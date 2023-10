„Îngerul meu Gabriel” și „Zi de zi, tot mai puternic”, două povești despre regăsirea sinelui, iubire și iertare

Distribuie

Scriitoare, jurnalista și hipnoterapeutul Maria-Dorina Matiș, împreună cu scriitoarea și hipnoterapeuta dr. Rodiana Józsa, au susținut vineri, 29 septembrie, o prezentare de carte care a avut loc la Teatrul Național Târgu Mureș, cu ocazia festivalului literar Bookfest Târgu Mureș. Evenimentul a fost moderat de actorul Liviu Pancu.

Vineri, 29 septembrie, în cadrul festivalului dedicat literaturii din municipiu, Bookfest Târgu Mureș, a avut loc prezentarea a două cărți ale căror autoare fac cinste județului. În cadrul prezentării, care a avut loc în holul principal al Teatrului Național Târgu Mureș, invitat special a fost actorul Liviu Pancu. Cunoscutul actor, alături de scriitoarele Maria-Dorina Matiș și Rodiana Józsa, a vorbit despre subiectele principale ale celor două cărți: dezvoltare personală, omul și natura sa. Atât cartea „Zi de zi, tot mai puternic”, cât și „Îngerul meu Gabriel” fac parte dintr-o gamă de volume de dezvoltare personale în care se discută despre motivația de a te regăsi pe tine însuți, despre cum să iubești și cum să ierți. Ambele cărți au fost lansate cu un an în urmă și au avut un succes real printre cititori încă de la vânzarea primului volum.

„Zilele trecute stăteam cu emoții și mă gândeam la ziua de astăzi, ziua în care va trebui să stau în fața unei audiențe și să vorbesc despre mine și cartea mea, lucru care m-a terifiat dintotdeauna. Însă, m-am gândit apoi că va trebui să găsesc un nucleu al discursului meu, un punct de pornire și de sprijin pe tot parcursul prezentării și, într-un final, l-am găsit. Noi suntem, fiecare în parte pentru el însuși, nucleul „discursului și prezentării sale”. Apoi, am ajuns la concluzia că prea mult alergăm prin viață pentru lucruri pe care „trebuie să le facem” dar pe care nu ni le dorim, iar astfel uităm de ce suntem de fapt aici. În cartea mea „Zi de zi tot mai puternic” am încercat să îmi explic mie, în primul rând, care este scopul omului, de ce numai noi depindem de fericirea noastră și care este drumul pe care trebuie să îl urmăm pentru a ne simți cu adevărat noi înșine”, au fost cuvintele prin care autoarea cărții „Zi de zi, tot mai puternic”, Rodiana Józsa, a deschis prezentarea cărții sale, dar și a cărții „Îngerul meu Gabriel. Ghid de vindecare a suferințelor determinate de despărțiri”, scrisă de jurnalista Maria-Dorina Matiș.

Un moment de apropiere interumană și intraumană

„Nu dorim neapărat să facem o lansare de carte, ci tindem înspre un moment prin care să ne apropiem mai mult de sufletul nostru și să vă purtăm și pe dumneavoastră în călătoria spre cunoașterea sinelui”, a ținut scriitoarea să mai menționeze înainte ca actorul Liviu Pancu să preia cuvântul.

Moderatorul discuției a fost actorul și regizorul Liviu Pancu, care nu s-a oprit o secundă din a lăuda cele două opere. „Mă bucur să fiu aici, alături de dumneavoastră și de aceste două femei extraordinare, căci, după cum se spune, este foarte important să te întâlnești. Întâlnirea cu oamenii e mai mult decât orice, pentru că prin oameni îl poți întâlni pe Dumnezeu, tot prin ei poți găsi inspirația și prin oameni te poți regăsi pe tine însuți. Eu găsesc inspirație și îndrumare de fiecare dată când recitesc câte o filă din cartea Dorinei sau a Rodianei și sunt absolut sigur că odată ce parcurgeți paginile operelor „Îngerul meu Gabriel” și „Zi de zi, tot mai puternic” veți avea aceeași părere”, a ținut morțiș actorul să le transmită celor din audiență.

