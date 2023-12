Membrii Asociației ESTIEM Târgu Mureș au inaugurat noul lor sediu

Distribuie

Miercuri, 13 decembrie, membrii Asociației ESTIEM Târgu Mureș au inaugurat în cadrul unui eveniment festiv, noul lor sediu din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației. Acest proiect a fost realizat cu sprijinul Hirschmann Automotive.

„Astăzi, sărbătorim nu doar o noua haină a sediului, ci mai ales spiritul comunității noastre și angajamentul nostru față de excelență academică, implicare în comunitate și reprezentare a Universității în lume. Sediul nostru devine așa cum le place studenților să spună “instagramabil”, iar de acum la organizarea evenimentelor internaționale putem să ne mândrim cu susținerea pe care o primim din partea Universității și a partenerilor noștri. Tot astazi ne bucurăm și de lansarea revistei Vocea Estiem nr. 12, iar numărătoarea este încă la început. După 10 ani în care am organizat anual evenimente internaționale și am reprezentat Universitatea și orașul nostru la peste 150 de evenimete internaționale din Europa, putem spune că ne mandrim cu realizările noastre, dar suntem conștienți că această inaugurare reprezintă începutul unei noi etape pline de oportunități și provocări, pentru că acest eveniment dar mai ales prezența Conducerii și a partenerilor de la Hirschman aici, ne obligă să muncim în continuare” a declarat conf. dr. ing. Mihaela Bucur, aceasta fiind și fondator ESTIEM.

Evenimentul reprezintă pentru membrii asociației un moment important în povestea lor locală, transformând sediul într-un spațiu contemporan și dinamic.

„Ne bucurăm să fim în cadrul universității. Astăzi marcăm un eveniment important în colaborarea firmei Hirschmann Automotive Târgu Mureș, cu Universitatea Tehnică. Suntem parteneri de mulți ani cu Asociația ESTIEM. Acesta este și motivul care ne-a determinat să investim în infrastructură. De-a lungul anilor am beneficiat din acest parteneriat de foarte mulți studenți capabili. Așa cum am menționat, nu investim doar în infrastructură, ci investim și în educație, în dezvoltarea studenților și într-o dezvoltare sustenabilă. Noi sperăm că inaugurarea acestei săli va fi un factor motivant și că va inspira tinerele talente să vină cu idei noi, inovatoare. Vrem să mulțumim conducerii universității, de asemena și Asociației ESTIEM pentru oportunitatea pe care ne-au dat-o, iar în acest fel putem contribui la formarea viitorului”, a declarat Kiss-Simon Anna, manager resurse umane.

Investiții de peste 15.000 de euro

„Discutăm de o colaborarea cu Asociația ESTIEM de peste 6 ani de zile. În 2016 au început primele discuții. Ne bucurăm că astăzi luăm parte la inaugurarea noii locații. Este o investiție de peste 15.000 de euro. Nu vreau să menționez doar această sumă de 15.000 de euro la această renovare, ci discutăm despre un parteneriat, cu proiecte frumoase, locale, naționale dar și internaționale. Noi am participat împreună cu Asociația ESTIEM și cu studenți străini, din toată lumea care au fost la Târgu Mureș și care au fost parte din companie, la seminarii. Atunci ne-au deschis o viziune nu doar locală, ci și internațională. De ce colaborăm cu Asociația ESTIEM? În special colaborăm pentru că avem foarte mulți angajați care au venit din această asociație la noi ca și angajați și în același timp, discutăm despre un parteneriat cu ei”, a declarat Ilea Sebastian Paul, managing director administrativ.

Totodată, printre invitații din cadrul acestui eveniment s-a numărat și Prof. Dr. Leonard Azamfirei, rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” Târgu Mureș, care a vorbit despre importanța asociației pentru universitate.

„Reprezintă proprietăți de strategie pe care UMFST-ul le are. Relația cu studenții este pusă într-o poziție extrem de sus, deoarece mereu am considerat că studenții, dincolo de obligația lor pe care o au de a învăța și obligația noastră de a le preda bine, ne place să vedem în ei și o pasiune în ceea ce fac. Un simț civic care este fie la nivel de societate, fie la nivel de universitate, iar ESTIEM-ul este o organizație care se află în vârful acestor preocupări, pentru că are o tradiție de implicare în viața academică. Au imaginație și simț etic și mă surprind plăcut de cele mai multe ori cu ideile pe care le au. De aceea investim în învățământul tehnic, astfel încât, studenții care termină la noi să aibă abilități tehnice, dar și o interacțiune cu mediul de afaceri. Acum fac tranziția spre a doua prioritate a relației cu piața muncii și cu companiile care sunt în Târgu Mureș și în zona municipiului”, a declarat acesta.

Abordare de tip win-win

Totodată, rectorul Leonard Azamfirei vede în aceste colaborări, o reciprocitate și o evoluție constantă, în ceea ce privește pregătirea studenților, dar și îmbogățirea companiilor de renume cu angajați experimentați.

„Astăzi inaugurăm un laborator care se inseră în politica mai generală a universității, de a crea spații potrivite companiilor mari, cu care avem relații de colaborare, unde trimitem studenți și unde avem un grad mare de angajabilitate. Este al cincelea laborator pe care îl deschidem în relațiile cu marile companii. Este o abordare tip win-win, fiecare câștigă. Companiile vor avea studenți care sunt formați deja de pe băncile universității cu tehnologiile pe care ei le aplică în acele companii, dar și noi, deoarece aducem tehnologia în interiorul univerității, astfel încât, studenții sunt mai bine instruiți. Astăzi este o zi de sărbătoare. Este un moment în care punem împreună relația dintre universitate și mediul de afaceri. Compania Hirschmann care astăzi este cu noi a fost mereu alături de universitate. Noi le prețuim la modul cel mai înalt implicarea”, a mai spus acesta.

Diana CĂRBUREAN