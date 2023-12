Detail of songbook with christmas carols and christmas decorations

Colindători la SCJU Târgu Mureș Distribuie Magia sărbătorilor a ajuns și la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, căci a fost adusă de vestitori prin colind. Astfel, luni, 18 decembrie, holul principal al spitalului a fost afundat într-un concert al colindelor susținut de Inspectoratul Județean de Poliție Mureș și Grupul Vocal Folcloric Maris, coordonat de solistul și medicul Costi Dumitru. „Un Crăciun fericit tuturor și să aveți casa plină cu bucate alese și de colindători voioși”, a fost urarea adresată oamenilor de către reprezentanții instituției medicale. M.R. Sursa foto: depositphotos

Share