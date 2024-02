Icoana Pantocrator de 150 de metri pătrați montată în Catedrala Națională. Asamblarea mozaicului a durat 6 luni

Distribuie

S-a încheiat montarea Icoanei Pantocrator din turla principală a Catedralei Naționale. Realizarea monumentalei icoane a durat peste 6 luni și au fost folosite 2.400 de kilograme de mozaic și a fost finalizată joi, 8 februarie. Reprezentarea iconografică se întinde pe o suprafață de peste 150 de metri pătrați, potrivit Trinitas TV.

Montarea icoanei a fost realizată în timp record, aceasta începând luni. Chipul Mântuitorului, care are aproximativ 4,5 metri, a fost realizat de Alina Codrescu, soția lui Daniel Codrescu, cel care coordonează lucrările de pictură de la Catedrala Națională.

15 persoane au lucrat la montarea icoanei timp de 12 ore pe zi.

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfinţită la 100 de ani de la Marea Unire şi are hramurile Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor şi Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, potrivit Agenţiei Basilica. Deține cel mai mare iconostas din lume, cu o lungime de 23,8 m și o înălțime de 17,1 m, confirmă Academia Recordurilor Mondiale (Academy of World Records). Catapeteasma Catedralei Naționale a fost realizată sub conducerea pictorului Daniel Codrescu în decursul anului 2018. Iconostasul cuprinde 45 de icoane realizate în stil bizantin și așezate pe 4 registre. De asemenea, pe absida altarului este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului (Platytera) din România, având 16 metri de la bază până la vârful aureolei.

Clopotele catedralei au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri. Catedrala Naţională are 28 de uşi de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă. De asemenea, catedrala are un total de 392 de ferestre. În Altar, în piciorul Sfintei Mese este aşezată o listă cu peste 350.000 de nume ale eroilor români cunoscuţi, alături de fragmente din moaştele Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi ale Mucenicilor de la Niculiţel.