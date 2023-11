Cămin cultural nou în Bistra Mureșului

Distribuie

Căminul Cultural din localitatea Bistra Mureșului, comuna Deda, reprezintă ultima investiție bifată cu succes de către Primăria Comunei Deda. Recepția lucrărilor urmează să fie făcută în aceste zile, conform spuselor primarului Lucreția Cadar.

„Este ultimul cămin pe care l-am realizat la nivel de comună. Lucrarea a fost începută în 2017, o construcție nouă a căminului de la Bistra Mureșului Sat. S-a sistat lucrarea vreme de doi-trei ani de zile, ca urmare a faptului că firma constructoare a intrat în faliment. Am realizat o expertizare a lucrărilor făcute pentru a se restabili situația financiară și restul de lucrări de executat și iată că astăzi, la data la care vorbim, noiembrie 2023, avem un cămin modern, un cămin nou în fața căruia s-a amenajat și un spațiu verde care conferă frumusețe zonei din centrul satului Bistra Mureșului, dar și căminului. Este un cămin modern, conceput printr-un proiect deosebit de avantajos, cu sală de spectacole, cu sală pentru bibliotecă. De asemenea, are amenajată o bucătărie și spațiile necesare în cazul în care s-ar organiza aici nunți sau diferite alte evenimente. Mai mult de atât, tinerii au posibilitatea într-o sală în care se pot pune mese de tenis, să poată face sport, se poate juca șah sau se pot face seri distractive. Căminul beneficiază de încălzire centrală pe lemne. Avem realizate toate avizările ISU și toate cerințele necesare unui cămin modern. În spate am făcut o parcare betonată pentru mașini. Avem avertizoare în caz de incendiu, instalații care acționează la orice situație critică, astfel se poate interveni în caz de necesitate, în vederea evitării oricăror incidente, incendii sau alte situații. Am realizat și subtraversarea rețelei de canalizare, asigurarea cu apă din sursa noastră de apă de la Donca. Pot să spun că această investiție este la toate standardele europene, cu toate avizele și cu toate solicitările pentru un cămin modern și funcțional pentru orice activități și evenimente s-ar putea realiza în localitatea Bistra Mureșului, componentă a comunei Deda”, a precizat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Potrivit acesteia, proiectul este finanțat din bugetul local al comunei Deda, valoarea fiind de 1,9 milioane de lei. „Valoarea inițială a proiectului a fost de 1,2 milioane de lei, dar în cele din urmă s-a ajuns la o valoare de 1,9 milioane de lei în condițiile în care prețul, manopera, totul a crescut. Am depus proiectul în anul 2016 la Compania Națională de Investiții. Nu s-a putut asigura finanțare pentru acest obiectiv de investiții și ca atare am demarat lucrările din fonduri proprii. În această situație, 80% din lucrare este achitată urmând ca la data recepției finale care va fi făcută în zilele acestea să putem să achităm întreaga lucrare. Practic, sfârșitul anului 2023 înseamnă și achitarea lucrărilor pentru această investiție realizată numai și numai prin fonduri proprii”, a explicat Lucreția Cadar.

Inaugurarea Căminului, de Ziua Națională

Investiția fiind realizată, urmează ca ea să fie dată în folosință. Botezul noului Cămin de la Bistra Mureșului va coincide cu spectacolul festiv organizat cu prilejul Zilei Naționale a României.

„Se știe faptul că Deda este o comună cu tradiții, iar satul Bistra Mureșului este unul dintre satele bogate din acest punct de vedere, sat unde cântecul, portul și jocul popular este la el acasă. În acest context, această investiție era absolut necesară a fi realizată la Bistra Mureșului, iar primul eveniment care va avea loc în acest cămin nou și frumos va fi în data de 30 noiembrie 2023, ora 16. Cu acest prilej va avea loc inaugurarea noului edificiu printr-un spectacol festiv dedicat și Zilei Naționale a României, respectiv ziua de 1 Decembrie. La acest spectacol ne vom axa în primul rând pe artiști locali. Printre aceștia se numără copiii de la școala din Bistra Mureșului care vor prezenta un frumos obicei. De asemenea, îi vom avea alături pe soliștii Mădălina Mureșan, fiică a satului Bistra Mureșului, Andreea Petruț, fiică a satului Deda, alături de alți interpreți de muzică populară, Andrei Romanică, Eusebiu Pașcanu, Andreea Alexandrescu. Dansul popular va fi și el prezent, grație ansamblului etalon al comunei Deda, „Cununa Călimanilor”, coordonat de Vasile Gabor. Invitații speciali ai acestui spectacol dedicat Zilei de 1 Decembrie vor fi Ovidiu Furnea și Ina Todoran”, a menționat primarul comunei Deda.

