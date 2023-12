Arta mureșeană. INTERVIU cu Andrei Suciu, graphic designer al brand-ului Oroboro Visions: „Pasiunea și curiozitatea au fost principalii mei ghizi”

Distribuie

Andrei Suciu este un freelancer, graphic și fashion designer, muzician, artist și antreprenor la început de drum și, în același timp, un model pentru tinerii talentați care vor să pășească pe drumul artei. Se dedică în totalitate artei sale, fie ea plastică sau muzică, ghidându-se după principiul versatilității – una dintre cele mai importante calități ale unui artist. Membru al Incubator 13, un spațiu independent de incubație, colaborare și susținere a culturii alternative, Andrei se poate mândri cu 10 expoziții, cu înființarea „Cafelutsei creative” – o comunitate dedicată artiștilor – și cu propriul brand de design, Oroboro Visions – un adevărat artist „self-made”. Totodată, el este și membru al trupei mureșene „Văile”.

Reporter: Ce reprezintă graphic design-ul pentru tine?

Andrei Suciu: Graphic design-ul are un dublu rol esențial în viața mea. Pe de o parte, este o sursă de subzistență, o modalitate prin care îmi câștig existența. Pe de altă parte, îl consider un limbaj vizual ce servește ca o extensie a creativității mele.

Rep.: De când ești graphic designer?

A.S.: Am început să explorez design-ul grafic încă din 2015. După finalizarea liceului, deși am absolvit un profil economic, am început să studiez programe de editare online și de la alți artiști. Ulterior, oamenii au început să mă cunoască și să îmi ofere proiecte, marcând astfel începutul activității mele ca graphic designer și artist.

Rep.: Totodată, am văzut că și desenezi. Cum a început această pasiune?

A.S.: Sincer nu îmi pot aminti exact momentul, dar de când sunt mic îmi place să desenez. Desenam chiar și pe caietele de la școală. Pur și simplu am evoluat în timp, iar ulterior, după lungi căutări, am reușit să-mi găsesc și propriul stil artistic.

Rep.: Ai studiat undeva arta plastică?

A.S.: Nu am urmat studii formale în niciun domeniu în care activez. Pasiunea și curiozitatea au fost principalii mei ghizi. Pasiunea într-o anumită cantitate duce la acțiuni, iar rezultatele vin în funcție de nivelul pasiunii.

Rep.: Ai spune că există o legătură între cele două sfere artistice în care activezi – muzica și graphic design-ul/pictura/arta plastică în general?

A.S.: Părerea mea este că aceste două sfere artistice nu pot exista una fără cealaltă. De fapt aș spune chiar că sunt unul și același lucru, ca și fețele unei monede, dar văzute din perspective total diferite: vizual și auditiv. Ambele declanșează diferite emoții înăuntrul tău, pe care nu le poți explica în cuvinte decât foarte general. Nici dacă le arăți aceeași operă de artă mai multori oameni, nu au cum să simtă același lucru, fiidncă trebuie să treacă prin propriul lor filtru de experiențe, costruit de-a lungul vieții fiecăuia, care apoi va declanșa o emoție unică. Atunci când creezi muzică sau design accesezi creativitatea din același loc, dar pe căi diferite. Aș concluziona că un artist are nevoie de ambele pentru a supraviețui.

Rep.: Vorbește-mi despre expoziția de la 112 Coffee, „Love for food”. Cum a fost experiența?

A.S.: Pentru niște artiști mărunți ca noi a fost un mic eveniment destul de provocator și interesant. Am dat fiecărui artist de la Cafelutsa Creativă un task să realizeze o lucrare pe tema „Love for Food” până la o dată anume, dar neapărat în stilul personal. Tema ne-a venit spontan să zic așa. Trebuia să aibă legătură cu 112 Coffee, dar ni se părea prea „basic” să fie cafeaua, așa că am făcut un brainstorming cu colegii din Cafelutsă și, chiar atunci când am rămas fără idei bune și speranțe, i s-a așternut unuia dintre noi ideea finală. Țin să menționez că artiștii sunt oameni de ultimă sută de metri, așa că cele mai multe lucrări, în frunte cu a mea, au fost gata cu puțin timp înainte de eveniment. Să fiu sincer, nici nu au fost mulți oameni în ziua expoziției, au fost mai mult noi între noi, dar suntem mândri de ea, iar lucrările s-au reflectat oricum în mii de cafele servite la cafenea în cele câteva luni în care au fost expuse operele noastre. Le mulțumim pe această cale și celor de la 112 Coffee pentru locație și Black Design pentru print-urile necesare evenimentului.

