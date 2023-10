Arta mureșeană. INTERVIU cu Bianca Dan, interpretă de muzică populară și de petrecere: „Muzica este medicamentul sufletului meu!”

Distribuie

Bianca Dan este o tânără interpretă în vârstă de 28 de ani cu un parcurs artistic frumos, cântând – și încântând lumea – de 17 ani. Irefutabila sa dedicare pentru muzică se materializează în iubirea și pasiunea cu care cântă încă din copilărie, bucurând inimile oamenilor care o ascultă. O interpretă familistă și talentată, Bianca și-a găsit dragostea atât în interiorul nobilei sale pasiuni, cât și prin intermediul acesteia; muzica a pătruns în viața interpretei sub forma destinului, aducând-o aproape de omul care urma să-i fie soț. Tradiția talentului muzical o are în sânge, generațiile dinaintea ei împărtășindu-i acest meșteșug artistic. Miercuri, 18 octombrie, am discutat cu interpreta despre parcursul său pe drumul artistic, despre ceea ce înseamnă muzica pentru ea și, bineînțeles, despre planurile sale de viitor în domeniul muzicii.

Bianca Dan

Reporter: Pentru început, te rog să-ți faci o scurtă prezentare.



Bianca Dan: M-am născut într-o zi frumoasă de primăvară a lunii lui florar, pe data de 4 mai 1995 la Târgu Mureș, orașul florilor. Provin dintr-o familie iubitoare de folclor, de la care am moștenit talentul acesta de a cânta. Tatăl meu a studiat acordeonul, bunicul meu a fost staroste la nunți pe vremuri, unde uneori mai și încânta lumea cu glasul său! Sunt o fire sensibilă, cedez destul de repede la critici, dar în același timp sunt puternică și ambițioasă atunci când îmi doresc ceva cu adevărat!



Rep.: De câți ani te afli pe acest frumos drum al muzicii?



B.D.: Sunt 17 ani de când am urcat prima dată pe o scenă și 12 ani de când înveselesc sufletele oamenilor la evenimente.



Rep.: Cum a fost începutul? Când și cum ți-ai dat seama că a fi interpret de muzică populară și de petrecere este ceea ce „trebuie” să faci?



B.D.: Totul a pornit de la tatăl meu, acordeonul său și caietul de cântece al acestuia, împreună cu care întreținea atmosfera la petrecerile organizate între prieteni. Dragostea pentru muzică mi-a fost transmisă de tata! Dumnealui m-a învățat încă din copilărie multe romanțe, cântece populare, iar la vârsta de 11 ani am făcut cunoștință cu scena într-un spectacol organizat de Societatea Culturală Miorița. Acela a fost momentul în care am realizat că asta vreau să fac!



Rep.: Cine te-a susținut?



B.D.: Cei care m-au susținut au fost părinții mei, domnul Gheorghe Vanga – cu ajutorul dânsului am făcut primii pași pe drumul acesta frumos, ca interpretă de muzică populară -, domnul profesor de canto Decean Adrian și membrii formației mele.



Rep.: Ce înseamnă pentru tine muzica?



B.D.: Emil Cioran spunea așa: „De n-am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica!” Muzica înseamnă în primul rând suflet. Pot spune că este medicamentul sufletului meu, este pasiunea mea, ea face parte din modul meu de a trăi!



Rep.: Ce simți când ești pe scenă sau în mijlocul oamenilor? Cum ai descrie experiența?

B.D.: Când sunt în mijlocul oamenilor și le cânt mă simt în primul rând fericită și împlinită, simt de asemenea multă emoție și o stare de bine, pe care încerc să le transmit și publicului. Sunt extrem de multe sentimente care apar în momentul în care cânt oamenilor, dar dacă ar fi să aleg unul dintre ele, cel mai frecvent ar fi cel de recunoștință!



Rep.: Mai există noțiunea de „emoții” după atâția ani?



B.D.: Da, există! Însă emoțiile acum sunt constructive. Trebuie să recunosc că sunt o norocoasă pentru că soțul meu este mereu alături de mine, mă susține, mă ghidează, mă încurajează, îmi transmite multă putere și ambiție!



Rep.: Ai putea alege între cele două stiluri muzicale pe care le abordezi?



B.D.: Pe parcursul carierei mele am abordat diverse stiluri muzicale, dar muzica populară este și va rămâne prima mea iubire! Prin intermediul ei îmi exprim trăirile sufletești. Când îmbrac portul popular simt că-mi port strămoșii, rădăcinile și transmit mai departe adevăratele valori ale neamului nostru.

Cristi&Răzvan Band



Rep.: Povestește-mi puțin despre formația din care faci parte, Cristi&Răzvan Band. Cum i-ai cunoscut pe colegii tăi?



B.D.: E puțin mai lungă povestea… Trupa practic s-a format înainte de a mă cunoaște eu cu cei de la Cristi & Razvan Band. La început, prin anii 2010-2011, înainte să-i cunosc eu, clăparul trupei – Cristi Dan, împreună cu Răzvan Moldovan – violonistul trupei, ambii absolvenți ai Liceului de Arte și ai Academiei de Muzică, și-au întemeiat ei doi o formație pe care au denumit-o Cristi & Răzvan Band. Formația era axată doar pe concerte în diferite localuri, muzică clasică și muzică ușoară și a activat în această formulă la câteva localuri importante din Târgu Mureș. Ulterior, existând cerere în acest sens, s-au gândit că ar fi bine să mărească formula și să abordeze mai multe genuri muzicale, astfel l-au adăugat și pe saxofonistul nostru Stuparu Claudiu, cu care se cunoșteau încă de copii, ei fiind colegi atât la Liceul de Arte, cât și la Facultatea de Muzică. Împreună au început să abordeze și alte genuri muzicale, precum muzica populară sau muzică de petrecere și au început să realizeze colaborări cu diverși interpreți, până să mă cunoască pe mine.

Uniți prin dragostea pentru muzică

B.D.: În 2013, elevă fiind în cadrul Școlii Populare de Arte din Târgu Mureș, secția canto popular, i-am cunoscut în primă fază pe cei doi colegi ai mei care activau ca și profesori în cadrul acestei instituții: Cristi Dan – profesor de orgă electronică, de care, după cum bine știe multă lume, dragostea și muzica m-a legat și care, în timp, mi-a devenit soț; și Răzvan Moldovan – profesor de teorie și solfegiu. Apoi, la îndemnul profesorului meu de canto Decean Adrian, care a văzut în mine potențial de dezvoltare – eu cântand în acea perioadă la evenimente doar cu negative – am hotărât să îmi unesc forțele cu cei de la Cristi & Răzvan Band, să ne apucăm de repetat împreună și, bineînțeles, ulterior să luăm evenimente doar în această formulă de muzică live 100%, formulă care se pare că a dat rezultate. Cu ajutorul Domnului, până în prezent, în cei aproape 10 ani de activitate împreună ne-am bucurat de un real succes, reușind să activăm la un număr important de evenimente împreună! Mulțumim Domnului!



Rep.: Ai alte hobby-uri sau te dedici 100% muzicii?



B.D.: De mică mi-a plăcut editarea foto-video, iar când îmi permite timpul mai creez materiale publicitare pentru diferite evenimente.



Rep.: Ce planuri de viitor ai în ce privește cariera ta de interpret?



B.D.: Cu ajutorul lui Dumnezeu îmi doresc să evoluez cât mai mult ca și artist, să lansez numeroase proiecte muzicale deosebite care să ajungă la inimile ascultătorilor mei!



Alexandra BORDAȘ