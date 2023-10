Noaptea Albă a Galeriilor 2023

Distribuie

Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) revine la Târgu Mureș sâmbătă, 7 octombrie, în intervalul orar 17.00-00.00, în mai multe galerii de artă și spații independente din localitate. NAG Târgu Mureș își propune și de această dată să pună în valoare inițiativele de artă contemporană și să creeze un moment de emulație în jurul galeriilor, al spațiilor independente și artiștilor din program în scopul dezvoltării unor noi audiențe pentru scena locală de artă.

Noaptea Albă a Galeriilor – NAG este un eveniment inițiat în 2007 la București de către Asociația Ephemair și dezvoltat în orașe din România în parteneriat cu organizații locale. Organizatorul celei de a VIII-a ediții din Târgu Mureș este Asociatia K’ARTE. Partener, Bioeel.

Proiectul este implementat cu contribuția semnificativă a galeriilor/operatorilor: B5 Studio, Art Nouveau – UAP, Camera K’ARTE, Fundaţia Bernády György, Winekooltour & Asociația Wine & Art Social Club, Antigalerie Cactus, Asociatia Acasă la Hundorf și a artiștilor participanți în secțiunea ATELIERE DESCHISE.

Intrarea este liberă!

PROGRAM NAG Târgu Mureș – 7 oct. 2023:

Camera K’ARTE

(Str George Enescu Nr 2, orele 17.00-00.00)

Gabriela Vanga: Corzi cosmice / cosmic strings (instalatie, pictură, video)

Special @ NAG: Prezentare/tur ghidat oferit de artistă (ora 21.30)

Galeria Art Nouveau (UAP)

(Palatul Culturii, Str George Enescu Nr 2, orele 17.00-00.00)

Crina Stănescu – Coloana (pictură)

În prezența artistei.

B5 Studio

(Str Bolyai Nr 5, orele 17.00-00.00)

Eveniment special în cadrul NAG 2023:

Post-production-pre-production

– A művészet elő- és utóélete

– Înainte și după artă

– The before and after of art

Casa Bernady

(Str Horea Nr 6, orele 17.00-00.00)

Barabás Éva – pictură, aniversare de 80 de ani.

Galeria foto: Nemzet-közti Magyar Fotószalon.

Asociatia Wine & Art Social Club si Winekooltour

(Str Calarasilor, Nr. 100, orele 17.00-00.00)

Gen Z – expoziție de artă contemporană (artiști emergenti din Generația Z)

Eveniment special @ NAG: Vernisaj – ora 18.00

Antigalerie Cactus

(Str Aurel Filimon nr 14, orele 17.00-00.00)

Camelia Oltean – UMBRA (pictură)

CETATEA MEDIEVALĂ

Orar special: 17.00-22.00

Bastionul Tăbăcarilor

(Cetatea Târgu Mureș, orele 17.00-22.00)

SAH 2023 / Scoala de-Acasa, Hundorf, expozitia rezidentilor – „Vremuri Stranii și Întâlniri Improbabile”

Curatoriată de Alexandra Boaru, Daniel Semenciuc și Valentin Teodorescu

Turnul Blănarilor

(Cetatea Târgu Mureș, orele 17.00-22.00)

Expozitii/Ateliere GYARMATHY János si Mana BUCUR (în prezența artistei)

ATELIERE DESCHISE – în seara de 7 octombrie începând cu ora 18.00, o serie de artiști vizuali mureșeni cu ateliere la adresa str Bolyai 5 își vor deschide spațiul de lucru și vor dialoga cu publicul interesat să le treacă pragul.