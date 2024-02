Tânăra echipă de baschet a CSM Târgu Mureș, printre cele mai bune

Distribuie

Tânăra echipă de baschet din cadrul CSM Târgu Mureș țintește între cele mai bune patru echipe din grupă, iar pentru a reuși acest lucru, trebuie să învingă în meciul de vineri, echipa din Iași.

Sarcina nu va fi una ușoară, dar antrenorul echipei, Péter Faragó, și băieții sunt hotărâți să profite la maximum de această oportunitate.

Potrivit CSM, Péter Faragó a preluat frâiele echipei de baschet din Liga 1 anul trecut, iar progresul echipei este vizibil. Totodată, acesta dorește să îi invite pe fanii echipei la ultimul meci din sezonul regulat.

„Cred că a fost pe la jumătatea sau sfârșitul lunii septembrie când am văzut grupa noastră din Liga 1 și m-am uitat la echipele implicate. Am avut un antrenament după-amiaza și am fost la început într-un cerc restrâns. I-am întrebat pe băieți dacă cunosc în linii mari echipele și dacă da, ar fi amabili să-mi spună unde am putea termina în mod realist la sfârșitul sezonului regulat.

Consensul general a fost: „Ei bine, am putea învinge una sau două echipe…”. Speranțe mari, mi-am zis… În momentul de față, luptăm pentru locul patru în grupa de 9 echipe, care asigură locul în play-off-ul primei ligi. Totul, cu copii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani.

De-a lungul anului, prin jocul arătat, am reușit să atragem din ce în ce mai mulți fani și suporteri, dar mai ales interesați, având numai și numai tineri jucători locali care joacă săptămână de săptămână și au început să joace în mod deosebit.

De-a lungul anului copiii au început să se ia din ce în ce mai în serios atât pe ei înșiși, cât și baschetul. S-au obișnuit cu o abordare și o intensitate complet diferită. Și cred că sunt pregătiți pentru mai mult. Mi-ar plăcea să nu se transforme în încrâncenare și să fie o povară mare.

Din punct de vedere al pregătirii și dezvoltării, este important să ajungem în primele 4 pentru că vrem să jucăm meciuri tari, împotriva unor adversari de calitate și vrem să profităm de aceste oportunități.

Vom avea nevoie de mult sprijin și încurajare din partea fanilor, care ne-au ajutat de mai multe ori în acest an împotriva unor echipe mai puternice decât noi. Nu trebuie făcut nimic special acum, doar să jucăm în ritmul nostru, cât mai creativ și disciplinat, cu greșeli tehnice cât mai puține. Dacă vom câștiga e bine, dacă nu ne ajunge să învingem e bine și așa. Nu am niciun dubiu că avem o mentalitate de învingători. Nu în ultimul rând, sunt extrem de fericit că întrebarea pe care am pus-o în septembrie, în runda inaugurală, a devenit complet irelevantă astăzi”, a declarat acesta.

Diana CĂRBUREAN

