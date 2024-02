Baratoși David, tânărul care predă lecții gratuite de matematică. ” Tot ceea ce sunt este datorită mamei mele ”

Distribuie

Un tânăr serios, pasionat și foarte foarte educat, David, îmbină toate aceste calități și ne uimește pe zi ce trece cu spiritul său altruist.

Atitudinile copilului față de alții exprimă de fapt atmosfera morală în care el a fost crescut în familie, sfaturile și îndemnurile pe care le-a primit de la părinți, exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile și faptele lor de conduită. Luna aceasta, tânărul Baratoşi David începe să predea lecții gratuite de matematică elevilor, pentru că indiferent de domeniul în care activează, omul modern trebuie să posede o bună pregătire matematică, pentru a putea soluţiona multiplele și variatele probleme ale vieții socio- profesionale. Mai multe detalii aflăm într-un scurt interviu.

David, pentru început să ne spui, te rog, câteva cuvinte despre tine.

M-am născut într-o familie de intelectuali, ambii părinți fiind profesori, tata de șah, iar mama de matematică. Tata a încercat să mă învețe tainele sportului minții, deja de la doi ani. Eu băgam piesele în gură și eram fascinat de echilibrul dintre bine și rău, care se desfășura în cadrul celor 64 de pătrate, de pe tablă. Mama a început să mă învețe limba cu care Dumnezeu a scris Universul, de la vârsta de patru ani, prin jocuri de logică și calcule simple. În clasele primare am participat la numeroase concursuri, printre care și Canguru. Apoi în gimnaziu, am participat în fiecare an la olimpiadă luând cel puțin mențiune. Am avut o profesoară excepțională, care s-a implicat cu tot sufletul pentru mine, doamna Mut Anuța. La Evaluarea Națională, am luat 9,40, pentru că până la ora 6, mă uitasem la serialul Teen Wolf, apoi am dormit doar jumătate de oră și am reușit să rămân în picioare, doar după două energizante și o ciocolată și astfel am greșit la un singur calcul, care a dus la pierderea întregii probleme, care valora 0,5 puncte.

Ce liceu ai urmat?

Am reușit să intru la liceul militar și am adorat perioada în care am fost acolo. Este un colegiu extraordinar, unde am reușit să mă formez din toate punctele de vedere și am învățat ce înseamnă disciplina. Dar din nefericire a murit bunicul meu, care îmi era ca un tată și am intrat în depresie, am făcut dublă pleomonie și interocolită digestivală și astfel, am fost nevoit să părăsesc Alba Iulia, ceea ce m-a afectat în mod deosebit. Cum nu am mai făcut față, la sarcinile care îmi reveneau, am luat note destul de mici, iar când am revenit în oraș, am reușit să mă transfer doar la liceul Agricol, de unde am reușit să iau locul 4 la Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici, etapa națională, fiind considerat olimpiada celor de la M2. Datorită acestui rezultat, am reușit să mă transfer la liceul Economic, unde am avut o profesoară foarte bună, Luca Anamaria, care a fost un real ajutor în obținerea locului doi, la județeană. Apoi am fost admis la Universitatea de Vest din Timișoara, pe care o recomand din toată inima. Am avut profesori geniali, pe care i-am iubit nespus, prof. Dan Comănescu care m-a învățat ce este seriozitatea și rigurozitatea matematică, prof. Radu Moleriu care m-a învățat cum să privesc matematica și să-mi pun mereu întrebări chiar și în legătură cu cele mai mici detalii, care ar putea părea nesemnificative, dar de fapt sunt un fundament necesar și important al celor mai mărețe idei, prof. Ioan Cașu care m-a învățat cum să predau și a dat dovadă de o excelență neasemuită. Toți profesorii au fost minunați, înzestrați cu un profesionalism fără egal. Iar la cursurile de la departamentul de pregătire a personalului didactic, am legat relații prospere și benefice, cu pedagogii care au fost adevărați maeștrii. Acolo am reușit cu succes să mă aflu printre primii din clasă.

De când dai meditații?

Ofer lecții la matematică de 5 ani, în particular, iar de 3 ani am început să fac și lecții video, pe care le-am postat pe rețelele de socializare (Facebook, Youtube). Am lucrat și cu surorile mele mai mici, una dintre ele reușind să ia 9,70 la examenul de matematică de la Bacalaureat. Îmi doresc să mă implic activ în viața tinerilor, prin educație și sper să inspir și alte persoane să facă la fel. Nu consider că merit să fiu ridicat în slăvi, ci aceste lucruri sunt omenești și normale. Ar fi frumos ca fiecare dintre noi să organizeze astfel de activități, măcar o dată pe lună. De exemplu, mi-ar plăcea ca profesorii de sport să ne invite la un volei, undeva în aer liber. Cred că așa putem lega prietenii și socializa cu cei din oraș. Aș fi extrem de încântat dacă mai mulți profesori s-ar alătura mișcării, pe care îmi doresc s-o inițiez.

Curând vei preda lecții gratuite de matematică.

Da, joi, 15 februarie, între orele 14:00 și 17:00, încep o serie de evenimente în aer liber. Voi oferi lecții gratuite de matematică, elevilor din clasele V – XII (nivel maxim M2), în Cetatea medievală din Târgu Mureș, voi atașa o poză, cu locul exact, când ajung acolo.

Vom începe prin rezolvarea temei, explicând noțiunile teoretice care sunt necesare, apoi voi răspunde la toate întrebările adresate de către elevi. Fiecare elev va fi luat în ordinea sosirii. Elevii vor trebui să-și aducă caietul și culegerea sau manualul din care au primit temă. Lecțiile vor fi doar în limba română, dar dacă este cineva dispus să traducă, aș fi extrem de încântat.

Predai și la alte materii?

Din păcate, nu m-am extins suficient pentru a putea preda altceva, în afară de matematică, deocamdată Dar am câștigat locul 1 la concursuri internaționale de șah și am avut rezultate foarte bune la concursuri naționale și internaționale de Taekwondo și astfel, îmi doresc să fac și facultatea de sport, pentru care voi da admitere în vară, iar acolo voi studia ceva mai serios biologia și chimia.

Cui semeni atât de altruist și cu bun simț?

Tot ceea ce sunt și reprezint astăzi, este datorită mamei mele, maestrul meu spiritual și matematic, fiind deosebit de mândru că am ocazia, să fiu discipolul ei. Gens Una Sumus.