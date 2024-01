2023, început optimist, final cu bătăi de cap pentru președintele CJ Mureș

Distribuie

„Anul 2023, l-am început foarte optimist, pe parcurs am observat că, după ce a fost lăsat afară UDMR-ul din guvern, coaliția actuală mai mult s-a certat, decât a guvernat. Mai multe proiecte au fost oprite sau, pur și simplu, au fost într-o stagnare continuă”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, în cadrul conferinței de presă, susținută în 17 ianuarie, de la ora 11:00, la Gemma Book Cafe.

„Am început foarte optimist anul 2023, dar l-am terminat cu multe bătăi de cap”, a subliniat președintele CJ Mureș, nemulțumit de faptul că la finalul anului anterior au fost oprite o serie de finanțări guvernamentale. „Au rămas foarte multe proiecte nesemnate, foarte multe proiecte începute care au stagnat”.

Puține proiecte finalizate

Dintre proiectele finalizate, a menționat: finalizarea lucrărilor de reabilitare ale Muzeului de Științele Naturii, drumul Ungheni – Târnăveni și tronsoanele de drum Glodeni – Voivodeni și Mureni – Archita.

De asemenea, Péter Ferenc a evidențiat proiectele care „au fost realizate în mare parte”: lucrările și investițiile de la Aeroportul Târgu Mureș și începerea lucrărilor de construcție pentru sediul nou al Salvamont Mureș.

„Un alt proiect important al județului Mureș este extinderea rețelelor de apă potabilă și apă uzată de pe câmpie și din regiunea Valea Nirajului. Este un proiect care a stagnat foarte mult timp, din păcate, iarăși au fost niște întârzieri cu semnarea contractelor la nivel guvernamental”, a explicat președintele CJ Mureș. Totuși, în cazul rețelelor de pe Valea Nirajului, „sunt localități în care lucrările sunt realizate în proporție de 100%, a adăugat Péter Ferenc. „De la Luduș până la Grebenișu de Câmpie, magistrala este terminată 100%, dar sunt întârzieri ale constructorilor la bazinele de apă și la anumite aducțiuni. Financiar suntem la 65%, dar fizic proiectul este realizat mult peste 80%.”

Alte proiecte în curs de realizare

Potrivit președintelui CJ Mureș, lucrările de reabilitare a Palatului Culturii din Târgu Mureș vor fi finalizate până la finalul lunii februarie a acestui an.

„Am depus trei proiecte de anvergură mare la Compania Națională de Investiții: Secția de Pneumologie, reabilitarea și extinderea clădirii de pe Marinescu nr. 1 și secția ATI de la Infecțioase”, a spus Péter Ferenc. Potrivit acestuia finanțarea proiectului pentru Secția de Pneumologie a fost amânată nejustificat anul trecut, cu justificarea că trebuie evitată mărirea deficitului bugetar la nivel național. „În perioada următoare, sper că deși suntem într-un an electoral să nu ne luptăm în ideea că cine apare primul pe Facebook cu o realizare în acest județ.”

Finanțare pentru drumul Târgu Mureș – Band

„Ieri, am fost la București să semnez un proiect foarte mare, de 141 de milioane de lei. Este vorba despre reabilitarea drumului județean Târgu Mureș – Band, prin Sâncraiu de Mureș”, a mai spus președintele CJ. Acesta a precizat că se așteaptă ca licitația pentru lucrări să fie anunțată la mijlocul acestui an. De asemenea, Péter Ferenc și-a exprimat speranța că până la finalul acestui an vor demara lucrările la tronsonul de drum Ernei – Sovata.

Probleme cu proiectul parcării de lângă Spitalul Județean

Întrebat despre construirea parcării din zona Spitalului Județean, Péter Ferenc a răspuns că „momentan se suprapun cele două proiecte. Este vorba despre proiectul pentru Spitalul de Arși.” Și a explicat că nu poate fi construită parcarea din cauza heliportului prevăzut în proiectul Spitalului de Arși, dar că instituția pe care o conduce a făcut demersuri pentru ca acel proiect să fie modificat. „Noi am depus documentația către Autoritatea Aeronautică și așteptăm avizul lor și condițiile în care putem să construim această parcare. Cu modificarea acestei poziții a heliportului, obligatoriu trebuie să așteptăm să primim avizul lor.”

Valentin COVACIU