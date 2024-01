Ancuța Oroian te invită să donezi o carte. ”Putem fi sursa unui zâmbet care să lumineze ziua cuiva ”

Distribuie

Asociația Zâmbete la Unison, o organizație care luptă pentru a combate sărăcia, pentru a oferi acces la educație și pentru a asigura un mediu sigur și iubitor pentru cei aflați în nevoie, pregătește pe data de 7 februarie o acțiune de suflet pentru cei mici. De Ziua Internațională a Cititului Împreună, va dărui 500 de cărți copiilor din medii vulnerabile.”Fiecare literă devine o fărâmă de magie, iar fiecare donație aduce cu ea posibilitatea unei noi povești ”, ne spune Ancuța Oroian, președintele Asociației. Mai multe detalii despre cum poți ajuta și tu în această campanie, aflăm într-un scurt interviu.

Pentru început, să ne spuneți, vă rog, câteva cuvinte despre dvs.

Mă numesc Ancuța Oroian, sunt o educatoare pasionată și, evident, o iubitoare de copii. Prin prisma muncii mele, am ocazia să retrăiesc bucuria și farmecul copilăriei în fiecare zi.

Dintotdeauna am fost o fire altruistă, însă în lumea voluntariatului, ca o practică constantă, am intrat odată cu debutul meu în învățământ, mai exact în 2018. Lucrând în mediul rural, unde resursele sunt foarte limitate, uneori inexistente, mi-am dedicat timp, energie, resurse financiare proprii, pentru a crea un mediu primitor, în care copiii să vină cu drag la grădiniță. Totodată, având foarte mulți copii care provin din medii defavorizate, cu și mai multe lipsuri decât cele întâlnite în sistem, m-a împins, practic, în „a cerși” haine, încălțăminte, alimente, rechizite pentru bunăstarea lor, apelând la diverse asociații. Chiar dacă de cele mai multe ori primeam un simplu SEEN, reușeam să obțin doar strictul necesar de rechizite și jucării pentru grupă, nu și mobilier.

Țin minte că un an întreg am căutat asociații pentru acest lucru, iar în 2020 sora mea Violeta, care și ea activa în această rețea a voluntariatului, m-a pus în contact cu o asociație, iar în cele din urmă, sacrificând o vacanță întreagă, am reușit să mobilez grupa conform standardelor impuse de Curriculum pentru învățământul preșcolar.

Am rămas în continuare în colaborare cu această asociație, urmând să ajute copiii cu diverse obiecte vestimentare, jucării și alte cadouri. Și ne-au ajutat enorm. Ajunsesem să fiu un voluntar activ, așa s-a trezit și dorința de a avea o asociație proprie și de a extinde aceste acțiuni în mai multe domenii, în special în educație, unde aveam certitudinea multor lipsuri.

Când ați decis să fondați Asociația Zâmbete la unison? În ce context? Și de ce acest nume?

Cumva, înființarea Asociației Zâmbete la Unison a fost un pas firesc în urma experiențelor noastre în voluntariat. Ideea asociației exista de ceva timp, însă oficial, s-a concretizat în septembrie 2022, ca un omagiu adus tatălui nostru, un exemplu de generozitate și altruism. Astfel, ca o promisiune de a rămâne mereu unite, am decis să ne implicăm toate cele 4 surori în acest proiect de suflet pentru suflete. Numele asociației, ales instinctiv, reflectă convingerea mea că unitatea și armonia pot genera schimbări pozitive și profunde în viețile semenilor noștri.

Ce proiecte principale ați avut?

Asociația noastră s-a concentrat pe proiecte diverse, dar cu un impact profund și anume: Plata internautului, Plata facturilor, Ajutor umanitar, Dascăl voluntar, Ateliere cu zâmbete la unsion, Donează sânge, fii erou! Fiecare dintre aceste campanii vizează nevoi diferite ale comunității, de la suport educațional și cultural, la asistență umanitară și promovarea sănătății.Deși suntem încă la început, iar sponsorizările sunt practic inexistente, am reușit să derulăm câteva dintre aceste campanii, nu lunar cum ne-am propus, însă s-au conturat foarte frumos.