„Cafelutsa creativă”, proiect cu și pentru artiști mureșeni

Rep.: Vorbește-mi despre „Cafelutsa creativă”. Ce reprezintă?

A.S.: „Cafelutsa Creativă” este o comunitate de artiști pe care am creeat-o în 2022 și la care încă lucrez. Am vrut să adun, și chiar am adunat artiștii plastici, digitali, sculptorii, scriitori și chiar muzicieni în același loc și să ajut la promovarea lor. Inițial am făcut un grup pe Facebook iar lumea a început să-și pună acolo lucrările, ceea ce m-a bucurat. Apoi am ajuns să creez și o pagină de Instagram/Facebook, pe care la momentul actual postez arta diferiților artiști pentru a ajunge cât mai departe. Am început să avem expoziții destul de repede. Prima fiind la Incubator 13, în turnul porții. Alte locații ar mai fi 112 Coffee, alte părți ale Cetății Medievale Târgu Mureș, La Poiată Retreat – Băla Fest și Uzina Foto. Momentan ne pregătim să formăm o asociație pentru a putea organiza evenimente mai ample pe viitor. Legat de nume, cred că e de la sine înțeles ce făceam când mi-a venit ideea. Ei bine, eram la fostul job cu doi colegi designeri și așa se numea pauza noastră de cafea.

Rep.: Cât de dificil a fost să-ți creezi propriul brand, Oroboro Visions?

A.S.: Dacă stau să adun tot efortul meu până acum, a fost foarte dificil. Mereu am simțit că vreau să creez ceva. Nu știam ce, dar voiam să aibă identitatea și valorile mele. Primul pas a fost când mi-am descoperit treptat stilul de artă prin 2018. Căutam ceva tehnic și organic în același timp, ceva în care să îmi descarc emoțiile pe care le simțeam. Le desenam rapid la birou pe post-it notes așa cum ieșeau din capul meu, apoi le redesenam pe cele care îmi plăceau mai mult și le postam pe Instagram. Mi-am creat un cont de Instagram special pentru asta, neavând niciodată unul. Ulterior, am strâns niște oameni pe pagina asta și am început să fac stickere, tricouri și alte obiecte de tip merch. De-a lungul anilor am tot experimentat diferite stilui de a-mi prezenta arta digital.

Rep.: Cât de dificil este să „te împarți” în atâtea domenii: arta plastică, muzică, design?

Deși aceste domenii au început să se transforme încet, încet în muncă, din păcate, dar și din fericire, încerc din suflet să le iau ca pe o joacă atunci când vine vorba de împărțitul timpului. Eu nu sunt genul de persoană care să aibă un program strict impus de cineva, chiar și de mine însumi. Într-adevăr, uneori am nevoie de planificare și sunt foarte bun la asta, dar alternez des între haos și ordine, în funcție de starea de moment. Faptul că „trebuie” să fac ceva mă demotivează enorm și mă face să mă întreb ”ok, și ce se întâmplă dacă nu fac asta?” Am nevoie să fiu liber să aleg ce vreau eu, să nu simt că muncesc pentru a avea cele mai bune rezultate în orice fac.

Rep.: Ai mai avut vreo expoziție de artă?

A.S.: Da. Primele mele expoziții au fost în 2017/2018 la Festivalul Luminii, când nu aveam încă un stil exact. Apoi în 2021 am devenit membru Incubator 13 și am început să organizăm expoziții în Turnul Porții din Cetatea Medievală Târgu Mureș. Dacă e să fac un total, am avut cam 10 expoziții până acum.

Rep.: Care ar fi stilul/tehnica ta preferată când vorbim de artă plastică?

A.S.: Stilul grafic mă reprezintă cel mai mult. Fac schița cu creionul/compasul, apoi desenez lucrarea cu cerneală.

Rep.: Dar când e vorba despre graphic design? Pe ce subiecte/teme te axezi?

A.S.: Aș zice că îmi plac toate. Am făcut design pentru multe tipuri de proiecte. de la restaurante la cluburi de taekwondo. Atât de diferite între ele încât nu-mi pot alege un preferat. Cu timpul am învățat că toate au frumusețea lor. De obicei tema se dă de către client. Există situații când fac design pentru mine și proiectele mele, unde eu sunt clientul, dar tot am o temă. Ideea este că un designer e mereu bombardat de subiecte și teme foarte diferite, de aceea trenbuie să fie versatil. Odată un client mi-a spus că mi-a văzut desenele, dar el nu vrea ochi și lucruri abstracte pe designul lui, vrea ceva simplu, profi și business. Am înțeles de la el că a lucrat cu designeri care nu puteau să-și iasă din stil. Și ăsta e un skill esențial al unui designer: versatilitatea.

Alexandra BORDAȘ