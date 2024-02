2024 cu investiții pentru comuna Crăiești

Distribuie

Anul 2024 se anunță unul pozitiv din punct de vedere al proiectelor de investiții pentru comuna Crăiești. Munca ultimelor ani își va vedea în sfârșit rezultatele este de părere primarul Vasile Vereș care ne-a vorbit despre investițiile din acest an în interviul următor.

Reporter: Sub ce auspicii ați făcut tranziția de la 2023 la 2024 din punct de vedere am dezvoltării comunei?

Vasile Vereș: Anul 2023 pot spune că l-am încheiat bine, în sensul că n-am rămas cu datorii mari. Anul 2024 sper să fie anul demarării tuturor proiectelor pentru care am muncit mai bine de doi ani de zile. Aici mă refer la Programul ”Anghel Saligny” și PNRR pentru cele trei proiecte care le avem, la care se adaugă și proiecte mai mici, de mai mică anvergură, cu dotare mobilier la Școala Generală și la căminul cultural din localitatea Milășel.

Rep.: Ați pomenit despre cele trei proiecte mai mari. Despre ce este vorba?

V. V.: Suntem în faza de achiziție publică a proiectului de modernizare a drumurilor de interes local. Acesta însumează 6,3 kilometri de asfaltare având o valoare totală de 7.700.000 lei. Zilele trecute am demarat procedura de achiziție publică. Sperăm ca undeva pe la începutul lunii aprilie să avem contractul de lucrări semnat să putem să demarăm lucrarea propriu-zisă. De asemenea, avem pe PNRR un proiect de reabilitare a căminiul cultural din localitatea Milășel, valoare totală de 1.100.000 lei și un proiect de reabilitare energetică a Școlii Generale din localitatea Crăiești cu o valoare de 1.877.000 lei. Mai avem proiecte care au în vedere plata taxelor și impozitelor online, montare de mobilier inteligent, aici mă refer la băncuțe cu internet, tot așa pentru copii, valoarea fiind de 330.000 lei. Mai avem un proiect pentru dotarea Școlii Generale din localitatea Crăiești cu o valoare de 160.000 lei. Aici mă refer la laptopuri, table inteligente, băncuțe, scaune, table interactive, tot ceea ce ar avea nevoie copii la școală pentru a-și desfășura activitatea în condiții bune. Avem proiecte de o mai mică anvergură cum ar fi repararea străzilor asaltate deja în localitatea Crăiești de circa 10 ani. Vom mai pune un covor de asfalt la aceste drumuri. Începem cu un prim drum în localitatea Milășel și strada Cârligate din localitatea Crăiești, urmând ca până în toamnă, dacă nu anul viitor să le rezolvăm. În funcție și de resursele financiare sperăm să putem să să le rezolvăm pe toate într-un termen rezonabil. Aceste lucrări vor fi făcute din bugetul local.

Rep.: Legat de buget, cum se anunță acesta pentru comuna Crăiești?

V. V.: Sper până la sfârșitul acestei săptămâni, dacă nu la începutul săptămânii viitoare să putem avea bugetul conturat. Termenul de depunere a bugetului la Finanțele Publice se apropie. Nu avem încă sumele pentru cheltuieli de funcționare la școli, costurile pe elev cum ar veni. Sper până la sfârșitul săptămânii să le avem, să trecem proiectul de buget prin Consiliul Local, să-l dezbatem și să-l aprobăm într-un final. Sper ca cel târziu săptămâna viitoare să avem bugetul aprobat.

Rep.: Cum vedeți anul 2024 din punct de vedere electoral?

V.V.: Întotdeauna când sunt alegeri putem spune că este un an mai aparte, lumea este mai agitată, simți că nu are răbdarea suficientă. Toată lumea ar dori pe loc dacă se poate. Cam așa se întâmplă o dată la 4 ani. Va fi un an mai aparte pentru că sunt patru rânduri de alegeri, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Nu știu sub ce formă se vor desfășura, cred că populația să fie plictisită de atâtea alegeri într-un singur an și va fi foarte greu să iasă lumea la vot. Nu se pot compara alegeri locale cu cele europarlamentare, și dacă se vor comasa cum să discută, eu cred că este un lucru bun, deși, să zicem, nouă primarilor ni se scurtează mandatul cu trei luni, dar per total, sunt beneficii pentru țară legat de cheltuieli. Daca aș avea putere de decizie, aș face localele cu europarlamentarele și parlamentarele cu prezidențialele, pentru că au mai fost așa, prezidențialele cu parlamentarile și n-a fost nicio problemă, plus că se și reduc cheltuielile cu 50%.

A consemnat Alin ZAHARIE