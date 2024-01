FOTO- Unirea Principatelor Române, aniversată după 165 de ani la Târgu Mureș: „În unire stă puterea!”

Distribuie

Mica Unire, sau Ziua în care sărbătorim Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, a rămas în istoria românilor drept data la care România a făcut un pas spre un stat puternic, unit de curaj și îndârjire. Ca în fiecare an, și în 2024, Mica Unire a fost sărbătorită miercuri în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, în cadrul unei ceremonii organizată de Instituția Prefectului Județului Mureș, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș și Garnizoana Târgu Mureș, împreună cu Primăria Municipiului Târgu Mureș, dar și a Consiliului Județean Mureș.

Prezenți la ceremonie au fost, printre alții, pe scările de la intrarea în sediul IPJ Mureș, mai multe personalități din viața politic-administrativă a județului Mureș, precum: prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, viceprimarul municipiului Târgu Mureș, Alexandru György, secretarul de stat la Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, consilierii județeni Alexandru Lupa și Ovidiu Dancu, consilierii locali Horațiu Suciu și Horea Șarlea, primarul comunei Râciu, Ciprian Alin Belean și primarul comunei Sâncraiu de Mureș, Petru Ionuț Budian. Aceștia au fost primiți de „gazda” evenimentului, șeful Inspectoratului Județean Mureș, comisar șef Constantin Mihalache.

După intonarea Imnului Național al României de către agentul principal al Inspectoratului Județean de Poliție Mureș Marian Suciu, părintele Protopop Răzvan Șulea și preotul militar al Garnizoanei Târgu Mureș, părintele Ioan Șandor, au oficiat slujba de pomenire a Eroilor Neamului. „Anul 1859 reprezintă fundamentul unității românilor. După 165 de ani, iată-ne adunați într-o uniformitate corectă. Cred cu tărie, că mai mult ca oricând, se cuvine să dăm dovadă de unitate, mai ales într-o perioadă care ne cere lucrul acesta. La mulți ani România!”, au fost cuvintele rostite de preotul Răzvan Șulea la finalul ceremoniei religioase.

Cornel Sigmirean: „În 24 ianuarie omagiem nașterea unui stat național”

Ulterior, cuvântul a fost luat de către directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheroghe Șincai” din Târgu Mureș, Cornel Sigmirean, care a prezentat, în premieră la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, un discurs despre semnificația acestei zile importante. „La începutul secolului al 19-lea a apărut o nouă comunitate, cea națională. Această unitate a fost dată de conștientizarea că toți cei care vorbesc aceeași limbă, au același trecut, formează o singură comunitate. Primul pas real spre unitate a fost alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domnitor al țării noastre. În perioada domniei lui au fost cei mai srăluciți ani, s-au reformat cele mai multe legi, transformându-se aproape în totalitate România ca și comunitate statală. Nu uitați că în 24 ianuarie omagiem nașterea unui stat național, căci totul a început, cu adevărat, atunci”, au fost cuvintele de omagiere ale directorului Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș.

Viceprimarul municipiului Târgu Mureș a fost cel care a urmat la pupitrul din fața sediului IPJ Mureș. Acesta a ținut să le reamintească celor prezenți adevărata însemnătate a cuvântului „unire”, reamintind, totodată, că Mica Unire a însemnat, printre altele, punerea României pe calea modernității.

„O vorbă spune că „în unire stă puterea”. Unirea Mică, de la 1859 este momentul care dovedește cu prisosință acest adevăr. 24 ianuarie este momentul din istoria noastră care a dovedit că două țări mici pot, împreună, să împlinească un deziderat și un destin mare. Atunci, luptând de aceeași parte cu inteligență și iscusință, oamenii de stat din Moldova și Țara Românească, au reușit ca nu numai să fie aleasă aceeași persoană în fruntea ambelor țări, ci și să obțină recunoașterea istorică a acestui fapt din partea marilor puteri ale Europei. Unirea, din acel an, a însemnat punerea României pe calea modernității. La acest moment aniversar, când ne prindem tradițional în hora frăției, dați-mi voie să vă urez la mulți ani!”, a fost discursul viceprimarului municipiului Târgu Mureș.

Ultimul discurs i-a aparținut prefectului județului Mureș, Ciprian Dobre, care a adus în atenția mureșenilor și unele probleme cu care se confruntă județul și, implicit, municipiul de reședință, subliniind faptul că „doar prin muncă putem să readucem strălucirea de altă dată a României”.

„România de astăzi, așa cum o știm, nu este o întâmplare. Cred că aici, în această chestiune constă, de fapt, forța și puterea unei națiuni. Că nu se întâmplă lucrurile, ci se planifică, și cred că toți ar trebui să știm că nimic din ceea se poate întâmpla acestei țări nu este întâmplător. Astăzi, la început de an, ar trebui să ne fixăm obiective și să avem în vedere că nici ceea ce se va întâmpla în acest an nu va fi din întâmplare. Vă invit să vedem care sunt planurile poporului român, a copiilor noștri și ale noastre în județul Mureș. Târgumureșenii așteaptă de la cei care astăzi lipsesc, în speță domnul primar al municipiului și de la președintele consiliului județean, să ducă la bun sfârșit ceea ce au început, dar nu au mai dus la bun sfârșit. De exemplu, rezolvarea problemei de la intersecția Cocoșul de Aur prin construirea unui pasaj subteran, poate o parcare undeva în acest oraș, și cred că pentru toate acestea trebuie să planificăm acest an. Târgu Mureș se poate dezvolta, și odată cu el și județul Mureș, dar depinde de unitatea noastră. Am fost dezbinați, alții au avut planuri cu noi, dar, în acest an noi vom face planurile. Cred că mureșenii merită mai mult”, a declarat prefectul Ciprian Dobre.

Depunerea coroanelor de flori și defilarea Gărzii de Onoare

Ceremonia a continuat cu un moment de depunere de coroane de flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din partea Instituției Prefectului județului Mureș, Consiliului Județean Mure, Primăriei Municipiului Târgu Mureș și a Garnizoanei Târgu Mureș. La finalul evenimentului, cei prezenți au urmărit defilarea Gărzii de Onoare alcătuită din efective ale Batalionului 54 Sprijin „Horea, Cloșca și Crișan” din Târgu Mureș, Gruparea Mobilă de Jandarmi „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș.

Evenimentul s-a încheiat odată cu tradiționala Horă a unirii, în cadrul căreia, toți cei prezenți s-au alăturat gazdelor ținându-se simbolic de mână, readucând, astfel, în prim plan unitatea națională începută în urmă cu 165 de ani.

Lorena PINTILIE

Foto: Diana CĂRBUREAN & Alex TOTH