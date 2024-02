Scandal uriaș în Formula1! Șeful RedBull, anchetat pentru „conduită necorespunzătoare”

Cu mai puțin de o lună înainte de începerea noului sezon din Formula1, una dintre echipele de top din grila de start, echipa austriacă RedBull, este în mijlocul unui scandal uriaș, pornind în anul 2024 „pe picior greșit”. Jurnaliștii de la „The Telegraaf” Olanda au făcut publice informații legate de directorul general al echipei, Christian Horner, conform cărora, acesta este anchetat pentru conduită necorespunzătoare la locul de muncă. Ancheta a fost demarată după ce un angajat al echipei austriece a depus o plângere împotriva directorului.

Echipa austriacă de Formula1, RedBull, traversează în prezent, din punct de vedere sportiv, o perioadă de vis, având în vedere că actualul campion mondial este unul din cei doi piloți ai echipei. Mai mult de atât, câștigurile par a continua chiar și în acest sezon, o spun fanii, dar și profesioniștii. Cu toate acestea, la mai puțin de o lună înainte de prima cursă din acest sezon care va avea loc în Bahrain, renumitul brend al mottosportului s-a adâncit într-un scandal uriaș cauzat de tocmai directorul general al echipei.

Conform olandezilor de la The Telegraaf, Christian Horner este cercetat pentru comportament neadecvat, în urma unei plângeri depuse de un alt angajat. Directorul executiv al celor de la RedBull e acuzat de o conduită necorespunzătoare față de angajatul respectiv, cel mai probabil de sex feminin, spun aceștia.

La scurt timp după apariția informațiilor lansate de jurnaliștii olandezi, conducerea celor de la RedBull a emis un comunicat prin care a anunțat că o anchetă internă e în curs de desfășurare, confirmând astfel că informațiile celor de la The Telegraaf nu sunt doar zvonuri, ci o certitudine. Au omis, însă, să dezvăluie orice fel de detaliu legat de caz.

„După ce compania a luat cunoștință de anumite acuzații recente, a fost lansată o investigație independentă. Acest proces, care este deja în desfășurare, este efectuat de un avocat specializat din exteriorul echipei. Compania ia aceste chestiuni foarte în serios și ancheta se va încheia cât mai curând posibil. Nu ar fi oportun să comentăm în continuare în acest moment”, a fost mesajul transmis de administrația echipei de Formula1 pe rețelele de socializare.