Această nouă investiție vine să întregească numeroasele proiecte derulate la nivelul comunei Deda, cu predilecție în Bistra Mureșului. „Acest cămin a fost demolat în anul 2002. Părerile erau împărțite privind realizarea unei construcții noi de cămin în Bistra Mureșului. Unii spuneau că trebuie, alții că nu. Iată că închei al cincilea mandat cu o nouă realizare în satul Bistra Mureșului. Lista acestora este lungă și frumoasă, începând de la asfaltările de drumuri care erau zero kilometri în 2004 când am preluat conducerea comunei, renovarea și modernizarea școlii generale din Bistra Mureșului, reabilitarea și modernizarea școlii și căminului cultural de pe Valea Bistrei, realizarea a circa 20 de kilometri de asfaltări de drum în satul Bistra, contribuția Primăriei Comunei Deda la cele două capele ortodoxe, respectiv sumele necesare pentru reparațiile la bisericile ortodoxă din Bistra Mureșului sat și cea de pe vale, realizarea acestui edificiu, căminul cultural și, bineînțeles, alimentarea cu apă, iar în acest moment se realizează și canalizarea. În anul 2002 s-a introdus rețeaua de apă Aquaserv în Bistra Mureșului. Am adus apa în perioada mandatului meu, deci am completat liniile de rețea de apă acolo unde nu a ajuns Aquaservul. Un obiectiv realizat de către primarul comunei Deda, Consiliul Local și colegii din primărie este acela al aducerii apei de la izvorul Donca pentru toată populația din satul Bistra Mureșului. Acest lucru s-a realizat începând cu data de 30 septembrie. Este un lucru pe care oamenii îl așteptau și iată că acum la final de an 2023 putem raporta o misiune îndeplinită în întreaga mea activitate de 19 ani la cârma acestei comune. Îmi amintesc perfect când domnul Ostafe, una dintre vocile cele mai respectate din Bistra Mureșului, în momentul în care am avut prima adunare generală cu cetățenii satului Bistra Mureșului a spus următoarele: doamna primar, vrem școală, vrem asfaltare, vrem cămin! Iată pe că pe lângă toate acestea am adus și apa de la Donca, care vine de acolo de sus, de pe Valea Bistrei”, a punctat primarul Lucreția Cadar.

În loc de concluzie

„Toate obiectivele pe care le-am propus le-am realizat. O merită deplin cetățenii din Bistra Mureșului și acest lucru nu poate decât să fie un cuvânt de laudă la adresa celor care muncesc și-și desfășoară activitatea în Primăria Comunei Deda. Mai mult decât toate acestea, am făcut vizibilă Valea Bistrei și am transformat-o într-o sursă de venit deoarece am mărit intravilanul comunei, respectiv al satului Bistra Mureșului, ocazie cu care cetățenii de acolo au putut să valorifice terenurile, să le vândă pentru cabane, pentru pensiuni, în felul acesta prosperând și realizând venituri. Mai mult de atât, în anul 2008, 20 mai să fiu mai exactă, am inaugurat lucrarea de asfaltare pe 7 kilometri pe vale, care, de asemenea, a dus la creșterea gradului de civilizație și la faptul că acolo s-a construit atât de mult, fiind iluminat public, fiind curent, fiind drum, fiind apă, iar acum se realizează canalizarea. Toate condițiile unui trai civilizat și modern sunt asigurate și pe Valea Bistrei, zonă unde se construiește continuu, Primăria eliberează autorizații de construcție, iar oamenii locuiesc sau își petrec weekend-urile și concediile pe Valea Bistrei. Este o zonă deosebită care va deveni stațiune turistică în perioada următoare”, a conchis primarul Lucreția Cadar.

Alin ZAHARIE