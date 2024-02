Patroana Fabricii de Zahăr Luduș, despre amenințarea importului de zahăr din Ucraina: „Un import mascat, umbrit de legislație”

Distribuie

Acționarul de la Fabrica de Zahăr Luduș, Mihaela Neagu, a vorbit într-un interviu acordat celor de la Antena3 CNN despre problema importului de zahăr din Ucraina, import care amenință de câteva luni de zile producția de zahăr din România. „Este un import mascat, umbrit de legislație”, spune femeia de afaceri despre fenomenul importului de zahăr din Ucraina.

Pe rafturile marilor lanțuri de magazine din România ajunge în prezent o cantitate extrem de mare de zahăr provenit din Ucraina, la un preț și, implicit, cu o calitate mult mai scăzută. Producătorii români au solicitat încă de la sfârșitul anului trecut, dar mai cu îndârjire în timpul protestelor fermierilor, sprijinul autorităților, nemulțumiți fiind pentru că rămân fără piață de desfacere.

Mihaela Neagu, principal acționar al Fabricii de Zahăr Premium Luduș, a adus în discuție, în cadrul unei emisiuni, problemele mari cu care se confruntă procesatorii și cultivatorii de sfeclă de zahăr.

„S-a discutat foarte mult despre programul INVESTALIM, noi suntem aplicanți la acest program, am aplicat acum două zile. Într-un clasament intermediar ocupăm locul 17, încă nu este clar dacă toți banii pentru acest proiect sunt alocați sau nu. În ceea ce privește fabrica de la Luduș, după cum știți, anul ăsta am reușit și am semnat pentru 8.500 de hectare, asta înseamnă că am semnat cu 500 de fermieri, mai avem în continuare cereri, dar suntem peste capacitate și ne confruntăm în piață cu problema zahărului din Ucraina. În luna decembrie 2023, s-a emis o ordonanță de Guvern care interzicea acest produs la noi în țară. Lucrurile nu au stat chiar așa, am reușit și ne-am vândut producția, cu mare greutate, un mare lanț din retail ne-a reziliat contractul, pentru că ne-a obilgat să le lăsăm prețul la fel ca materia primă, care vine din Ucraina, respectiv zahăr”, a explicat femeia de afaceri.

Mihaela Neagu: „Este un import mascat, este umbrit de legislație”

Cu toate că s-au făcut numeroase sesizări de-a lungul timpului, Mihaela Neagu a spus, că cel puțin ei, nu i s-a dat niciun răspuns legat de importul masiv de zahăr din Ucraina care aduce în țara noastră un produs cu o calitate mult mai scăzută decât cea a procesatorilor români.

„În prezent, am făcut mai multe sesizări și nu avem niciun răspuns, se știe situația că acum firmele aduc prin Bulgaria și prin Ungaria și ne-am gândit și noi să facem același lucru, dar înainte de a face acest lucru am aplicat pentru o licență, așa cum este prevăzut în ordonanță și suntem acum în perioada de clarificare, sperăm să obținem licență și să aducem să plătim TVA-ul în România. Este un import mascat, este umbrit de legislație, adică nu au ce să le facă, vin pe tranzit de unu, ei plătesc TVA în țările în care merg. Există această practică, dar ele se întorc pe T1 și nu se pot opri pentru că nu mai este punct de frontieră, se face vama intracomunitară și atunci se pune. Dacă ne uităm în mai multe supermarketuri din România o să vedem că la rafturi sunt acum promoții la zahăr Ucraina, cu toate că produsul ar trebui să fie interzis, dar care au preț de dumping, adică noi nu putem să producem la un asemenea preț, sub nicio formă. Gândiți-vă că în Ucraina au subvenționat gazul, sunt în stare de război și nu plătesc gazul, au mult mai mici salariile decât la noi și atunci ei sunt mult mai competitivi. În afară de acest lucru, au stocuri imense pe care nu și le-au putut vinde pentru că celelalte țări au luat măsura asta de mult timp și nu au putut să bage pe piața din Europa, iar ca să transporte către Africa este foarte scump”, a mai adăugat aceasta.

Mihaela Neagu: „Întotdeauna va fi scos afară cineva, ca să vină cu zahăr ucrainean”

Invocând fenomenul de „cauză-efect”, Mihaela Neagu a afirmat că una dintre puținele soluții care le-au mai rămas producătorilor locali este cea de a deveni și ei la rândul lor importatori, pentru că, astfel, întreg procesul este mult mai flexibil financiar.

„Mă gândesc că este mult mai echitabil financiar așa (n.r. să devii importator), gândiți-vă că la noi lanțurile au un loc alocat la raft, adică nu poți să pui cinci-șase sortimente, pentru că spațiul unui supermarket nu crește. Este evident că întotdeauna va fi scos afară cineva, ca să vină cu zahăr ucrainean și evident că el având un preț mult mai mic decât noi va sta mult mai bine în piață. Să ne gândim ce o să pățesc din septembrie când o să fac peste 60.000 de tone de zahăr. România consumă 400.000 și importă 350.000, dacă eu o să fac 60.000 de tone, mai face 60.000 și cealaltă fabrică de zahăr, noi fiind două existente în România pentru zahăr, iar Ucraina va veni și va dezvolta 70.000 de tone în două luni, adică cam cât producem noi într-un an de zile, atunci noi nu o să fim competitivi”, a mai completat Mihaela Neagu, Acționar Fabrica de Zahăr Premium Luduș.

(L.P.)