La campania Donează sânge, fii erou!, ediția I, ni s-a alăturat și echipa ISU Mureș, mobilizând astfel peste 100 persoane care au donat sânge, în pragul Sărbătorilor Pascale. Ne dorim să extindem această campanie de 2 ori pe an, aducând în atenția oamenilor, importanța, conștientizarea și totodată, necesitatea acestui gest măriminos.

O altă campanie pe care o considerăm foarte utilă este Plata Internatului. Sunt o grămadă de copii aflați în prag de abandon școlar, iar noi venin în ajutorul familiilor, achitându-le această rată lunară, care costă în jur de 700 de ron.

În ziua de 7 februarie aveți o acțiune importantă. Să ne povestiți, vă rog, despre ce este vorba.

Pe 7 februarie, marcăm Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI 2024) printr-o campanie de donare de cărți pentru grădinițe și școli din medii defavorizate. Prin această inițiativă, ne propunem să deschidem uși spre noi lumi pentru copii, cultivând dragostea pentru cărți și cunoaștere. Colectăm cărți pentru acest eveniment, așadar, te invităm să ni te alături campaniei Dăruiește cunoaștere, donează o carte– ediția I.

Ce nevoi speciale au copiii din medii vulnerabile, cum poate comunitatea să se implice mai mult?

De obicei, copiii din mediile vulnerabile se confruntă cu o gamă largă de nevoi, de la cele materiale și educaționale, până la suport emoțional. Rolul comunității este esențial, fie că vorbim despre donații, voluntariat sau pur și simplu, susținere morală. Eforturile noastre comune pot crea un impact semnificativ în viețile acestor copii, oferindu-le nu doar resurse, ci și speranță și oportunități. Așadar, vin și cu un îndemn pentru voi. Într-o lume fără culoare, chiar tu poți fi un supererou pentru mulți dintre acești copii.

Ce plănuiți pentru viitor?

Pe viitor ne dorim să amplificăm eforturile de ajutorare a copiilor din medii defavorizate. Vrem să ne concentrăm pe dezvoltarea de programe educaționale inovatoare și să extindem rețeaua noastră de suport comunitar. Este esențial să menționez că, în prezent, suportăm personal cheltuielile administrative ale asociației. Această realitate, clar, evidențiază devotamentul nostru, dar subliniază și necesitatea acută de a atrage fonduri și resurse externe pentru a susține și mări amploarea activităților noastre.

Obiectivul nostru principal este de a crea un impact pozitiv și durabil în viețile acestor copii, modelând un viitor mai luminos prin educație și sprijin activ. Puteți contribui semnificativ la activitatea noastră, direcționând 3,5% din impozitul pe venit (pentru persoane fizice) sau 20% din impozit (pentru companii) către noi. Aceste sume, care în mod normal ar fi virate către stat, pot fi astfel utilizate pentru a sprijini direct proiectele noastre.

De asemenea, ne puteți ajuta prin promovarea asociației noastre pe rețelele sociale, urmărind și distribuind conținutul nostru pe Facebook și Instagram (Asociația Zâmbete la Unison), pentru a crește vizibilitatea asociației și a ne extinde comunitatea.

Aveți un motto care va inspiră în tot ceea ce faceți?

Sunt inspirată de câteva motto-uri care reflectă esența a ceea ce sunt și a modului meu de a vedea lumea, cum ar fi ”Fă Rai din ce ai” sau ”Omul sfințește locul”. Aceste principii mi-au modelat capacitatea de a găsi bucurie în lucrurile mici, de a valorifica și crea lucruri frumoase din nimic.

Totuși, motto-ul care rezonă cel mai profund cu mine și care definește esența Asociației noastre este „Într-o lume fără culoare… desenează zâmbete”. Acesta rezonează cu misiunea noastră de a aduce bucurie și speranță în viețile celor aflați în nevoie, amintindu-ne că, chiar și în cele mai sumbre circumstanțe, putem fi sursa unui zâmbet care să lumineze ziua cuiva.