Îngerul meu Gabriel. Ghid de vindecare a suferințelor determinate de despărțiri

Este o carte revoluţionară bazată pe iertare. Conform autoarei, cartea vă ajută să vă regăsiți, să vă redescoperiţi stima de sine şi potenţialul interior, fiind o cale eficientă spre vindecare sufletească şi o viaţă împlinită. „Misiunea mea este să vă ajut să priviţi viaţa dintr-o perspectivă pozitivă, să trăiţi viaţa plenar, în bucurie şi fericire, exact aşa cum vă doriţi. Îmi propun să vă ajut să descoperiţi că fericirea vine din interiorul dumneavoastră şi că nimic din mediul exterior nu vă poate afecta, dacă nu îi permiteţi”, explică aceasta.

Volumul „Îngerul meu, Gabriel. Ghid de vindecare a suferințelor determinate de despărțiri” are 292 de pagini și este structurat în șase capitole, iar cuvântul introductiv îi aparține medicului neurolog, totodată filosof și psihiatru, Dumitru Constantin-Dulcan, autorul celebrei lucrări „Inteligența materiei”, care spune: „Maria-Dorina Matis a scris nu doar un ghid psihologic de alinare a suferinței creată de o despărțire dintr-o relație afectiva de iubire, ci și un roman psihologic cu implicații în existența vieții umane. Este o carte scrisă cu un spirit permanent atent la nuanțe, la informarea lectorilor săi – de real ajutor îndeosebi celor tineri, dar nu numai, având și o valoare de manual de psihologie”.

„Cartea aceasta îți dezvăluie ce simți atunci când ai iertat. Povestea din operă este menită să îi învețe pe cititori cum trebuie să ierte, ce simt atunci când iartă și ce este iertarea de fapt. Încă de la lansarea sa, în anul 2022, a avut un foarte mare succes fiind accesată de sute de cititori dornici să ia contact cu latura mai puțin cunoscută a iertării și a despărțirii de un om drag”, a explicat hipnoterapeutul și jurnalistul Maria-Dorina Matiș.

Un ghid spre iertare și iubire

Potrivit autoarei, „Îngerul meu Gabriel” este o carte despre iubire în care cititorii pot să descopere greșelile pe care le fac atunci când pretind că iubesc cu adevărat pe cineva. Din experiența personajelor din această carte, cititorul poate să descopere cum pot să ierte după o perioadă lungă în care s-au confruntat cu pierderea unei persoane dragi, fie că este vorba de o despărțire de relație amoroasă, divorț, îndepărtarea de un prieten sau membru al familiei sau trecerea în neființă a omului iubit.

„Cartea este un ghid de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri şi are la bază experienţa mea de hipnoterapeut, începând cu anul 2017, când am obţinut certificarea în Hipnoză şi Hipnoterapie din partea Asociaţiei Europene pentru Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului. Pe lângă cariera mea jurnalistică – la care nu am renunţat nicio clipă din anul 1993 şi pot să spun că m-am menţinut la un nivel performant în domeniu – am decis să îmi dezvolt şi latura spirituală, simţind că parcă lipseşte ceva din viaţa mea. În carte descriu mai pe larg care a fost motivul şi cum am ajuns să îmi dezvolt şi aspectul spiritual. Pe măsură ce înaintam, simţeam că am nevoie de mai multe răspunsuri, drept urmare am studiat mult în aceşti ani, în paralel cu practica, şi am urmat o serie de cursuri. Pe lângă Hipnoterapie, care m-a ajutat enorm să îmi dezvolt nişte abilităţi naturale extraordinare şi să îmi explic unele trăiri, am urmat toate etapele necesare şi am devenit Maestru Reiki Usui, sunt Maestru în Vindecarea cu Îngeri şi practicant Karuna Reiki gradul I şi II. Cei doi ani de pandemie au însemnat pentru mine cea mai prolifică perioadă, fiindcă am putut crea”, a afirmat Maria-Dorina Matiș.

