiectul propriu-zis, modernizarea instituției medicale, doamna doctor și manager al unității a adus în discuție trei proiecte importante care sunt luate în considerare la momentul actual. Un prim proiect prevede digitalizarea Spitalului Municipal Sighișoara și a fost depus la data de 4 septembrie 2023, în vederea accesării de fonduri prin PNRR/2023/C7/|3.3, valoarea totală a proiectului fiind de 500.000 de euro.

„Un alt proiect este cel pentru Ambulatoriul de specialitate, accesat tot prin PNRR, pentru care am semnat contract în luna martie a anului acesta. În cadrul acestui proiect suntem în faza lucrării pentru proiectul tehnic și sperăm să ne încadrăm în termene și să vedem acest obiectiv realizat. De asemenea a fost depus un proiect pentru modernizarea infrastructurii de către UAT Sighișoara, prin care se urmărește eficientizarea energetică pentru clădirile din trei locații ale unității. Procesul de proiectare tehnică este în desfășurare, iar execuția lucrărilor și finalizarea acestui proiect ar fi stabilită pentru vara anului viitor. Să sperăm că și acest proiect va fi realizat cu succes, pentru că ar fi benefic pentru unitate să reducem costurile cu utilitățile care chiar ne-au îngreunat toată funcționarea, începând de anul trecut”, a adăugat aceasta.

Personal insuficient

Singurele neajunsuri ale acestei unități nu sunt la nivelul serviciilor medicale prestate, ci la nivelul numărului de angajați, ne spune dr. Tanaszi Sarolta: „Suntem sub normativ ca și personal, încercăm cu greu să facem față, în special în lunile de vară când sunt concedii multe, cât și în lunile de iarnă, tot timpul există ceva care să influențeze numărul de personal și activitatea noastră. Avem probleme în special privind lipsa de personal pe partea de TESA, unde volumul de muncă este tot mai mare, iar personalul este tot mai puțin. Încercăm să umplem golurile prin organizarea de concursuri, acolo unde este posibil și unde posturile nu sunt blocate, dar ca și personal niciodată nu vom fi la nivel optim, dar cu cei pe care îi avem, cu eforturi suplimentare, reușim să tratăm corespunzător pacienții”.

Mădălina ROHAN