„În carte ofer mai multe exemple relevante, toate reale, chiar dacă folosesc pseudonime, în care descriu trăirile şi cauzele care au dus la diferite forme de suferinţă, la drame, consecinţa în majoritatea cazurilor fiind o stare profundă de anxietate şi chiar de depresie. În timp ce am lucrat cu aceşti oameni, am învăţat foarte multe lucruri despre mine şi despre viaţă, fiindcă şi terapeutul învaţă. Întrebându-mă cum pot să îi ajut pe oameni să descopere că în realitate „drama e mai mare decât problema în sine”, m-am trezit într-o dimineaţă cu soluţia: să scriu o carte de vindecare a suferinţelor determinate de despărţiri şi să le ofer oamenilor câteva exemple ale celor care au reuşit să-şi recapete puterea”, a mărturisit Maria-Dorina Matiș.

Jurnalista -a născut în 24 ianuarie 1972, la Topliţa,a crescut şi a învăţat la Subcetate. urmat studiile jurnalistice din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş. De asemenea, este licențiată în filosofie la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, a urmat un master în Managementul relațiilor internaționale la aceeași universitate, iar din 1993 este jurnalist. A obținut certificarea în hipnoza si hipnoterapie din partea Asociației Europene pentru Hipnoterapie Medicală și Terapia Subconștientului, este maestru Reiki Usui, maestru în Vindecarea cu Îngeri și practicant Karuna Reiki gradele I și II.

Zi de zi, tot mai puternic

Carte autoarei Rodiana Józsa este o colecție de mesaje motivaționale concepute pentru a sprijini dezvoltarea personală și totodată evoluția spirituală prin ghidarea cititorului spre lumea sa interioară, acolo unde va găsi adevărata putere de a se ridica deasupra condiției sale.

„Adesea spun că această carte s-a scris din mers, la propriu. În timp ce îmi desfășuram rutina zilnică, simțeam deodată că mă cuprinde un val de inspirație și atunci mă opream din ceea ce făceam, luam telefonul în mână și lăsam cuvintele să curgă. De aceea spun că această carte s-a scris pe ea însăși, iar eu doar am facilitat acest proces. Mi-am deschis sufletul și am ascultat ceea ce el îmi șoptea ca răspuns la frământările și trăirile mele interioare. De aceea este atât de importantă această carte pentru mine. Pentru că am trăit tot ceea ce am scris acolo. Vă invit și pe dumneavoastră să simțiți această carte, nu doar să o citiți”, a mai punctat aceasta.

Autoarea cărţii „Zi de zi, tot mai puternic”, Rodiana Józsa, are 33 de ani, s-a născut la Braşov și este în prezent medic rezident la Târgu Mureş. În 2009, a început să studieze la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, iar după absolvire a reuşit la examenul de rezidenţiat în specializarea cardiologie. Fiind soţie şi mamă a două fetiţe, Rodiana a decis să susţină un nou examen de rezidenţiat în specializarea medicină fizică şi de reabilitare. Scriitoarea este o iubitoare a sportului, a făcut volei de performanţă şi Kendo (scrimă japoneză) timp de 15 ani, perioadă în care a participat la campionate naţionale, europene şi mondiale ca membră a lotului naţional de senioare. În anul 2015, a obţinut titlul de campioană naţională şi titlul de vicecampioană balcanică. Între timp, scriitoarea s-a specializat în masaj, în Hipnoterapie Medicală şi Terapia Subconştientului, fiind certificată şi ca practicant Reiki Usui gradul II. În ciuda unui program încărcat şi solicitant, Rodiana a găsit timp pentru a pune pe hârtie paşii făcuţi pe „calea spre suflet”, profunzimea la care a ajuns şi trăirile extraordinare pe care le are.

